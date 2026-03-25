법원, 김형석 전 독립기념관장 해임 불복 가처분 기각

큰사진보기 ▲지난 1월 19일 기자회견 중인 김형석 전 독립기념관장. ⓒ 이재환 관련사진보기

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역사 왜곡 논란과 독립기념관 사유화 등 각종 구설로 해임된 김형석 전 독립기념관장이 법원에 낸 해임 처분 효력 정지 가처분 신청이 기각된 것으로 확인됐다.앞서 지난 1월 19일 독립기념관 이사회는 김형석 전 관장에 대한 해임 건의안을 의결했다. 지난 2월 이재명 대통령이 이를 재가하면서 김 전 관장은 독립기념관장직에서 내려왔다.김 전 관장은 해임에 불복해 지난 2월 서울행정법원에 이재명 대통령을 상대로 해임 처분 취소 소송을 제기했다. 또한 동시에 본안 확정 판결까지 해임 처분 집행을 정지해 달라는 가처분 신청을 냈다. 법원이 이 가처분 신청을 기각한 것.담당 재판부인 행정4부(김영민 부장판사)는 24일 "신청인(김형석)이 제출한 소명 자료만으로 회복하기 어려운 손해가 발생할 우려가 있다거나 이를 예방하기 위해 해임 처분의 효력을 정지할 긴급한 필요가 있음이 소명됐다고 보기 어렵다"라고 판단했다.독립기념관 노조 관계자는 25일 <오마이뉴스>와 한 통화에서 "법원의 결정을 환영한다. 개인의 지위 보전보다는 독립기념관이라는 공공기관의 운영 안전성과 공익적 가치가 훨씬 중요하다는 것을 사법부도 인정한 것 같다"라고 말했다.이 관계자는 "본안 소송이 남아 있는 만큼, 계속 지켜볼 생각이다"라면서도 "소모적인 법적 다툼은 이제 그만하고 조직의 상처를 치유하며 앞으로 나가는 데 집중하고 싶다. 김 전 관장은 더 이상의 불복 절차로 조직에 혼란을 주지 말고 사법부의 판단을 겸허히 수용하길 바란다"라고 말했다.한편 김형석 전 관장의 해임은 보훈부 감사를 통해 독립기념관 사적 사용 등 14개 비위 사실이 적발된 것을 토대로 이루어졌다.지난 2월 3일 김 전 관장은 국가보훈부에서 진행된 해임 청문회를 마친 후 "철저하게 정치적 목적으로 이뤄진 명백한 정치 감사"라고 주장한 바 있다.