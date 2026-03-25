김진태 도정보고회, "20명 참석하면 예산 지원" 문자 논란

큰사진보기 ▲지난 24일 강릉시축구협회가 산하 팀들에게 보낸 강원도정보고회 참석 관련 문자 내용 ⓒ 김남권 관련사진보기

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국민의힘 강원지사 후보 공천이 확정된 김진태 현 지사가 6·3 지방선거를 앞두고 대규모 도정보고회를 이어가는 가운데, 강릉에서 예정된 도정보고회 참석을 독려하는 민간단체 측 문자가 공개돼 논란이 일고 있다. 강원도 관계자는 "우리와 아무런 관계가 없다"고 해명했다.24일 강릉시축구협회는 산하 축구동호회 임원들에게 오는 28일로 예정된 강원도 도정보고회에 팀별 20명의 회원이 참석할 수 있도록 독려해달라는 내용의 SNS 문자를 보냈다. 문제는 발송된 메시지에는 단순한 행사 안내를 넘어 구체적인 '대가'와 '압박'의 내용이 포함됐다는 점이다.해당 문자에는 "우리 협회에서는 각 팀별 20명 이상 참석하기로 협의되었다"며 "해당 행사에 적극적으로 협조할 경우 약 1,000만~2,000만 원의 예산 지원이 예정되어 있어 각 팀의 적극적인 참여가 필요한 상황"이라고 적혀있다. 이어 "팀별 참석 인원(20명)에 미달할 경우 불이익이 있을 수 있으니 반드시 기준 인원을 준수해달라"는 문구도 포함됐다.즉, 28일 강원도정 대회에 각 클럽별 20명 이상이 참여할 경우 1000~2000만원의 예산 지원을 받게 되고, 그렇지 않을 경우 불이익을 받을 것이라는 취지로 해석된다.<오마이뉴스> 취재 결과, 강릉시축구협회는 지난 24일 각 해당 클럽 관계자들이 참석한 가운데 예산관련 이사회를 진행해, 해당 내용을 결정했고, 이 날 회의에 참석하지 못한 클럽에게는 SNS로 결정 사항을 발송한 것으로 파악됐다.강릉시축구협회 회장은 지난 24일 <오마이뉴스>와의 통화에서 "오늘 단장 회의에서 '이런 기회에 참여해서 예산을 좀 따보면 어떨까' 하는 의견이 나왔던 것"이라며 "전무이사가 보고도 없이 문자를 보낸 것 같다. 그냥 우리가 예산이 부족하니까 요구해보자는 취지였다"고 말했다.지역 정가와 체육계에서는 '정치적 중립' 의무 위반이라는 비판이 나온다. 강릉시축구협회는 대한체육회와 대한축구협회(KFA) 행정 체계에 속한 공공적 성격의 단체로, 정관상 "단체는 정치적 중립을 지켜야 한다"고 명시되어 있기 때문이다.앞서 김 지사의 도정보고회는 여러 차례 논란이 됐다. 김 지사가 이미 국민의힘 후보로 공천이 확정된 '공천 확정자' 신분이라는 점 때문이다. 더불어민주당과 정의당 등 지역 야권은 '관권선거' 및 '사전 선거운동'으로 규정하고 비판했다.현행법상 도정보고회 자체가 불법은 아니다. 출판기념회나 의정보고회와 달리 선거법상 명시적인 금지 규정이 없기 때문이다. 이런 허점을 방지하기 위해 최근 김우영 더불어민주당 의원(서울은평구을)은 지방자치단체장의 홍보성 행사도 선거일 전 90일부터 금지하는 이른바 '김진태 방지법(공직선거법 개정안)'을 발의했다.강원도 관계자는 축구협회와의 예산 지원 협의 여부에 대해 "우리와는 아무런 관계가 없다"며 선을 그었다. 강원도선거관리위원회 관계자는 "이 내용의 게시자나 단톡방 등을 구체적으로 확인해봐야 할 것 같다"며 신중한 입장을 보였다.김 지사는 지난 2월 28일 춘천(5,000명), 원주(7,000명) 등에서 대규모 행사를 이어왔으며, 오는 28일 강릉 행사에는 1만 2,000석 규모의 아이스아레나에서 보고회를 개최할 예정이다.한편 오는 6.3지방선거 강원도지사 선거에서는 국민의힘에서는 김진태 현 지사를 공천 후보로 확정했고, 더불어민주당에서는 우상호 전 정무수석이 공천 확정된 상태다.