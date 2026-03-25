농협개혁위 "중앙회장 출마 시 조합장직 사퇴 해야"

큰사진보기 ▲서울 중구 농협중앙회 본부. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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큰사진보기 ▲농협중앙회의 공금 낭비 의혹, 농협중앙회장 사과 기자회견농협중앙회의 공금 낭비 의혹과 관련, 강호동 농협중앙회장과 임직원들이 지난 1월 13일 오전 서울 중구 농협중앙회에서 대국민 사과문을 발표하며 사과인사를 하고 있다. ⓒ 이정민 관련사진보기

농협개혁위원회가 농협중앙회장 출마 시 조합장직을 내려놓도록 의무화하고, 퇴직자 재취업 제한 기준을 즉시 적용하는 것 등을 포함한 13개 개혁 과제를 확정했다.25일 농협개혁위원회에 따르면 전날 서울 중구 농협중앙회에서 제5차 회의를 열고 '농업인과 국민의 신뢰 회복을 위한 농협 개혁 권고문'을 채택했다.권고안은 농협이 지난 1월 외부 전문가를 참여시켜 구성한 위원회가 2개월간 논의 끝에 내놓은 결과물이다. 선거·인사제도 개선, 책임경영·내부통제 강화, 경제사업 활성화 및 자금운용 투명성 제고 등 3개 부문 13개 과제로 구성됐다.권고안의 핵심은 선거제도 개편이다. 현직 조합장이 중앙회장 선거에 출마할 경우 사퇴를 의무화한다. 그동안 후보 진입 장벽으로 지적돼온 조합장추천제(조합장 50~100명 추천)를 폐지하도록 했다. 여기에 불법 선거 근절을 위해 선거범죄 공소시효 연장과 제재 강화도 추진한다.인사제도도 손 본다. 범농협 임원 선임 시 재취업 제한 기준을 강화하고, 외부 추천 채널을 확대해 인사 공정성을 높인다. 중앙회·계열사 퇴직 후 1년 이상 경과자에 대한 임원 선임(재취업) 제한은 권고안 채택 즉시 적용하도록 했다.다만 금권 선거 논란의 핵심인 중앙회장 선출 방식 개편 방향은 최종 결론을 내지 못했다. 현행 조합장 직선제 유지를 주장하는 다수 의견과 조합원 직선제 전환·중앙회장 무보수 명예직화를 주장하는 소수 의견이 엇갈려 부대의견으로만 남겼다.이밖에 지배구조 개선을 위해 독립이사제 도입을 추진한다. 독립이사 비중을 전체 이사의 30% 수준으로 늘리고, 내부통제 안건 상정권 등 권한을 부여하며 활동 내용을 공개하도록 했다. 외부 전문가 중심의 범농협 준법감시위원회도 설치한다.경제사업 부문에서는 중앙회와 경제지주로 분산된 기능을 중앙회로 일원화한다. 경제지주 지역본부를 단계적으로 폐쇄해 기능을 재편하도록 했다. 경제지주와 하나로유통의 조직통합을 통해 법인별 중복운용 조직을 개선하도록 권고했다.농협은 이번 권고안을 바탕으로 즉시 추진할 수 있는 7개 과제는 신속히 실행하고, 법령 개정이 필요한 6개 과제는 정부·국회 등 관계 기관 협의해 구체화할 계획이다. 다음 달 초까지 과제별 실행 로드맵(이행안)과 점검 체계를 마련하기로 했다.이광범 위원장은 "이번 권고안은 농협이 농업인과 국민으로부터 신뢰 받는 협동조합 조직으로 거듭나기 위한 제도 개선 방향을 제시한 것"이라며 "권고 사항이 차질 없이 이행될 경우 농협의 경영 투명성과 책임성이 한층 강화될 것으로 기대한다"고 말했다.한편 위원회는 개혁 과제 발굴을 마무리하고 올 상반기까지는 권고안 이행 상황을 점검·감독하는 역할을 이어간다. 위원회 활동 종료 후에는 범농협 준법감시위원회가 자체 감독하는 체계를 마련하도록 했다.