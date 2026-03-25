김종민·김태년·황운하 "행정수도 완성, 20년 '가다 서다' 끝낸다... 국회 신속 심의 촉구"

큰사진보기 ▲25일 오전 국회 소통관에서 김종민(세종갑, 무소속), 김태년(성남수정, 더불어민주당), 황운하(비례, 조국혁신당) 의원이 공동 기자회견을 열고 행정수도특별법의 조속한 심의와 통과를 강력히 촉구했다. ⓒ 김종민 국회의원실 제공 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 세종시 공동체 미디어 '뉴스피치'에도 실립니다.뉴스피치(Newspeach)는 세종시 중장년 여성들이 주축이 되어 창간한 지역 기반 공동체 미디어로, 젠더 관점의 보도를 통해 지역 사회의 다양한 의제를 조명하고 건강한 공동체 형성에 기여하는 새로운 언론을 지향합니다.

오는 30일 국회 국토교통위원회 법안소위가 열릴 예정인 가운데, 25일 오전 국회 소통관에서 김종민(세종갑, 무소속), 김태년(성남수정, 더불어민주당), 황운하(비례, 조국혁신당) 의원이 공동 기자회견을 열고 행정수도특별법의 조속한 심의와 통과를 강력히 촉구했다.이날 공동기자회견문에는 강준현(세종을, 더불어민주당) 의원도 이름을 올렸으나, 기자회견에는 지역 일정으로 불참했다.국토위에 상정된 5건의 행정수도특별법안에는 강준현·김종민·김태년·황운하 의원 발의안과 복기왕·엄태영 의원의 여야 공동 발의안이 포함돼 있다. 세부 내용과 명칭은 다르지만, 모두 세종시를 행정수도로 확립하고 대통령실·국회의사당 등 주요 국가기관 이전과 제도 정비, 관련 재정·행정 기반 마련을 목표로 하고 있다.기자회견에서 의원들은 공동기자회견문을 통해 "여야 모두가 약속한 '이견 없는 국가적 과제'"라며, "더 이상 시간을 지체할 이유가 없다"고 강조했다. 앞서 "더불어민주당은 이재명 정부 국정과제로 대통령실과 국회의 완전 이전을 약속했으며, 국민의힘 장동혁 대표 역시 올해 초 대표 연설에서 세종 행정수도 완성은 늦출 수 없는 국가적 과제라며 임기 내 추진 의지를 명확히 밝힌 바 있다"고 전했다.또한 의원들은 "올해부터 대통령실, 국회의사당, 국가상징구역 건립에 수조 원의 막대한 예산이 본격 투입된다"며, "법적 지위가 확정되지 않은 채 사업이 진행된다면 사업 추진 속도도 더딜뿐 아니라, 향후 설계 변경이나 사업 방향 수정 시 막대한 예산 낭비와 행정 소모가 불가피하다"고 지적했다. 이에 "지금 당장 법적 기반을 명확히 해야 국가재정을 지키고 균형발전으로 나아갈 수 있다"고 덧붙였다.행정수도 문제를 단순한 세종·충청권 현안이 아닌 한국 정치 신뢰의 문제라는 점도 분명히 했다. 이들은 "지난 20년간 선거 때마다 추진과 보류를 반복하며 국민을 기다리게 했다"며, "'가다 서다'식 정치 관행을 끝내야 한다"고 꼬집었다. 위헌 논란을 이유로 입법을 미룰 수 없으며, "사회적 변화를 반영해 국회가 먼저 입법하고 헌법재판소의 판단을 다시 구하는 것이 책임 있는 정치의 자세"라고 역설했다.마지막으로 의원들은 이번 법안의 공동 발의자가 모두 104명에 달한다는 점을 강조하며, "30일 국토위 법안소위에서 행정수도특별법을 반드시 상정하고 여야 합의로 심의를 진행해야 한다"고 촉구했다. 이어 "이제 20년 동안 반복돼 온 '양치기 소년'의 역사를 끝내야 한다"며, "이번만큼은 말이 아닌 입법으로, 약속이 아닌 실행으로 행정수도 완성의 길을 열겠다"고 다짐했다.