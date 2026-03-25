"폐기물 옆에서 맥주 생산?" 오비맥주·하이트진로, '청주 공장 폐쇄 혹은 이전' 카드까지

큰사진보기 ▲25일 오비맥주와 하이트진로 청주공장장과 두 회사 노조 관계자 등은 청주시청 앞에서 집회를 열고, 청주시가 현도공단에 추진하는 재활용선별장 건설방침을 철회하라고 요구했다. ⓒ 충북인뉴스 관련사진보기

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"폐기물 선별 과정에서 발생하는 악취·분진·바이오에어로졸 등이 생산 환경에 악영향을 미칠 수 있다. HACCP 등 엄격한 위생관리 체계를 유지하고 있음에도 외부에서 유입되는 오염 요인은 통제할 수 없다. 공장 폐쇄 또는 이전을 포함한 모든 대응 방안을 검토할 수밖에 없는 상황이다."

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덧붙이는 글 | 이 기사는 충북인뉴스에도 실렸습니다.

국내 대표적인 주류제조업체인 오비맥주와 하이트진로가 청주공장 철수를 시사했다.25일 오비맥주와 하이트진로 청주공장장과 두 회사 노조 관계자등은 청주시청 앞에서 집회를 열고, 청주시가 현도공단에 추진하는 재활용선별장 건설방침을 철회하라고 요구했다.현재 청주시는 오비맥주와 하이트진로 공장이 위치한 청주시 서원구 현도산업단지에 제2재활용선별장 건립을 진행하고 있다.현 휴암동 재활용선별 시설이 노후됐고, 처리용량도 한계에 봉착했다는 이유다.선별장 예정지는 이들 두 회사와 불과 수백 미터 거리에 위치했다.오비맥주와 하이트진로 등 두 회사가 공장 폐쇄까지 거론하며 반발하는 이유는 단순하다.식품회사 특성상 식품안전에 대한 부정적인 인식이 확산되면, 회사 전체가 타격을 받기 때문이다.이들 두 회사는 입장문을 통해 "폐기물처리시설은 오비맥주 청주공장에서 약 350m, 하이트진로 청주공장에서 약 900m 거리에 위치해 있다"며 "식품위생법상 식품 제조시설은 오염물질 발생 시설로부터 안전거리를 확보해야 한다"고 밝혔다.이들은 "폐기물 선별 과정에서 악취·분진·바이오에어로졸 등 오염물질이 상시 발생한다"며 " 이런 오염물질이 식품 제조 공정에 유입될 경우 실제 식품 안전에 위해가 발생할 가능성을 배제할 수 없다"고 강조했다.이어 "HACCP 등 엄격한 위생관리 체계를 유지하고 있음에도 외부에서 유입되는 오염 요인은 통제할 수 없다"며 "식품 안전 문제 발생 시 기업이 귀책 사유 없음을 입증해야 하는 구조상 심각한 경영 리스크가 발생한다"고 밝혔다.그러면서 "단순 제품 이미지 차원의 문제가 아니라 대량 클레임 발생, 브랜드 가치 하락, 매출 감소로까지 이어질 수 있는 중대한 문제"라고 강조했다.노동자들의 건강권 문제도 제기했다.두 회사는 "폐기물 선별장은 하이트진로 청주공장 노동자들이 거주하는 기숙사와 담벼락 하나를 사이에 두고 맞닿아 있다"며 "폐기물 선별장이 가동될 경우 하루 약 200대 이상의 폐기물 운반차량이 출입하게 되며, 기숙사 거주 근로자들은 악취·분진 등 오염물질에 상시 노출될 수밖에 없다"고 밝혔다.두 회사는 "청주시가 환경영향평가법 및 산업입지법 등 관련 절차를 충분히 이행하지 않은 채 사업을 추진하고 있다"며 "입주기업 및 노동자와의 사전 협의도 없었다"고 주장했다.그러면서 "30년 넘게 지역 경제에 이바지한 향토기업이 청주시의 일방적 행정으로 내몰릴 처지"라며 "이 같은 상황이 지속될 경우 공장 폐쇄 또는 이전을 포함한 모든 대응 방안을 검토할 수밖에 없는 상황"이라고 반발했다.오비맥주와 하이트진로 청주공장에서 일하는 노동자는 800명으로 알려져 있다.두 회사가 공장 폐쇄, 혹은 이전까지 거론하며 반발하고 있지만 청주시는 기존 입장을 고수하고 있다.청주시는 해당 부지가 과거 폐기물 매립지 용도로 계획된 점을 근거로 선별시설 전환이 오히려 환경 부담을 줄이는 조치라는 입장을 굽히지 않는다.또 최신 설비를 적용해 오염을 최소화할 수 있으며 법적 절차상 문제도 없다는 설명이다.오비맥주와 하이트진로 두 기업 뿐만이 아니라 인근에 거주하는 주민들도 대책위원회를 구성해 2년 넘게 반대 투쟁을 진행하고 있다.이와 관련 지역 환경단체는 대안으로 청주지역에 소재한 민간선별장을 활용하는 방안을 제시했다.박종순 청주충북환경운동연합 사무처장은 "재활용 선별장 건립이 최우선 정책은 아니다. 먼저 재활용 쓰레기를 줄이는 정책을 펼쳐야 한다"며 "청주시는 선별장 증설만 고집할 뿐, 쓰레기 배출량을 어떻게 줄이겠다는 정책은 없다"고 지적했다.박종순 처장은 "그렇게 해도 선별장 증설이 필요하다면 민간 재활용선별기업을 활용하는 것도 방안이 될수 있다"고 밝혔다.그는 "청주에는 대한민국에서 최대규모의 재활용선별 능력을 갖춘 업체가 두 곳이나 존재한다"며 "이곳을 활용하는 것도 방법이 될 수 있다"고 말했다.박종순 처장은 "이들 두 기업은 현재 청주가 아닌 지역에서 발생한 재활용쓰레기를 가져와 처리하고 있다"며 "이곳을 활용하면 타 지역 쓰레기 반입량도 줄고, 100억 원이 넘는 세금을 들여 새 시설을 지을 필요도 없다"고 밝혔다.그는 "청주 끝자락에 선별장을 지으면 막대한 물류비용도 증가하고, 차량 운행에 따른 오염물질도 증가하게 된다"며 "선별장 증설만이 능사는 아니다"라고 강조했다.