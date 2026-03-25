▲가세로 군수 “해상풍력은 지역 소멸 막을 유일한 대안” 가세로 군수는 25일 기자회견을 열고 “정부가 오늘 태안군이 신청한 해상풍력 집적화단에 대해 조건부 지정을 공식 발표했다”고 밝혔다. 방관식 관련영상보기

AD

큰사진보기 ▲25일 기자회견에서 앞으로의 계획을 밝히고 있는 가세로 군수. ⓒ 방관식 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 충청뉴스라인에도 실립니다.

태안군 해상풍력 3개 발전단지가 집적화단지로 지정됐다.이와 관련해 가세로 군수는 25일 기자회견을 열고 "정부가 오늘 태안군이 신청한 해상풍력 집적화단에 대해 조건부 지정을 공식 발표했다"고 밝혔다.이어 "결정 조건인 연내 군 작전성 협의 완료도 현재 군이 절차에 따라 추진 중인 사항으로 잔여 행정 절차를 신속히 이행해 사업의 안전성을 확보하겠다"고 말했다.근흥면 일원에서 추진 중인 태안 해상풍력단지와 서해 해상풍력단지, 가의 해상풍력단지 등 3개 발전단지는 총 설비용량 1.395GW, 면적 234.07㎢, 총사업비 11조 6천억 원 규모다.가 군수는 "태안화력발전소 단계적 폐지에 따른 지역경제 충격에 대응할 새로운 성장동력 확보 기반을 마련했다는 점에서 의미가 크다"고 강조했다.군은 이번 지정으로 3개 단지 기준 연간 약 150억, 20년간 최대 3000억 원 규모의 추가 재원을 확보할 것으로 보고 있다.아울러 군은 이번 지정을 발판 삼아 주민설명회와 민관협의체 운영을 통해 수용성을 높이고, 국방부 협의를 조속히 마무리하는 한편, 서부발전 등 관계기관과 전력계통 연계 방안을 구체화해 나갈 계획이다.또한 해상풍력이 태안의 미래산업 기반이 될 수 있도록 대체산업 발굴에도 적극 나서고, 집적화단지 지정에 따른 추가 재원을 어업인 소득 증대 사업을 중심으로 주민 복지사업, 관광활성화 지원 등에 활용하여 군민이 체감할 수 있는 상생협력 및 이익공유 체계 마련에도 속도를 낼 방침이다.이와 관련해 가 군수는 ▲주민수용성 제고를 위한 실질적인 이해관계자와의 소통에 주력 ▲국방부와의 조건부 협의 사항 조속히 마무리 ▲서부발전과의 협조를 통한 기존 계통망 활용 방안 확정 ▲대체산업 발굴을 위한 해상풍력 기반 연계 산업 유치 ▲어촌 현실을 반영한 수익 지원 등에 최선을 다하겠다고 약속했다.이어 향후 구성될 군의회에서 '산재생에너지 이익공유 조례' 개정 등의 제도적 장치 마련을 심도 있게 검토해 줄 것을 요청했다.끝으로 가세로 군수는 "해상풍력 산업은 태안의 소멸을 막을 유일한 대안 사업"이라며 "태안의 미래 산업 지형을 바꾸는 과정에 군민의 많은 관심을 부탁드린다"고 밝혔다.