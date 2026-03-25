계엄 이후 눈 뜨면 뉴스 보는 습관, 그러다 알게 된 것

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큰사진보기 ▲어떤 뉴스가 떠오를 것인가 ⓒ Unsplash 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 브런치 스토리에도 실립니다.

언제부턴가 아침을 여는 방식이 달라졌다. 예전에는 창문부터 열었다면, 최근엔 먼저 휴대폰을 찾는다. 밤 사이 무슨 일이 있었는지 확인하는 것이 하루의 시작이 된 지 오래다. 아마도 재작년 12월3일 계엄의 밤 이후부터였던 것 같다. 밤 늦도록 뉴스를 접하고 잠들면서도, 잠에서 깨면 가장 먼저 하는 일 역시 뉴스 화면을 여는 것이다.처음에는 단순한 습관이었다. 그런데 어느 순간부터 세상이 어떻게 돌아가는지 알고 싶어졌다. 무슨 일이 벌어지고 있는지, 놓치지 않고 따라가야 한다고 생각했다. 그렇게 하루에도 몇 번씩 뉴스를 들여다보는 일이 자연스러워졌다.그런데 뉴스를 보고 난 뒤가 문제였다. 기사는 끝났는데 마음은 끝나지 않는 것이다. 화면에 문장을 다 읽고 나서도 장면이 머릿속에 계속 남는다. 사건은 화면 안에 있지만 감정은 오래 머문다. 어떤 날에는 뉴스 제목 하나만으로도 가슴이 덜컥 내려앉는다.무슨 일이 벌어진 걸까, 얼마나 심각한 사태일까. 그 짧은 순간에 여러 생각이 스쳐 지나간다. 내용을 확인하고 나면 대부분은 예상대로 좋지 않은 이야기다. 사고, 재난, 갈등 그리고 반복되는 비슷한 결말들. 나는 점점 뉴스를 읽기 전에 마음이 먼저 지쳐버리는 사람이 되어가는 것을 느꼈다.요즘은 뉴스를 열면 전쟁 이야기부터 시작된다. 낯선 나라의 지명들이 반복해서 등장하고, 그곳에서 벌어지는 일들은 점점 익숙한 풍경처럼 스쳐 지나간다. 폭격, 피난, 무너진 건물들, 화면 속 장면들은 분명 멀리 있는데 그 무게는 너무 가까이 내려앉는다.나만 그런 것은 아닐 것이다. 전 세계 어딘가에서도 비슷한 뉴스를 보며 마음이 내려앉는 사람들이 같은 시간 속에 함께 있을 것이다. 우리는 서로 다른 장소에 있지만 비슷한 감정을 나누고 있는지도 모른다.그런데 이상하게도 이렇게 반복해서 접하다 보면, 처음의 놀람이 조금씩 무뎌지는 순간이 오는 것을 느낀다. 그것이 더 낯설고 더 두렵다. 무뎌져 간다는 사실 자체가 또 하나의 불안이 된다. 점점 많아지는 뉴스, 점점 줄어드는 마음의 여유.뉴스를 접하며 분노와 슬픔이 번갈아 올라온다. 무언가 잘못되고 있다는 생각이 들고, 그걸 알고 받아들여야만 하는 내가 더 무력하게 느껴진다. 다른 기사로 넘어가도 비슷하다. 내용은 달라도 분위기는 닮아 있다. 어딘가가 무너지고, 누군가는 다치고, 무언가는 이미 늦어버린 이야기들.세상에 뉴스는 점점 많아지는데, 그만큼 마음이 받아들이는 힘은 줄어든다. 어느 날은 문득 이런 생각이 든다. 이렇게 계속 보다 보면 아무것도 느끼지 못하게 되는 건 아닐까. 처음에는 아프고 놀라던 일들이, 나중에는 아무렇지도 않게 스쳐 지나가게 되는 것은 아닐까.뉴스에 조금씩 거리를 두기 시작해 본다. 뉴스 알림을 끄고, 습관처럼 열던 앱을 일부러 지나친다.처음에는 불안하다. 세상에서 한 발 물러난 느낌이 들고, 중요한 무언가를 놓치고 있는 것만 같다. 하지만 시간이 지나자 다른 감각들이 돌아오기 시작한다.아침의 빛이 어떻게 들어오는지, 창밖 나무가 어느새 조금 더 푸르게 변해 있는지, 아이의 목소리가 오늘은 어떤 높이로 시작되는지. 그런 사소한 것들이 다시 눈에 들어온다. 세상은 여전히 복잡하게 돌아가고 있지만, 내가 서 있는 자리에서는 조금 다른 속도로 시간이 흐른다. 무관심해서가 아니다. 내가 감당할 수 있는 세계 만큼만 받아들이려는 것이다.그렇다고 뉴스를 완전히 끊은 것은 아니다. 끊을 수 없는 것이라는 사실도 알고 있다. 여전히 필요한 만큼은 보고 읽어야 한다. 다만 예전처럼 뉴스 속에 빠져 마음을 상하고 허우적거리는 일은 줄어든다.모든 일을 다 알 수는 없고, 모든 일에 다 반응할 수도 없다는 것을 이제는 조금 알기 때문이다. 알아야 할 것과 지켜야 할 마음 사이에서, 나는 나만의 거리를 찾으려 한다. 어쩌면 이것은 무관심이 아니라 내가 감당할 수 있는 만큼의 세계를 선택하는 일인지도 모른다.오늘은 뉴스 대신 창문을 먼저 연다. 그리고 아주 천천히 내 하루를 받아들인다. 모든 소식을 다 끌어안으려다 마음이 먼저 무너지는 시대다. 그래서 지금 나에게 필요한 것은 더 많은 뉴스가 아니라, 아프고 슬프고 놀랄 수 있는 감각을 끝까지 잃지 않을 감각인지도 모른다.