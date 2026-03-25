"경제효과 1조" 노량진 옛 청사 개발… 2027년 말 착공 전망

큰사진보기 ▲노량진 옛 청사 부지개발 조감도 ⓒ 동작구 관련사진보기

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큰사진보기 ▲기존 청사는 동작구 산하 기관이 일부 사용하고 있었으며, 주차장으로도 활용되고 있었다. ⓒ 박정길 관련사진보기

서울 동작구가 노량진 옛 청사 부지 개발을 통해 약 1조 원 규모의 경제적 파급 효과가 발생할 것으로 기대한다고 밝히면서, 사업의 실효성과 지역 파급력에 대한 관심이 커지고 있다.동작구는 25일 "노량진 옛 청사 부지 개발사업을 통해 지역 경제 활성화를 이끌겠다"고 밝혔다. 해당 사업은 민간 주도 방식으로 추진되며, 초고층 복합시설 조성을 핵심으로 한다.사업 시행 주체인 노드원 피에프브이 주식회사가 한국은행 산업연관표를 적용해 분석한 결과 생산유발효과 약 7208억 원, 부가가치유발효과 약 3048억 원, 고용유발효과 약 3000명 등 총 1조 256억 원 규모의 경제적 가치가 발생할 것으로 추산됐다.동작구 핵심사업추진단 관계자는 25일 기자와의 통화에서 해당 수치의 의미를 보다 구체적으로 설명했다.그는 "1조 원 규모 경제효과는 토지 매매 이후 시행사가 건설을 진행하는 과정에서 투입되는 공사비를 한국은행 산업연관표에 적용해 산출한 생산유발효과"라며 "공사 기간 동안 발생하는 경제적 파급효과를 의미한다"고 말했다.청사 이전 배경에 대해서도 설명했다.그는 "기존 청사는 45년 이상 사용된 건물로 시설이 상당히 노후화돼 있고 공간도 협소했다"며 "노량진 옛 청사 부지는 지역 중심에 위치해 있어 입지적 가치가 높고, 청사 이전과 동시에 해당 부지를 개발해 노량진 지역 전체 개발을 견인하려는 전략적 판단도 함께 있었다"고 밝혔다.이어 "부지 관련 계약은 이미 완료된 상태"라며 "현재 계획상으로는 2027년 말부터 공사가 시작될 것으로 보고 있다"고 설명했다.동작구는 단기적인 건설 효과를 넘어, 기업 유치를 통한 매출 확대와 고용 창출 등 중장기적인 지역경제 활성화 효과를 기대하고 있다.특히 해당 부지에 유니콘 기업 등 우량 기업이 입주할 경우 추가적인 경제적 파급 효과도 발생할 것으로 보고 있다. 매출 1조 원 규모의 유니콘 기업이 입주할 경우 연간 약 30억 원의 지방세 수입과 최대 4000명 규모의 직·간접 고용 효과가 나타날 것으로 전망했다.관계자는 "해당 사업은 단순한 부동산 개발이 아니라 지역 경제 활성화를 위한 프로젝트"라며 "민간 투자 유치를 통해 재정 부담을 줄이면서 일자리와 세수 확대 효과를 기대하고 있다"고 말했다.이번 사업의 민간 파트너인 IMM 인베스트먼트는 셀트리온, 무신사, 에코프로·에코프로BM 등 국내 대표 기업들의 성장을 이끈 투자사로 알려져 있다.한편 동작구는 이번 사업을 통해 신청사 건립 재원을 확보하는 동시에 추가적인 재정 효과도 발생했다고 설명했다.구는 신청사 건립비 정산을 위해 한국토지주택공사(LH)에 투입했던 약 430억 원을 회수했으며, 사업 기간 단축에 따라 약 10억 원 이상의 이자 비용을 절감했다고 밝혔다.또한 약 365억 원 규모의 공공기여 시설을 기부채납받았고, 매각 대금이 당초 예상보다 증가하면서 1000억 원 이상의 재정 효과가 발생할 것으로 전망했다.기자는 같은 날 노량진 옛 동작구청 부지를 직접 찾았다. 현장에서는 기존 청사 기능이 이미 이전된 상태였으며, 일부 공간은 동작문화원, 동작효도콜센터, 동작복지재단 등 동작구 산하 기관이 사용하고 있었고 주차장으로도 활용되고 있었다.현장에서 만난 관계자는 "현재 이곳은 행정 기능은 하지 않고 있으며, 산하 기관이 일부 공간을 사용하고 있다"며 "주차장은 인근 상권 이용자들을 위한 공간으로 운영되고 있다"고 설명했다. 실제로 인근 상가 이용객들은 1시간 30분 동안 주차장을 이용할 수 있도록 운영되고 있었다.노량진 옛 청사 부지는 2027년 말 착공, 2033년 상반기 준공을 목표로 지하 7층·지상 49층 규모의 복합시설로 개발될 예정이다.