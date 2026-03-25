양문석 "김용, 안산갑 맡아달라"… 의원직 상실 후 공개 요청

큰사진보기 ▲김용 전 민주연구원 부원장. ⓒ 유성호 관련사진보기

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큰사진보기 ▲양문석 전 더불어민주당 안산갑 지역위원장이 김용 전 경기도 대변인의 안산갑 지역위원장을 맡아달라고 공개적으로 요청했다. ⓒ 양문석 전 의원 페이스북 갈무리 관련사진보기

더불어민주당 안산갑 양문석 전 의원이 김용 전 경기도 대변인에게 안산갑 지역위원장을 맡아달라고 공개적으로 요청했다. 최근 대법원 판결로 의원직을 상실한 이후 나온 입장이라는 점에서 정치권의 관심이 쏠린다.양 전 의원은 25일 자신의 페이스북을 통해 "김용 전 대변인이 안산갑 지역위원장을 맡아주길 간절히 바란다"고 밝혔다.그는 "김 전 대변인은 경기도를 누구보다 잘 알고 있으며, 정치적 어려움 속에서도 흔들림 없이 버텨온 인물"이라며 "지역에서도 복귀를 원하는 목소리가 적지 않다"고 말했다.이어 "안산갑을 맡아준다면 지역을 떠나면서도 남아 있는 시민들에 대한 책임을 조금이나마 덜 수 있을 것 같다"며 "안산시민과 상록구민께 진 빚을 갚는 데 도움이 될 것"이라고 덧붙였다.또 지지자들을 향해 "김 전 대변인이 정치활동을 재개해 시민을 위한 역할을 할 수 있도록 도와달라"며 "과거 약속했던 일들을 해결하는 데 앞장서 주길 바란다"고 호소했다.앞서 양 전 의원은 '편법 대출' 의혹과 관련한 특정경제범죄가중처벌법상 사기 혐의로 재판에 넘겨졌으며, 대법원은 징역 1년 6개월에 집행유예 3년을 선고한 원심을 확정했다. 이에 따라 금고 이상의 형이 확정되면서 국회의원직을 상실했다.다만 공직선거법 위반 혐의 중 재산 축소 신고와 관련해서는 고의성 여부를 다시 판단해야 한다는 이유로 대법원이 사건을 파기환송돼 서울고등법원에서 재심리가 진행될 예정이다.