양문석 "김용, 안산갑 맡아달라"… 의원직 상실 후 공개 요청

더불어민주당 안산갑 양문석 전 의원이 김용 전 경기도 대변인에게 안산갑 지역위원장을 맡아달라고 공개적으로 요청했다. 최근 대법원 판결로 의원직을 상실한 이후 나온 입장이라는 점에서 정치권의 관심이 쏠린다.
양 전 의원은 25일 자신의 페이스북을 통해 "김용 전 대변인이 안산갑 지역위원장을 맡아주길 간절히 바란다"고 밝혔다.
그는 "김 전 대변인은 경기도를 누구보다 잘 알고 있으며, 정치적 어려움 속에서도 흔들림 없이 버텨온 인물"이라며 "지역에서도 복귀를 원하는 목소리가 적지 않다"고 말했다.
이어 "안산갑을 맡아준다면 지역을 떠나면서도 남아 있는 시민들에 대한 책임을 조금이나마 덜 수 있을 것 같다"며 "안산시민과 상록구민께 진 빚을 갚는 데 도움이 될 것"이라고 덧붙였다.
또 지지자들을 향해 "김 전 대변인이 정치활동을 재개해 시민을 위한 역할을 할 수 있도록 도와달라"며 "과거 약속했던 일들을 해결하는 데 앞장서 주길 바란다"고 호소했다.
앞서 양 전 의원은 '편법 대출' 의혹과 관련한 특정경제범죄가중처벌법상 사기 혐의로 재판에 넘겨졌으며, 대법원은 징역 1년 6개월에 집행유예 3년을 선고한 원심을 확정했다. 이에 따라 금고 이상의 형이 확정되면서 국회의원직을 상실했다.
다만 공직선거법 위반 혐의 중 재산 축소 신고와 관련해서는 고의성 여부를 다시 판단해야 한다는 이유로 대법원이 사건을 파기환송돼 서울고등법원에서 재심리가 진행될 예정이다.