시민단체 "일본, 역사 왜곡 교과서 검정 통과… 후안무치"

큰사진보기 ▲서울 용산역 앞 강제징용노동자상. 2019. 12. 12 ⓒ 이희훈 관련사진보기

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일본 정부가 독도를 일본 영토라고 주장하거나 일제 강점기 조선인 강제동원 역사를 부정하는 듯한 내용이 담긴 교과서를 검정 심사에서 대거 통과시키자 한국 시민단체가 강하게 반발했다.일제강제동원시민모임은 25일 성명을 내고 "일본 문부과학성 검정을 통과한 내년도 고교 교과서 다수가 영토 관련 대목에서 '일본의 독도 영유권'을 주장하는 일본 정부 견해를 그대로 실었다"며 "후안무치하다"고 비판했다.시민모임은 일본군 '위안부'를 비롯한 조선인 강제동원 문제에 대해서도 '강제성'을 드러내지 않은 서술로 일관해 일본 사법부조차 인정한 강제동원 역사를 왜곡했다고 비난했다.시민모임에 따르면 일본 제국서원이 펴낸 지리탐구 교과서는 "다케시마(일본이 주장하는 독도 명칭)는 1905년 (일본) 정부가 귀속을 대내외에 선언해 국제법에 따라 시마네현에 편입한 일본 고유 영토"라며 "한국이 계속해서 불법 점거하고 있다"고 기술했다.짓쿄출판의 '일본사탐구'는 "중일 전쟁 뒤 일본군의 관여하에 설치·통제된 위안소에서 다수의 (조선인) 여성이 위안부로서 일본군 병사들의 성 상대가 되도록 했다"고 기술했다. 시민모임은 이에 대해 '성노예'라는 본질을 비켜갔을 뿐 아니라, 동원 책임 주체도 명확히 하지 않다고 지적했다.짓쿄출판은 또 세계사탐구 교과서에서 조선인과 중국인 강제노동과 관련해 "열악한 노동환경에 놓였다"고 서술함으로써, 동원 경위와 강제성 여부를 밝히지 않았다.시민모임은 조선인 강제동원의 경우, 일본 사법부조차 강제연행과 강제노동을 인정했다며, 이번 문부과학성 검정 결과는 일본 정부가 자기 나라 사법부 판결조차 스스로 부정한 것이라고 강조했다.일본 정부와 미쓰비시중공업을 상대로 한 근로정신대 재판에서 나고야고등재판소는 2007년 5월 31일 근로정신대 동원이 명백한 강제연행이자 강제노동이었다는 사실을 인정했다. 최고재판소 역시 이러한 사실 관계를 인정했다는 게 시민모임 측 설명이다.시민모임 관계자는 "한마디로 손바닥으로 하늘을 가리려는 우매한 수작이자 후안무치한 짓"이라며 "일본이 독도 영유권을 주장하고 강제동원 역사를 왜곡한 것은 이번이 처음은 아니지만, 날로 그 수위를 높이고 있다는 것은 주목할 대목"이라고 밝혔다.