성남시의회 민주당 "복지재단 대표 채용 중단해야"… '알박기 인사' 의혹 제기

큰사진보기 ▲성남시의회 더불어민주당협의회가 성남복지재단 대표이사 공개모집과 관련해 채용 절차 중단을 요구하며 성남시를 강력 비판했다. ⓒ 박정훈 관련사진보기

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성남시의회 더불어민주당협의회가 성남복지재단 대표이사 공개모집과 관련해 채용 절차 중단을 요구하며 성남시를 강력 비판했다.더불어민주당협의회(대표 강상태)는 25일 보도자료를 통해 "지방선거를 불과 3개월 앞둔 시점에서 산하기관 수장 채용을 강행하는 것은 행정의 정당성을 훼손하는 행위"라며 "모든 채용 절차를 즉각 중단해야 한다"고 밝혔다.협의회는 이번 채용을 '알박기 인사'로 규정하며 "차기 시정부에 부담을 떠넘기고 정책 운영의 발목을 잡는 행위"라고 주장했다.협의회에 따르면 성남복지재단 대표이사 채용은 2025년 9월과 10월 두 차례 공모에서 모두 '적격자 없음' 판정을 받았다. 이후 절차가 중단된 상태에서 성남시는 지난 3월 18일 3차 공모를 진행하며 채용을 재개했다.이에 대해 협의회는 "단순한 절차 지연이 아니라 인사 기준과 검증 과정 전반에 대한 의문을 낳고 있다"며 "일각에서 제기되는 보은 인사 의혹이 시민사회 우려를 키우고 있다"고 지적했다.협의회는 산하기관장 인사가 차기 시정부의 정책 방향과 긴밀히 연동돼야 한다는 점도 강조했다.협의회는 "산하기관장은 시정 철학을 공유하며 정책 실행력을 좌우하는 핵심 자리"라며 "전문성과 도덕성을 갖춘 인사가 차기 시정부와 호흡을 맞춰야 한다"고 밝혔다.이어 "선거를 앞둔 시점에서 무리한 인사를 단행하는 것은 시민 신뢰를 훼손하고 행정 혼선을 초래할 수 있다"고 덧붙였다.민주당협의회는 복지재단뿐 아니라 성남산업진흥원, 성남도시개발공사 등 주요 산하기관 전반의 인사 절차 역시 차기 시정부로 이양해야 한다고 주장했다.협의회는 "성남복지재단은 특정 인사를 위한 자리가 아니라 시민을 위한 공공기관"이라며 "지금 필요한 것은 속도가 아니라 원칙이며 공공성"이라고 강조했다.끝으로 협의회는 "시민 눈높이에 맞는 공정한 인사가 이뤄질 때까지 감시를 이어가겠다"며 성남시의 입장 변화를 촉구했다.