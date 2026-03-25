집 있던 그 자리 메일꽃 피웠네, 산불 그후 안동

큰사진보기 ▲지난해 이맘때 도심에서도 확인되는 화재의 연기도심 위로 밀려드는 회색 연기, 보이지 않는 불길이 이미 가까이 와 있음을 알리던 순간. ⓒ 이재필 관련사진보기

큰사진보기 ▲경북산불 1주기 추모제잊지 않기 위해 모인 사람들, 그날의 시간을 함께 기억하며 다시 살아가는 도시의 봄. ⓒ 이재필 관련사진보기

큰사진보기 ▲경북산불 1주기 추모제말로 다 담지 못한 마음을 접어 적는다, 나무에 매달린 이야기가 바람을 따라 오래 남기를 바라며. ⓒ 이재필 관련사진보기

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큰사진보기 ▲토갓마을 화재흔적시간이 흘러도 사라지지 않는 흔적, 그날의 불길은 아직 이곳에 남아 있다. ⓒ 이재필 관련사진보기

큰사진보기 ▲토갓마을 로컬그라피 오월의 마을 사진관사라진 기억을 대신해 서로를 찍어주던 시간, 사진이 다시 마을의 얼굴이 되던 날의 사람들. ⓒ 로컬그라피오월 관련사진보기

큰사진보기 ▲다시 일구는 계절 북토크4월 4일 안동 코이노니아에서 진행되는 북토크에서 타버린 자리 위에 다시 써 내려간 한 권의 기록, 시간을 견딘 사람들이 모여 다시 일구는 계절의 이야기를 나눌예정이다. ⓒ 로컬그라피오월 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 브런치에도 실립니다.

경북의 산을 집어삼켰던 그 거대한 산불이 지나간 지 어느덧 1년이 지났다. 계절은 다시 돌아와 같은 자리에 봄을 놓았지만, 그날의 공기와 냄새 그리고 붉게 번지던 빛은 여전히 쉽게 사라지지 않는다.지역 청년들과 함께 마을을 다시 찾았을 때, 겉으로는 어느 정도 복구가 이루어진 듯 보였다. 새로 지어진 집들이 들어섰고, 마을은 다시 일상을 향해 움직이고 있었다. 그러나 조금만 시선을 오래 두면, 그날의 흔적은 여전히 곳곳에 남아 있었다.1년 전 그날, 안동의 공기는 매캐한 탄내로 가득했다. 도심은 뿌연 연기로 뒤덮였고, 산에서 시작된 불길이 어디까지 번질지 모른다는 불안이 도시 전체를 감싸고 있었다. 휴대폰에서는 재난 문자가 끊임없이 울렸고, 시민들에게 대피를 권고하는 알림이 반복됐다. 우리는 알림을 끄지 못한 채 밤새 뉴스를 지켜보며 불길의 방향과 바람의 속도를 확인할 수밖에 없었다.창밖으로 시선을 돌리면 멀리 산 중턱에서 붉게 일렁이는 불꽃이 보였다. 그것은 현실이라기보다 비현실의 장면처럼 느껴졌지만, 분명 지금 이곳에서 벌어지고 있는 일이었다. 시간이 흐른 지금도 그 순간을 떠올리면 여전히 비현실적인 감각으로 남아 있다.3월 25일 산불 1주기를 마주한 추모의 자리는 애도를 넘어서는 의미를 담고 있었다. 당시 산불은 경북 지역에서 발생한 최대 규모의 화재 중 하나로 기록된다. 광범위한 산림이 소실되고 수백 채의 건물이 전소되는 등 막대한 재산 피해와 이재민을 발생시켰다. 다행히 인명 피해는 크지 않았지만, 그렇다고 그날의 상실이 가벼워지는 것은 아니다.지금도 지방도나 고속도로를 따라 이동하다 보면 검게 그을린 산등성이를 쉽게 마주하게 된다. 화재 지역의 마을 입구에 들어서면, 전소된 건물의 흔적과 새로 지어진 집들이 뒤섞여 있다. 복구는 진행 중이지만, 그곳에는 여전히 시간이 멈춘 듯한 지점들이 존재한다.피해를 직접 겪지 않은 사람들에게는 그날의 기억이 점점 희미해질지도 모른다. 그러나 그곳에서 삶을 이어가던 이들에게 산불은 아직 끝나지 않은 시간이다. 나 또한 그동안 피해 마을의 회복을 응원하며 활동해왔지만, 어느 순간 그 일을 과거의 이야기로 밀어두고 있었음을 오늘의 분향소 앞에서 깨닫게 됐다.조용히 향이 피어오르는 공간에서 사람들은 말을 아꼈다. 그 모습은 단순히 잃어버린 것들에 대한 애도가 아니라, 우리가 무엇을 잃었는지를 다시 묻는 시간처럼 느껴졌다. 결국 우리는 자연을 태웠고, 누군가의 평생이 쌓인 터전을 앗아갔다. 이 추모는 타인을 향한 것이면서 동시에 우리 자신을 향한 질문이기도 했다.피해에 대한 애도와 복구 그리고 공동체의 회복은 단기간에 끝날 수 있는 일이 아니다. 그럼에도 불구하고 우리는 멈춰 서 있지 않는다. 각자의 자리에서 가능한 방식으로 회복을 이어가고 있다.지역 청년들이 모인 '로컬그라피 오월'은 기록과 연대의 방식으로 이 과정에 참여하고 있다. 직장과 생업을 병행해야 하는 상황 속에서도 시간을 내어 마을을 찾고, 어르신들의 이야기를 듣고, 그 시간을 기록해왔다. 다양한 직업을 가진 사람들이 모여 함께 그림을 그리고, 사라진 터전을 고민하며, 다시 시작할 수 있는 가능성을 만들어가고 있다.특히 타버린 기억 위에서 다시 사진을 찍는 일은 단순한 기록을 넘어서는 의미를 가진다. 그것은 다시 살아가겠다는 의지의 표현이며, 앞으로의 시간을 향한 작은 외침이기도 하다.이들은 그 과정을 세상에 알리기 위해 전시를 열고 책을 만들었다. "우리는 잘 회복 하고 있다"는 메시지를 전하기 위해서다. 그렇게 만들어진 기록은 특정 개인의 결과물이 아니라, 이름을 남기지 않은 수많은 사람들의 참여가 모여 완성된 것이다.그리고 그 기록을 더 많은 이들과 나누기 위해 북토크도 준비하고 있다. 지난 1년의 시간을 공유하고, 앞으로의 시간을 함께 그려가기 위한 자리다.안동의 청년들은 이 도시를 사랑하는 방식으로 기록을 선택했다. 그 기록이 지역 안에만 머물 수도 있지만, 언젠가는 누군가의 기억 속에서 다시 살아날 것이다. 지금 이 순간 역시 누군가에게는 하나의 기록으로 남는다. 그래서 우리는 계속해서 바라보고, 쓰고, 찍는다. 사라지지 않도록, 잊히지 않도록.