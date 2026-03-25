광주검찰청 앞 울려퍼진 외침 "피해자다움 잣대 버려라"

큰사진보기 ▲광주퍼포먼스아트계 내 성폭력 재정신청 인용 촉구 기자회견광주퍼포먼스아트계 내 성폭력 재정신청 인용 촉구를 위한 기자회견을 진행중이다. ⓒ 광주여성민우회 관련사진보기

"위력 관계 성폭력 사건 판단 시, '피해자다움', '증인다움'을 요구하며 피해자와 참고인 대응만을 문제 삼는 수사를 중단하라."

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덧붙이는 글 | 이 기사는 브런치에도 실립니다.

25일 광주검찰청 앞에서 울려 퍼진 기자회견 문의 일부이다.'광주퍼포먼스아트계대책위원회(아래 대책위)'는 검찰의 불기소 처분에 대한 재정신청을 제기한 상황에서 피해자의 '반응'을 묻지말고 가해자의 '위력'을 판단하라는 문구와 함께 기자회견을 진행하였다.기자회견에는 대책위원회뿐만 아니라 전국성폭력상담소협의회 전남북제주광주권역, 광주전남여성단체연합, 광주시민단체협의회, 시민 모임 비호(비혼호남여성모임)가 함께 자리했다.기자회견문에 따르면, 피해자는 가해자와 예술계 총감독과 조감독이라는 위력 관계에 자리 잡고 있었으며, 피해자는 다른 지역에서 광주로 넘어와 생계를 위해 예술 프로젝트에 참여해야 했던 프리랜서 노동자였다.이러한 위치성 때문에 피해자는 성폭력 사건 이후에도 인적 네트워크가 중요한 예술계 안에서 불이익 받을까 두려워 '나 하나만 참으면 되겠지'라는 생각으로 가해자와 계속 일을 해왔다. 하지만 피해자는 회복하는 시간을 갖지 못했고, 자신의 광주 예술계 입지를 걸고 고소를 진행하자 그때부터 피해자는 고립되었다.해당 사건 불기소 처분 이유서와 항고 기각 이유서를 살펴보면, 검찰은 '사건이 진행되었음에도 피해자는 가해자와 업무 관련 메시지를 주고받았고, 불편한 기색을 보이거나 항의한 정황이 없다'라는 점을 이유로 성폭력 피해자의 반응이라고 보기 어렵다고 판단했다.이어 검찰은 피해자 측 참고인의 행동 또한 사건의 신빙성을 부여하지 못한 반응이라 지적했다. 사건 당시 참고인은 가해자와 피해자가 함께 있는 방의 문고리를 흔듦으로써 '내가 이곳에 있다'는 것을 알렸다. 참고인의 행동에 관해 검찰은 '문손잡이를 흔들기만 하고 누군가 밖으로 나오는 걸 확인도 안 하고 자리를 떴다는 것을 납득하기 어려우며, 가해자가 참고인을 명예훼손으로 고소하여 참고인이 피고인에게 불리한 진술을 한 것이 아닌가'라고 이의를 제기했다.검찰이 지역에서 활발한 네트워킹을 가진 프로젝트 총감독인 가해자와 조감독인 피해자, 같이 참여한 예술인인 참고인의 위력 관계를 살피지 못했다는 지적이 나온다.한국여성민우회 성폭력 상담소는 연대 발언을 통해 "성폭력 사건에서 수사기관이 피해자 진술을 배척할 때 '왜 바로 거부하지 않았는가', '왜 사건 직후 바로 신고하지 않았는가', '왜 이후에도 연락을 주고받았는가'와 같은 기준을 적용한다"는 점을 강력히 비판하였다.이어 "상담 현장에서 피해자의 피해 현실은 다르다. 특히 예술계와 연극계에서 피해자는 가해자에게 명시적으로 종속되어 있지 않더라도, 사실상 평가와 기회 관계망, 평판, 이후의 작업과 생계의 영향을 받는 구조에 놓이기 때문에 즉각적으로 대응할 수 없다"며, 그 이유에 대해 "수사기관이 위와 같은 예술계의 특수성을 이해하지 않고 판단하는 것은 '피해자다움'이라는 협소한 편견으로 사건을 보고 있기 때문이다"라고 지적하였다.연대 발언으로 참여한 비호(비혼호남여성모임)는 "성폭행 사건의 양상은 성폭행 피해자의 수만큼 다르다"며 "가해자와 피해자와의 관계, 피해자의 저항력, 나이, 성격, 배경 모두 다른데 어떻게 피해자들이 같은 모습인지, 수사기관은 피해자의 관점에서 다각도로 바라보는 수사를 진행해야 한다"고 발언하였다.이 사건은 검찰의 재정신청 결과를 앞두고 있다. 기자회견 말미에 대책위는 "성인지 감수성을 선언에 그치지 않고 구체적인 사건 판단에 적용하라"며 강력히 촉구하였다. 피해자는 "저의 침묵은 개인이 만들어낸 문제가 아닌, 사회 구조가 만든 결과물이었다. 지금도 말하지 못한 채 버티고 있는 분들이 있다면 그 시간이 결코 잘못된 것이 아니었다는 것을 전하고 싶다. 각자의 방식으로 살아남아 온 그 시간들이 존중받길 바라고 언젠가 더 안전한 자리에서 목소리를 낼 수 있길 바란다"는 바람을 전했다.