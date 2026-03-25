교사노조가 전한 대통령 발언..."교원 정치기본권 공감, 공감대 확대 필요"

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 지난 24일 오후 2시 청와대에서 한국노총 관계자들과 간담회를 열고 있다. ⓒ 청와대 관련사진보기

"교원의 정치기본권 회복은 공약이었고 나도 공감한다. 그러나 국민적 공감대가 아직 부족하다. 교원노조들의 국민적 공감대를 끌어내기 위한 활동이 필요하다."

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이재명 대통령이 지난 24일 송수연 교사노조연맹 위원장 등을 만나 "교원 정치기본권 회복에 나도 공감하지만, 교원노조들이 국민 공감대를 끌어내기 위한 활동이 필요하다"라는 취지로 발언했다고 교사노조연맹이 밝혔다.25일, 교사노조연맹 김희정 대변인은 <오마이뉴스>에 "교사노조연맹 송수연 위원장이 지난 24일 오후 2시 청와대에서 열린 '대통령 초청 한국노동조합총연맹 간담회'에 참석해 이재명 대통령 앞에서 교원에게 정치 기본권을 보장해 줄 것을 강력히 건의했다"면서 다음처럼 발언한 이 대통령의 답변 내용을 <오마이뉴스>에 전했다.이날 송 위원장은 이 대통령에게 "현재 교원의 신분에 따라 포괄적·전면적으로 금지된 정치적 기본권을 '직무 관련 제한'으로 전환해 주길 요청한다"면서 "정치 중립을 보호하면서도 국민의 기본권을 보장할 방법은 OECD 국가의 선례로도 충분하다. '학교 내'에서 모든 정치적 활동은 엄격히 제한하되, '학교 밖' 개인의 정당 가입과 후원은 철저히 보장해야 한다"고 건의했다.한편, 민주당 교원·공무원 정치기본권 TF가 국회의원회관 제4간담회실에서 지난 20일 오후 첫 회의를 열고 "6월 지방선거 이후 2026년 정기국회에서 교원 정치기본권 보장 입법을 추진하기로 했다"고 전국교직원노동조합(전교조)이 밝혔다.이날 간담회에는 전교조, 한국교원단체총연합회, 교사노조연맹 등 교원단체 대표와 더불어민주당 TF단장 박상혁 의원을 비롯하여 박홍배 의원(기후환노위), 백승아 의원(교육위) 등이 참석했다.