바위를 뚫고 자란 찻잎의 스모키하고 달큰한 향

바쁜 일상 속, 차 한 잔으로 일상에 쉼표를 찍습니다. 차 한 잔을 마시며 24절기와 동양화를 오가며 흐르는 시간의 아름다움을 기록합니다.

큰사진보기 ▲혜원 신윤복, 혜원전신첩 - 연소답청, 간송미술문화재단 소장 ⓒ 간송미술문화재단 관련사진보기

큰사진보기 ▲매화가 뿜어내는 향기에 거나하게 취해버리고 말았다. ⓒ 노시은 관련사진보기

큰사진보기 ▲탄은 이정, 삼청첩 - 월매, 검은 비단에 금니, 간송미술문화재단 소장 ⓒ 간송미술문화재단 관련사진보기

큰사진보기 ▲탄은 이정의 월매를 떠올리며 나는 나만의 '일매'를 사진으로 기록해보았다. ⓒ 노시은 관련사진보기

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'이 압도적이고 맹렬한 봄의 향기에 잠긴 순간을 찻잔에 옮겨 담는다면, 과연 어떤 차가 가장 좋을까?'

큰사진보기 ▲작은 매화 가지와 함께 차를 마셨다. ⓒ 노시은 관련사진보기

큰사진보기 ▲묵매, 탄은 이정, 화원별집 2책, 종이에 먹과 엷은 색, 국립중앙박물관 소장 ⓒ 노시은 촬영 관련사진보기

큰사진보기 ▲무이암차의 찻잎은 비교적 큰 편이고, 홍배(커피의 로스팅) 정도에 따라 색깔이 다르다. ⓒ 노시은 관련사진보기

큰사진보기 ▲무이암차는 중국 복건성 무이산에서 나오는 차로, 우롱차의 일종이다. ⓒ 노시은 관련사진보기

큰사진보기 ▲곁들인 찰보리빵은 너무 달지 않아 차맛을 방해하지 않아 좋았다. ⓒ 노시은 관련사진보기

큰사진보기 ▲오래도록 매화와 함께한 봄날을 기억하기 위해 찻물 위에 나만의 '묵매'를 그려보았다. ⓒ 노시은 관련사진보기

진달래가 피었다는 건 이제 봄이 제대로 시작됐다는 신호탄입니다. 화전 안주에 두견주를 마시러 갈 것만 같은 혜원 신윤복의 '혜원전신첩' 그림 <연소답청> 속 양반들과 기생들처럼, 봄맞이를 떠나고 싶어 마음이 살랑거립니다.조선 화원의 붓끝에서 피어난 그 농염하고도 수줍은 진달래꽃을 마음에 품고 걷다가 저를 온전히 사로잡은 복병을 만났어요. 봄바람을 타고 온 매화의 향기였습니다. 온몸을 휘감고 영혼까지 침투하는 듯한 아찔하고도 맹렬한 향기. 그 맑고도 지독한 꽃내음에 흠뻑 취해버린 저는, 마치 대낮부터 연소답청의 봄놀이에 따라갔다가 두견주 서너 잔은 너끈히 비운 사람처럼 몽롱해졌습니다.매화는 참으로 묘한 꽃입니다. 아직 가시지 않은 겨울의 냉기 속에서 홀로 꽃망울을 틔우기에, 옛 선비들은 뼈를 깎는 추위를 견뎌낸 뒤에야 비로소 내어주는 그 고결한 향기와 자태를 사랑했습니다. 흐드러지게 핀 매화를 마주한 순간, 제 머릿속에는 탄은 이정의 '삼청첩' 속 <월매>가 스쳤습니다.어스름한 달빛 아래 짙은 흑색을 배경으로 처연하고도 고요하게 금빛으로 빛나던 그의 매화. 저는 그 차갑고 고독한 달빛의 매화를 마음속으로 오마주하며, 카메라를 들어 저만의 작품을 남겼습니다.역광으로 부서지는 눈부신 태양을 향해 뻗으며 활짝 핀 매화. 달빛을 머금은 탄은의 '달빛 아래 매화' 대신, 오후의 찬란한 볕을 온몸으로 받아내는 저만의 '태양 아래 매화'를 남긴 거죠. 탄은의 월매가 차가운 달빛 속에 침잠하며 그윽하고도 고독한 정신의 빛을 품었다면, 저는 뜨거운 태양을 향해 온몸을 던져 찬란하게 피어오른 생명 그 자체를 담고 싶었습니다.그렇게 향기에 헤롱대며 걸음을 옮기다가, 본래의 자리를 떠나 국립중앙박물관 뜰에 정착해 고요히 서 있는 옛 돌탑들과 석등을 만났어요. 특히 석등을 떠받치고 있는 두 마리의 사자에게 싱긋 웃으며 반가운 인사를 건넸지요. 