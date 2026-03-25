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26.03.25 15:01최종 업데이트 26.03.25 15:01

가세로 군수 "해상풍력은 지역 소멸 막을 유일한 대안"

태안군, 해상풍력 3개 단지 '집적화단지 지정'

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가세로 군수 “해상풍력은 지역 소멸 막을 유일한 대안” 가세로 군수는 25일 기자회견을 열고 “정부가 오늘 태안군이 신청한 해상풍력 집적화단에 대해 조건부 지정을 공식 발표했다”고 밝혔다. 방관식

태안군 해상풍력 3개 발전단지가 집적화단지로 지정됐다.

이와 관련해 가세로 군수는 25일 기자회견을 열고 "정부가 오늘 태안군이 신청한 해상풍력 집적화단에 대해 조건부 지정을 공식 발표했다"고 밝혔다.

이어 "결정 조건인 연내 군 작전성 협의 완료도 현재 군이 절차에 따라 추진 중인 사항으로 잔여 행정 절차를 신속히 이행해 사업의 안전성을 확보하겠다"고 말했다.

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근흥면 일원에서 추진 중인 태안 해상풍력단지와 서해 해상풍력단지, 가의 해상풍력단지 등 3개 발전단지는 총 설비용량 1.395GW, 면적 234.07㎢, 총사업비 11조 6천억 원 규모다.

가 군수는 "태안화력발전소 단계적 폐지에 따른 지역경제 충격에 대응할 새로운 성장동력 확보 기반을 마련했다는 점에서 의미가 크다"고 강조했다.

군은 이번 지정으로 3개 단지 기준 연간 약 150억, 20년간 최대 3000억 원 규모의 추가 재원을 확보할 것으로 보고 있다.

아울러 군은 이번 지정을 발판 삼아 주민설명회와 민관협의체 운영을 통해 수용성을 높이고, 국방부 협의를 조속히 마무리하는 한편, 서부발전 등 관계기관과 전력계통 연계 방안을 구체화해 나갈 계획이다.

25일 기자회견에서 앞으로의 계획을 밝히고 있는 가세로 군수.
25일 기자회견에서 앞으로의 계획을 밝히고 있는 가세로 군수. ⓒ 방관식

또한 해상풍력이 태안의 미래산업 기반이 될 수 있도록 대체산업 발굴에도 적극 나서고, 집적화단지 지정에 따른 추가 재원을 어업인 소득 증대 사업을 중심으로 주민 복지사업, 관광활성화 지원 등에 활용하여 군민이 체감할 수 있는 상생협력 및 이익공유 체계 마련에도 속도를 낼 방침이다.

이와 관련해 가 군수는 ▲주민수용성 제고를 위한 실질적인 이해관계자와의 소통에 주력 ▲국방부와의 조건부 협의 사항 조속히 마무리 ▲서부발전과의 협조를 통한 기존 계통망 활용 방안 확정 ▲대체산업 발굴을 위한 해상풍력 기반 연계 산업 유치 ▲어촌 현실을 반영한 수익 지원 등에 최선을 다하겠다고 약속했다.

이어 향후 구성될 군의회에서 '산재생에너지 이익공유 조례' 개정 등의 제도적 장치 마련을 심도 있게 검토해 줄 것을 요청했다.

끝으로 가세로 군수는 "해상풍력 산업은 태안의 소멸을 막을 유일한 대안 사업"이라며 "태안의 미래 산업 지형을 바꾸는 과정에 군민의 많은 관심을 부탁드린다"고 밝혔다.

덧붙이는 글 | 이 기사는 충청뉴스라인에도 실립니다.


#태안군#해상풍력#집적화단지

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