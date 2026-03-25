70년대 실험영화 감독부터 봉준호 감독 대학 시절 첫 영화까지

큰사진보기 ▲지난 19일 열린 광주 아시아문화전당 '아시아의 장치들' 기획전시 개관식. 축하하는 한옥희 감독과 관객들 ⓒ 성하훈 관련사진보기

큰사진보기 ▲3월 19일 개관해 오는9월 27일까지 계속되는 광주 아시아문화전당 '아시아의 장치들' 기획전시 ⓒ 아시아문화전당 관련사진보기

큰사진보기 ▲19일 오후 열린 광주 아시아문화전당 '아시아의 장치들' 개관식에서 16mm 영사기로 상영된 한옥희 감독 <세 개의 거울> ⓒ 성하훈 관련사진보기

큰사진보기 ▲실험영화 속 카메라를 들고 나선 젊은 시절 한옥희 감독 ⓒ 성하훈 관련사진보기

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큰사진보기 ▲광주아시아문화전당에서 열리고 있는 '아시아의 장치들' 기획전시. 한국예술종합학교 영상원 교수인 김소영 감독의 작품 ⓒ 성하훈 관련사진보기

큰사진보기 ▲광주 아시아문화전당 '아시아의 장치들' 기획전시에서 선보이고 있는 봉준호 감독 첫 영화 <백색인> ⓒ 아시아문화전당 제공 관련사진보기

