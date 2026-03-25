부산대치과병원 노조 '건강권 침해, 인사 특혜 의혹' 제기... 병원 "일방적 주장"

큰사진보기 ▲보건의료노조 부산대학교치과병원 인사특혜 의혹 및 노동자 건강권 침해 규탄기자회견 ⓒ 보건의료노조 부산본부 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사를 쓴 박진우씨는 보건의료노조 부산대병원지부 문화부장입니다.

부산대학교치과병원 노조가 병원 측이 병가를 제대로 인정하지 않는 등 노동자의 건강권을 침해하고 편향된 인사 운영을 해왔다는 의혹을 제기했다. 다만, 병원 측은 "진단서 내용대로 병가를 줘야 한다는 규정과 절차는 없다"면서, "임금협상을 진행 중인 과정에 노조 측이 일방적으로 주장하는 내용들"이라고 입장을 밝혔다.전국보건의료산업노동조합(아래 보건의료노조) 부산대학교치과병원지부는 25일 오전 11시, 병원 앞에서 기자회견을 열고 "환자의 건강을 돌보는 국립대병원에서 내부 구성원의 노동 인권이 처참히 무너졌다"며 병원 측의 공식 사과와 교육부의 특별감사, 고용노동부의 특별근로감독을 강력히 촉구했다.권순길 보건의료노조 부산대학교치과병원지부장은 "오늘 이 자리에 선 이유는 우리 병원이 지켜야 할 최소한의 상식과 노동 인권이 무너졌기 때문"이라고 말했다. 그는 "정작 내부 구성원들은 아파도 제대로 쉬지 못하고, 오히려 조합원이라는 이유로 승진에서 소외되는 비상식적인 일이 벌어지고 있다"고 주장했다.부산대학교병원치과지부(아래 노조)는 병원 내에서 발생한 구체적인 인권 침해 의혹을 제시했다. 노조는 "부산대학교치과병원은 의사의 진단서를 기준으로 병가를 인정해야 함에도 불구하고, 취업규칙과 단체협약을 무시한 채 '입원 기간만 병가 인정'이라는 자의적 기준을 적용하고 있다"고 주장했다.이로 인해 "여성 질환 수술 후 장기 요양이 필요하다는 대학병원 진단서를 제출했으나, 병원 측은 입원 기간인 6일만 병가로 인정했고, 결국 해당 노동자는 결국 회복되지 않은 몸으로 출근하거나 1년 무급휴직을 택해야 하는 막다른 골목으로 내몰릴수 밖에 안타까운 상황들이 발생하고 있다"고 말했다. 특히 "병원장이 직원의 동의 없이 진단서를 발급한 교수에게 직접 전화를 걸어 기간 단축을 압박했다는 의혹이 있다"며 의료윤리 위반 문제도 제기했다.이 밖에도 업무 중 발생한 부상이나 질병에 대해서도 정당한 병가 대신 무급휴직을 강요하는 사례가 빈번하다고 주장했다.현장에서 20년 넘게 근무해 온 직원 A씨의 사례도 대독 발언을 통해 이어졌다. 큰 수술 후 1년 안정이 필요하다는 진단을 받았음에도 입원 기간 6일의 병가만을 허용 받아 무급 휴직을 택했다는 A씨는 "몸이 아픈 것도 힘들었지만 병원으로부터 외면 당했다는 사실이 더 괴로웠다"며, 이 병원을 삶의 일부라 생각하며 일해왔는데 아프고 나서야 병원이 나를 어떻게 대하는지 알게 되었다며 "특별한 대우를 바란 것이 아니라 아플 때 제대로 쉬고 치료 받을 권리를 원했을 뿐"이라고 토로했다.노조는 병가 문제와 맞물린 불공정 인사 의혹도 제기했다.노조 측은 "한쪽에서는 노동자의 건강권이 짓밟히는 동안, 다른 한쪽에서는 이례적인 '초고속 승진'이라는 레드카펫이 깔리고 있었다"고 주장했다.병원이 국회에 제출한 자료 등을 검토한 결과, 일부 직원에게 관례를 벗어난 초단기 고속 승진이 이루어졌다고 주장하며 "타 국립대병원에서는 유례를 찾기 어려운 이례적인 인사로, 공공기관의 공정성과 신뢰를 심각하게 훼손하는 행위"라고 목소리 높였다.서해용 보건의료노조 부위원장은 규탄 발언을 통해 "부산대치과병원은 공공의료기관으로서 투명해야 하고, 생명을 다루는 곳이기에 인간의 존엄과 노동자의 기본권이 최우선 가치가 되어야 한다"고 강조했다.이어 서 부위원장은 "노동자의 정당한 병가 사용을 제한하고 무급 휴직을 강요하는 것도 모자라, 병원장이 외부 의사에게 전화를 걸어 진단 기간을 줄여달라고 압박했다는 의료윤리 위반 의혹까지 제기됐다"며 "이것이 2026년 대한민국 공공기관에서 일어날 수 있는 일이냐"고 되물었다.또한 인사 특혜 의혹에 대해서도 "무엇보다 공정해야 할 인사권이 특정 인물에게 쏠려 초고속 승진과 보직 부여로 이어졌다면, 이는 공공기관의 근간을 흔드는 인사 참사이자 범죄 행위"라며 "구성원 전체가 납득할 수 있는 객관적 기준도 없이 승진이 이뤄진다면 공공기관이라 할 수 없다"고 일갈했다.서 부위원장은 "수술을 마친 노동자가 목발을 짚고 출근하는 현실에 분노한다"며 "관리·감독 기관인 교육부가 이를 방치했다면 이는 직무유기이므로 즉각적인 특별감사에 착수해야 한다"고 촉구했다.기자회견문을 낭독한 노귀영 본부장 역시 "현장에서 묵묵히 일해온 간호·보건직 노동자들이 최상위 근무평가를 받고도 10년 넘게 승진에서 배제되는 동안 조직의 신뢰는 바닥으로 떨어졌다"고 주장하며, 병원 측에 무너진 공정과 인권을 바로 세울 것을 촉구했다.진보당 정혜경 의원은 보도자료를 통해 이번 사안에 대한 입장을 밝혔다. 정 의원은 "공공병원이 노동자의 건강권을 훼손하고 불이익을 강요하는 것은 심각한 문제"라며, "병가 제한이 법령에 위반되는지 여부와 함께 진단서 개입 의혹 등 위법 소지가 있는 부분에 대해 고용노동부의 즉각적인 근로감독과 철저한 조사가 필요하다"고 강조했다.보건의료노조 부산대학교치과병원지부는 이날 기자회견을 시작으로 병가 제한으로 발생한 피해의 원상회복과 투명한 인사 시스템 확립을 위한 적극적인 투쟁을 전개할 계획이라고 밝혔다. 노조는 "공정은 선택이 아니라 원칙이며, 건강권은 타협의 대상이 아닌 기본권"이라며 요구가 관철될 때까지 끝까지 투쟁할 것을 예고했다.이 같은 노조 측의 의혹 제기에 대해, 부산대치과병원 관계자는 <연합뉴스>와의 인터뷰에서 "진단서 내용대로 병가를 줘야 한다는 규정, 절차는 어디에도 없다"라며 "직원들을 진료한 의사는 그 직원이 어떤 업무를 맡는지 모르고 진단 주수를 결정하기 때문에 (병가 일수 인정에) 간극이 발생할 수밖에 없다"고 밝혔다. 또한, "현재 노조와 임금협상을 진행 중인 과정에 노조 측이 일방적으로 주장하는 내용들"이라고 해명했다.