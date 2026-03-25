이춘희 "ITX 열차 도입, 세종-서울 90분 시대"

큰사진보기 ▲이춘희 예비후보가 25일 세종시청 브리핑실에서 제5차 정책공약 기자회견을 하고 있다. ⓒ 김이연심 기자 관련사진보기

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큰사진보기 ▲이춘희 예비후보가 25일 세종시청 브리핑실에서 제5차 정책공약 기자회견을 하고 있다. ⓒ 뉴스피치 김이연심 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 세종시 공동체 미디어 '뉴스피치'에도 실립니다.뉴스피치(Newspeach)는 세종시 중장년 여성들이 주축이 되어 창간한 지역 기반 공동체 미디어로, 젠더 관점의 보도를 통해 지역 사회의 다양한 의제를 조명하고 건강한 공동체 형성에 기여하는 새로운 언론을 지향합니다.

이춘희 더불어민주당 세종시장 예비후보가 25일 세종시청 정음실에서 기자회견을 열고, 행정수도 세종시의 교통망 혁신을 핵심으로 하는 8대 공약을 발표했다.이번 공약은 세종~서울 접근성을 90분대로 단축하는 ITX 열차 도입을 비롯해, CTX·KTX 연계, 시내 교통 환경 확충, 신규 도로 건설, 청주공항 국제화, 지능형 주차장 확대 등 행정수도 위상에 맞는 전방위 교통망 확충에 초점을 맞췄다.이 예비후보는 "행정수도 세종시가 국정을 원활하게 수행할 수 있도록 중앙정부와 긴밀하게 협력하여 세종시 교통망을 대대적으로 재정비하겠다"라며 "선제적이고 적극적으로 교통 계획을 수립해 추진하겠다"라고 밝혔다.이 예비후보는 정부세종청사 인근에 신설되는 '(가칭)세종중앙역'을 중심으로 세종-서울 ITX 열차 운행 계획을 밝혔다. 약 140km 구간을 1시간 30분 내로 주파해 세종과 서울 간 이동 시간을 대폭 단축한다는 목표다.또한, CTX(충청권 광역급행철도) 5개 역 신설과 KTX 세종역 설치도 병행해 세종시를 충청권 메가시티 핵심 교통 요충지로 육성하겠다는 계획이다. 2034년 개통 예정인 CTX 세종 구간에는 KTX세종역, BRT 남쪽 접점, 세종중앙역, BRT 북쪽 접점, 조치원역이 들어선다.특히 조치원역은 경부선과 충북선, CTX가 교차하는 북부권 중추역으로 육성해 교통 거점 기능과 함께 역세권 상권 활성화도 도모한다. 아울러 호남선 KTX 세종역 설치도 국정 운영 효율성과 행정수도 기능 강화를 위한 필수 과제로 보고 추진하겠다는 뜻을 밝혔다.이 예비후보는 "세종시 정부 기관이 국정을 원활하게 수행하고 국가 비상사태에 능동적으로 대응하려면 정시성이 보장되는 세종-서울 간 열차 운행이 필수적"이라며 "행정수도 도심의 철도역 부재는 이용객의 시간과 경비 낭비, 교통 혼잡, 탄소 배출에 따른 대기오염 등 각종 문제를 야기한다"라고 강조했다.이어 워싱턴 D.C. 유니언역, 도쿄역, 파리 몽파르나스역, 런던 웨스터민스터역 사례를 제시하며 정부청사와 국회의사당, 대통령 집무실까지 도보 접근이 가능한 철도 거점 구축의 필요성을 강조했다.세종시내 교통망 확충과 보완 방안도 공개됐다. 국가상징구역과 연결되는 6차선 십자형 도로망을 구축하고, 세종시를 둘러싼 3개의 순환도로망 중 이미 완성된 BRT 도로는 도시철도(트램) 전환을 대비해 준비한다.외곽순환도로와 순환고속도로는 후속 대책을 마련해 2030년까지 완공한다는 계획이다. 세종-서울고속도로 세종-안성 구간은 2027년, 세종-청주고속도로는 2030년 개통을 목표로 하며, 분기점과 진입도로, 첫마을IC 등 교통량이 집중되는 구간에 대한 개선도 병행 추진된다.대중교통 편의성과 접근성 강화에도 나선다. 대중교통을 간선과 지선 체제로 개편하고, 시민들이 마을에서 BRT 도로까지 쉽게 접근할 수 있는 교통수단을 도입해 이용 편익을 높인다. 이응패스는 '여민전'과 통합해 사용 편의성을 강화하고, 이용 실적에 따라 탄소포인트를 지역 화폐로 환급하는 보상 체계도 마련된다.또한 주차난 해소를 위한 방안으로 지능형 주차장 도입도 추진된다. 공간 활용도를 기존보다 30% 이상 높이고, 자율주행 로봇을 활용한 차량 주차·출차 시스템을 통해 안전성과 편의성을 강화한다는 구상이다. 상가와 학교 주변, 미착공 공공용지 등에 포켓차로와 주차장을 확충해 도심 교통 혼잡 완화에도 나선다.이외에도 선제적인 광역 도로망 확충·보완과 공항 기능 강화 방안도 함께 제시됐다. 이 예비후보는 현재 행복도시-대전 유성, 대덕테크노밸리 구간과 부강역-북대전IC 구간 등 기존 연결축만으로는 증가하는 교통량을 감당하기 어렵다고 보고, 이를 보완하기 위한 새로운 광역도로를 신설하겠다고 밝혔다.또한 국도1호선 확장에도 불구하고 향후 세종스마트국가산업단지와 조치원 공공택지지구 조성에 따른 교통 수요 증가에 대응하기 위해 행복도시-조치원 간 추가 도로를 개설해 교통량 분산을 유도할 계획이다.이와 함께 임난수로, 절재로, 갈매로 등 주요 간선도로 확장을 조속히 추진하고, 병목 구간에는 교차로 우회전 전용차로를 확대한다. 출퇴근 시간 상습 정체 구간인 햇무리교에 대해서도 차로 확장을 추진해 도심 교통 흐름 개선에 나선다.아울러 세종시 관문인 청주국제공항을 국제공항으로 육성하겠다는 구상도 밝혔다. 활주로 확충과 민간 전용 활주로 신설, 슬롯 확대 등을 통해 대형 여객기 이착륙이 가능하도록 하고, 국토교통부와 충북도, 청주시와 협력해 관련 계획을 반영하겠다는 방침이다.이 예비후보는 "이번 교통 공약은 행정수도 세종의 위상에 걸맞게 전국 어디서나 접근이 용이하고, 도시 내부에서도 시민 편의를 최우선으로 고려한 데 초점을 맞췄다"며 "중장기 교통 인프라 확충 계획을 차질 없이 추진해 시민의 일상 속 불편을 최소화하겠다"고 약속했다.