지극히 현대적인 공간 속에서 영원(돌탑)과 찰나(꽃향기)가 교차하는 그 길목을 헤롱대며 걷는 와중에도, 제 머릿속 한편에서는 이런 생각이 꿈틀대고 있었습니다.여린 봄 녹차로는 이 기세를 도저히 감당할 수 없을 터였습니다. 당연히 매화 한 송이를 띄운다면 모든 문제가 해결되겠지만 그건 너무 쉬운 길이었죠. 이 차가운 돌탑들 사이에서 훅 끼쳐오는 서늘한 매화의 기운을 받아내려면, 그에 못지않게 단단하고 고고한 차라야만 했습니다.순간, 무릎을 칠 만한 차 하나가 뇌리를 스쳤습니다. 바로 중국 복건성 무이산의 바위틈에서 자라 강인한 돌의 기운을 품은 '무이암차(武夷岩茶)'였습니다.수백 년 세월을 버틴 저 앞뜰의 석탑들처럼, 척박한 바위를 뚫고 뿌리를 내린 무이암차 특유의 '암운(岩韻, 바위의 기운)'이라면 오늘 제가 흠뻑 뒤집어쓴 이 가벼운 찰나의 봄 향기를 묵직하게 품어줄 수 있을 것 같았습니다.그도 그럴 것이 무이암차가 가질 수 있는 최고의 경지를 일컬어 '암골화향(岩骨花香)'이라 예찬합니다. 단단한 바위의 깊고 단단한 기운 위로 우아하고도 매혹적인 꽃의 향기가 난다는 뜻이지요.차가운 돌탑(암골) 사이에서 영혼을 홀리던 맹렬한 매화 향기(화향)를 이보다 더 완벽하게 재현해 낼 차가 또 있을까요.무이암차의 단단한 바위 기운이 찰나의 맹렬한 봄 향기를 결코 가볍지 않게, 영원처럼 붙잡아 줄 테니. 어쩌면 이 둘의 만남은 이미 정해져 있었는지도 모릅니다.머릿속으로 오늘 찻자리의 완벽한 페어링을 끝마치고 전시실로 들어선 저는, 운명처럼 이정의 <묵매(墨梅)>를 마주했습니다. 검은 먹과 푸르스름한 빛 하나로 쳐낸 단호하고 기백 넘치는 붓질과 섬세한 붓질이 공존하는 그림이었습니다.다가가면 맡을 수 있을 것만 같은 먹향과 조금 전 떠올렸던 무이암차의 깊은 탄배향(炭焙香)이 완벽하게 겹쳐졌습니다. 여백 위로 가지를 뻗은 그림 속 매화 앞에서는 신기하게도 밖에서 들이마셨던 그 짙은 매화 향기가 다시금 맴도는 듯했습니다.이토록 압도적인 봄의 여정을 마치고 집으로 돌아온 시간. 주저 없이 꺼낸 것은 역시나 무이암차였습니다. 뜨거운 물을 붓자, 바위를 뚫고 자라난 찻잎이 깨어나며 스모키하고도 달큰한 향을 피워 올립니다. 솔솔 풍기는 꽃향기도 황홀하네요. 붉고 짙은 호박색 찻물은 탄은 이정의 묵매처럼 묵직하고 기품이 넘칩니다.한 모금 넘기자, 입안 가득 쌉쌀하면서도 단단한 바위의 기운이 퍼지며 코로는 끊임없이 아까의 매화향을 상기시키는 꽃향기가 은은하게 올라옵니다. 눈부신 태양 아래 아찔했던 매화 향기가, 무이암차의 깊은 향과 섞여 마침내 제 안에 차분하게 안착하는 순간입니다.이처럼 묵직하고 고결한 순간, 무이암차의 곁을 지킬 다식은 소박하고 투박한 보리빵 한 조각입니다. 살짝 데운 보리빵을 한 입 베어 무니, 흙의 기운을 듬뿍 받은 구수한 맛이 입안을 맴돕니다. 자칫 하늘로만 둥둥 뜰 것 같은 봄꽃의 향기를, 무이암차의 상쾌한 쌉쌀함과 보리빵의 달콤하고 구수한 맛이 단단하게 붙들어줍니다. 향기에 취해 박물관의 석탑 사이를 몽롱하게 떠돌던 제 발목을 다시 현실의 단단한 땅 위로 내려놓아 주는 완벽한 위로입니다.신윤복의 진달래로 시작해 흑색 바탕 위에 금빛으로 그려낸 이정의 월매를 오마주한 태양 품은 일매를 지나, 석탑과 석등 사이를 통과해 도착한 이정의 묵매도로 이어진 하루. 그리고 찻잔 속에서 피어오른 무이암차의 암골화향과 투박한 보리빵의 조화까지. 스쳐지난 매화는 곧 지겠지만, 혀끝에 남은 차의 깊은 여운은 올봄 내내 제 마음속에서 지지 않는 금빛 매화로 피어 있을 것입니다.