큰사진보기 ▲광주 아시아문화전당 '아시아의 장치들' 기획전시 바닥에 정리된 한국실험영화사 ⓒ 성하훈 관련사진보기

원형으로 구성된 넓직한 공간은 마을처럼 꾸며져 있었다. 집을 상징하듯 원 둘레로 하나씩 보이는 내실 입구에는 문패 역할을 하는 작가의 이름과 작품에 대한 소개가 있었고, 가림막을 열고 안으로 들어가면 영상 이미지를 중심으로 작은 전시 공간이 마련돼 있었다. 3층까지 이어진 전시관에는 영상이나 이미지를 활용한 작품들이 펼쳐졌다.한국 실험영화의 역사와 성과를 한데 모아 정리한 기획전시 '아시아의 장치들'이 지난 19일 광주 아시아문화전당에서 막을 올리며 6개월의 대장정을 시작했다. 전시회라고 하지만 거대한 전시관을 특색있는 다양한 실험영화와 영상들이 가득 채우고 있는 것은 쉽게 보기 힘든 풍경이기에 거대한 실험영화 축제와도 다름 없었다.다소 웅장하게 느껴질 정도로 공들여 준비된 전시에는 한국을 넘어 아시아의 실험영화들이 모여있었다. 영화 관련된 전시회로는 국내에서 보기 힘든 규모기도 했다. 아시아 실험영화 감독 및 영상작가 31명이 참여해 총 64개의 작품을 선보이는 이번 '아시아의 장치들' 전시회는 아시아 각 지역의 역사, 사회 속 부조리와 아픔 그리고 제도 바깥의 모습들을 담은 영상으로 채운 것이 특징이다.아시아문화전당은 전시회 이름에 대해 '장치(Apparatus) 카메라, 스크린, 영사기 등 영화의 움직임을 작동하게 하는 기계 장치를 말하면서도 영화를 보거나 만들 때 현실과 비현실이 교차하며 꿈꾸는 듯한 심리적 과정을 의미하고, 국가나 사회의 제도를 작동시키게끔 하는 요소를 지칭한다'고 설명했다. '장치'가 내포하는 다양한 의미들을 통해 우리가 기억해야 할 아시아 각 지역의 역사와 사건들을 카메라로 포착하고 작가의 미학적 관점으로 풀어낸 작품들을 소개한다는 것이다.실험영화의 특징은 서사적인 전개의 일반영화와는 다르게 주로 스타일과 형식에 초점을 두고 어떻게 재현할 것인가를 고민한다는 데 있다. 다양한 표현 방식을 독창적이고 급진적인 방식으로 시도한다. 이번 전시가 아시아의 실험영화를 아우르고 있지만 가장 주목하는 것은 한국 실험영화다. 대표적으로 1970년대 한국에서 실험영화를 개척했던 카이두 클럽과 한옥희 감독이다.한국의 실험영화는 출발이 1966년 유현목 감독의 시네포엠 결성과 실험영화 <선>, <손>의 제작이었다. 1963년 도쿄 아시아영화제와 10월 샌프란시스코영화제에 참석하면서 동시대 세계영화를 확인하게 된 유현목 감독은 1969년에는 미국에 유학 중인 하길종 감독님을 만난 후 미국 쪽 감독 배우 비평가들과 접촉하면서 눈이 새롭게 트였던 것이었다.하지만 이를 더 적극적으로 발전시킨 것은 한옥희, 김점선 등 카이두클럽을 만든 여대생들이었다. 당시 시대 분위기를 한참 앞서갔던 이들은 파격적인 퍼포먼스와 영상을 만들었다. 카이두클럽이 만든 실험영화는 1970년대라는 시대에서 한참 앞서갈 만큼 매우 급진적이었기에 정신병자 취급을 당하기도 했다.이들의 활동에는 박정희 유신독재 시절의 억압적인 현실에 저항의 의미가 담겨 있었다. 독재 체제의 억압적인 현실에 답답함을 느낀 한옥희 감독은 사회적 비판을 직접적으로 표현할 수 없어 상징적인 장치나 몸짓을 넣은 실험영화로 담아냈다. 영화로 세상의 변화를 추구했던 한국 영화운동의 첫 걸음으로도 평가된다.지난 19일 개막식에서 한옥희 감독의 작품은 이번 전시회의 상징으로 자리했다. 특히 개막작에서 16mm 필름으로 상영된 실험영화 <세 개의 거울>은 50년 만에 다시 관객을 만났다는 점에서 큰 화제를 모았다. 1975년 '독일문화원'에서 열린 '카이두 실험영화' 발표회에서 상연된 이후 분실된 채, 잊혔다가 뒤늦게 발견됐기 때문이다.이번 전시회의 기획자로 실험영화에 대해 꾸준히 연구하고 있는 김지하 학예연구사가 한 감독의 자택을 몇 차례 방문하면서 50여 년간 잠들어 있던 <세 개의 거울>의 원본 필름을 찾아냈고 아시아문화전당이 복원했다.<세 개의 거울>은 나신으로 침대에 누워 있는 여성을 비추는 가운데 다른 장면들이 반복적으로 계속 등장한다. 50년 전 영화라는데, 현대적 시선에서도 낯설게 느껴지지 않을 만큼 빼어난 감각이 돋보이는 작품이었다. 관객들은 급진적이었던 여성 감독의 실험영화에 빠져들면서 50년 전에 저런 작품을 만들었다는 것에 놀라움을 나타냈다.한옥희 감독은 개막식 축사에서 실험영화에 몰입했던 젊은 시절을 회상하며 1970년대의 한국은 유신 체재 아래 사회적, 정치적인 암흑기로서 보낸 시간을 돌이켰다. 해외에서 들려오는 월남전 반대 운동, 인종차별 반대 데모 등에 앞장선 '청년문화' 대신에, 젊은이들이 즐겨 부르는 팝송의 금지곡으로 만들고 장발족 단속, 미니스커트 단속 등이 난무하던 시기였다는 것이다.긴급조치가 선포되고 정치적 탄압과 사회적 억압이 심해지던 시대 한옥희는 카메라를 따발총 삼아 저항의 의미로 실험영화를 통해 세태를 빗댄 것이었다. 이번 전시에서 상징적인 역할을 맡은 한옥희 감독의 실험영화는 모두 6편이 선보인다.전시장 1층은 아시아 여성의 서사에 초점을 맞췄다. 역사에서 소외되어 온 여성들의 경험과 기억을 불러내 그들의 목소리와 시점을 통해 새로운 이야기를 시작한다는 의미를 담았다.국내 영화인들의 작품도 1층에 주로 배치됐다. 한국예술종합학교 교수이자 영화감독이기도 한 김소영 교수는 일제강점기 사회주의 여성 혁명가 주세죽의 삶을 동시대적 시점에서 재구성한 영상 설치 작품과 함께 디아스포라 존재 조건을 사유하는 작품 실험영화를 선보인다.봉준호 감독이 대학 시절 제작한 첫 영화 <백색인>(1994)도 비디오로 변환돼 만나볼 수 있다. 작은 문은 노란색으로 구성됐는데 봉준호 감독이 활동했던 영화 동아리 '노란문 영화연구소'를 상징한 것이었다. 1층 바닥에는 1966년 시작된 유현목 감독의 씨네포엠을 시작으로 60년이 된 한국실험영화사가 새겨져 있어 실험영화의 역사를 엿보게 한다.2층은 아시아에서 일어났던 다양한 사건과 사회의 일면들이 펼쳐진다. 관람객들은 이 공간들을 지나며 개인의 삶과 사회적 현실 속에서 마주하는 다양한 풍경들을 경험한다. 2층 유휴공간에서는 19명의 그래픽 디자이너가 참여해 각 작품에 대한 시각적 해석을 선보인다. 일반 상영관에서 보기 힘든 실험영화와 비디오아트 작품들을 포스터 형식으로 제작해 기존의 홍보 수단으로서의 영화 포스터 역할을 넘어 작품의 개념과 미학을 또 하나의 이미지 장치로 확장한다.3층은 전망대처럼 전시 전체를 조망할 수 있는 공간으로 꾸며졌다. 특히 거대한 와이드 스크린에서는 '도시 속 타워크레인'의 모습을 담은 작품과 '5·18민주화운동'을 포함한 80년대의 한국 사회 풍경을 담은 작품이 교차 상영되면서 꾸준히 성장하는 한국의 모습 속 여전히 진행 중인 미완의 역사를 되돌아보게 한다.한옥희 감독의 경우 1970년대 후반 독일로 유학 가서 1980년 광주항쟁 소식을 국내보다 더 자세하게 접할 수 있었다. 독일방송 등에 나온 내용 등이 이후 광주항쟁 비디오로 만들어져 국내에 유통됐기 때문이다. 또한 1988년 베를린국제영화제에서 광주항쟁을 다룬 작품이 초청됐을 때 관객과의 대화를 도왔고 해외 영화인들의 관심을 끌어내기도 했다.김지하 학예연구사는 "전시에 등장하는 영상 상영 시간만 18시간에 달한다"며 "관람객들이 한번 와서 보고 가는 것이 아닌 여러 차례 들러서 보시는 게 좋을 것 같다"고 말했다.광주 아시아문화전당은 지난 2022년~2023년 연장 전시를 포함해 8개월의 기간 동안 '원초적 비디오 본색'이라는 이름으로 조대영 영화평론가가 소장하고 있던 비디오를 전시해 큰 관심을 받았다. 이번 전시는 그보다 더 크게 준비한 개관 이래 최대 규모의 영화 전시라고 한다. 오는 9월 27일까지 문화창조원 복합전시 2관에서 이어지며 무료 관람이다.