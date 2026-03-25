부산 해사법원 2년 뒤 개원 확정 보고대회

큰사진보기 ▲법원 자료 사진. ⓒ 김보성 관련사진보기

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국회를 통과한 해사국제상사법원(아래 해사법원) 관련 법안이 국무회의 문턱까지 넘으면서 2년 뒤 문을 연다. 해사법원이 설치될 부산에서는 추진에 서로 힘을 모았던 지자체와 단체가 모두 모여 환영 행사를 열었다.지난달 2월 12일 국회가 의결한 '각급 법원의 설치와 관할구역에 관한 법률 일부개정법률안(대안)', '법원조직법 일부개정법률안(대안)은 부산 해사법원의 근거를 담았다. 야당이 본회의에서 퇴장한 상황에서 여당 주도로 통과했지만, 상임위 조율을 거친 까닭에 이견 없이 본회의를 통과했다.두 개정안은 지난 6일 정부로 이송돼 약 한 달 만인 10일 국무회의를 거쳤다. 일주일 뒤 이재명 대통령이 공포에 나서면서 최종 법률로 확정된 상황이다. 부칙에 따라 구체적 시행일은 2028년 3월 1일로 정해졌다.이제 남은 건 영남·호남·제주, 수도권·강원·충청 등 두 권역을 각각 담당할 해사법원을 부산과 인천에 설립하는 일이다. 그동안 우리나라에선 해사사건 분쟁의 처리를 전문적으로 처리할 역량이 부족했는데, 이를 해결할 법원이 생긴 셈이다.해외의 문을 두드려야 해 불편이 큰 데다 비용 국외 유출 논란까지 일면서 그동안 현행법 개정 요구 목소리가 지역에서 계속 커졌다. 해사법원 신설 목소리가 끊이질 않자 국회는 최근에야 절차를 밟아 여야 합의로 이를 매듭지었다.내용을 보면, 법원조직법 3조에 해사국제상사법원을 추가하고 40조에 해사·민사뿐만이 아닌 행정·국제상사 사건 심판 등 역할까지 확대 규정한 게 핵심이다. 특히 법원 설치·관할구역법 2조도 같이 손을 봐 해당 법원을 부산과 인천에 두도록 지역을 명시했다.법률 공포 마무리에 유치전에 10년 이상 공을 들여온 부산은 들뜬 모습이다. 해수부 이전에 이어 지역이 더 발전할 계기가 될 것이라는 기대감 때문이다. 희소식에 부산시와 상공회의소, 해사법원설치부산울산경남협의회, 지방분권균형발전부산시민연대, 부산지방변호사회 등은 25일 공동으로 시민보고 및 결의대회 진행에 나섰다.이는 숙원 해결을 자축하고, 향후 방향을 모색하는 자리로 부산시는 "민·관·정·학 협력 성과"를 강조했다. 박형준 시장과 시민단체도 기대감을 드러냈다. 박재율 부울경협의회 상임대표는 "해양수도 도약의 계기가 될 것"이라고 이를 반겼고, 박 시장은 "차질 없는 개원 협력"을 약속했다.