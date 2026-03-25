'비상경제상황실' 띄운 청와대 "중동 상황, 최장 반년까지 보며 대응 준비"

큰사진보기 ▲홍익표 정무수석이 25일 청와대 춘추관에서 청와대 비상경제상황실 구성 관련 브리핑을 하고 있다. 2026.3.25 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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큰사진보기 ▲공공부문 의무적 승용차 5부제(요일제) 시행중동 사태의 장기화에 따라 정부가 25일부터 승용차 5부제(요일제)를 시행한다. 공공부문은 의무적으로 참여하고, 민간은 자율적 참여하도록 했다. 다만 자원안보위기 경보가 '경계' 단계로 격상되면 민간도 의무적 참여를 고려한다는 게 정부의 방침이다. 25일 서울 종로구 정부서울청사 정문에 5부제 안내문이 설치되어 있다. ⓒ 이정민 관련사진보기

청와대가 25일 중동 전쟁 장기화 대응을 위해 대통령 주재 비상경제점검회의 산하에 설치하기로 한 비상경제상황실을 강훈식 비서실장 주재로 운영한다고 밝혔다. 또한 비상경제상황실의 중동 상황 관련 실무 대응 점검 결과 등을 정기적으로 국민께 보고 또는 설명하겠다고 알렸다.청와대 비상경제상황실(아래 상황실)은 지난 24일 국무회의 당시 이재명 대통령의 '중동 전쟁 장기화에 따른 정부 차원의 비상대응 체계 선제적 가동' 지시에 따라 설치됐다. 정부 역시 이날 김민석 국무총리를 본부장으로 하는 범정부 비상경제본부를 꾸린 상황. 상황실은 비상경제본부와 호흡을 맞춰 중동 전쟁에 따른 국내외 상황을 관리해 나갈 예정이다.홍익표 청와대 정무수석은 이날 현안 브리핑을 통해 상황실 구성 및 운영 계획에 대해 설명했다.먼저 강훈식 비서실장이 중심이 돼 상황실을 맡고 위성락 안보실장과 김용범 정책실장이 부실장을 맡기로 했다. 또 홍익표 수석이 총괄 간사 역할을 맡고, 김정우 국정상황실장은 실무 간사 역할을 하기로 했다.범정부 비상경제본부와 마찬가지로 ▲ 거시경제물가대응반 ▲ 에너지수급반 ▲ 금융안정반 ▲ 민생복지반 ▲ 해외상황관리반 등 5개의 실무대응반을 운영한다. 이 중 거시경제물가대응반·에너지수급반·금융안전반은 하준경 경제성장수석이, 민생복지반은 문진영 사회수석이, 해외상황관리반은 오현주 안보실 3차장이 운영을 맡을 예정이다.홍 수석은 "각 대응반장은 부처 장관을 책임자로 하는 정부 실무대응반의 업무 추진 상황을 점검하게 되며 국정상황실은 청와대 실무대응반 활동을 종합 점검하여 그 결과를 매일 아침 현안점검회의에 보고할 예정"이라고 설명했다. 아울러 "점검 결과는 정기적으로 국민 여러분께 설명드리도록 하겠다"고 덧붙였다.참고로 역대 정부에서도 국가적 경제 위기 때마다 이와 같은 비상회의기구를 가동한 바 있다.김대중 정부 땐 IMF 외환위기 극복을 위해 대통령이 의장을 맡는 '경제대책조정회의'가 발족돼 운영됐고, 2008년 금융위기 땐 이명박 정부가 비상경제대책회의를 가동하고 4개 팀을 산하에 둔 비상경제상황실을 운영했다.문재인 정부 때는 코로나19 여파에 따른 경제적 위기에 대응하기 위해 비상경제회의가 신설돼 운용됐다. 각각 회의 의제 및 운영에 있어 약간의 차이는 있지만 부처 간 칸막이를 넘어 신속한 의사결정과 집행을 가능케 했다는 평가를 받는다.이와 관련 홍 수석은 이날 "현 중동 상황과 장기화 가능성을 어느 정도나 심각하게 판단하고 있냐"는 취지의 질문에 "중동 전쟁 상황을 쉽게 판단하긴 어려울 것 같다. 현재 전쟁을 치르고 있는 미국, 이스라엘, 그리고 이란 등이 향후 어떻게 대응하고 결정할 지에 따라서 결정이 날 것"이라며 "정부는 최소 3개월 그리고 길게는 6개월 정도까지 염두에 두면서 다양한 시나리오별 대응방안을 준비 중"이라고 답했다.특히 "정부가 대응 수위나 체계를 높여가는 건 그만큼 국내외 경제에 미치는 상황이 간단치 않을 것으로 보이기 때문"이라며 "전쟁이 끝난다 해도 이후 원유를 중심으로 한 에너지 수급 동향이 정상화되기까지 4개월여의 시간이 필요하다는 평가가 일부 외신을 통해 나오고 있다"고 짚었다.그는 그러면서 "국민 여러분께 다시 한 번 말씀드리지만 정부의 정책과 조치를 신뢰하고 따라주시라"며 "청와대와 정부는 국민들의 피해를 최소화할 수 있도록 최선의 노력을 다하고 있다"고 당부했다.한편 홍 수석은 중동 상황 대응을 위해 편성하는 추가경정예산안을 오는 31일 국무회의에서 의결하는 것이 잠정적 목표라고 밝혔다.그는 관련 질문에 "상황실에서는 추경을 논의하진 않는다. 추경은 재정당국을 중심으로 해서 지금 실무작업이 진행되고 있다"면서 "(추경안이) 조만간 확정되는 대로 국무회의에 보고할 예정"이라고 했다.이어 "일단은 다음 주 정기 국무회의(3.31)에서 관련된 의결을 할 예정"이라며 "다만 확정돼 있는 것은 아니고, 재정당국이 준비되는 상황에 따라서 다소 유동적이긴 하다"고 덧붙였다.