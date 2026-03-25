청양군수 욕설 논란, 지천댐 반대 주민들 "당장 백지화하라"

김돈곤 충남 청양군수의 욕설 녹취록이 공개되면서 파장이 커지고 있는 가운데, 지천댐 반대 책위 주민들이 김 군수에게 사과를 촉구하며 '지천댐 백지화'를 요구하고 나섰다.
최근 지역 단톡방 등에 공개된 녹취록에 따르면 김 군수는 "이 XX들 이번에 (의회에서) 성명 발표한 것을 내가 하지 말라고 했던 것이다. 지금 시점에서 해야 의미도 없다고 했다. 임상기, 이경우가 밀어 붙였다. 이 XX들 지금은 쳐다도 안 본다"면서 "(지천댐) 백지화가 어딨어"라고 말했다.
해당 녹취록은 지난해 2월 녹음된 것으로 김 군수가 지천댐 찬성 대책위 주민과 통화한 내용으로 파악됐다. 당시 청양군의회는 '지천 다목적댐 건설 반대' 성명을 통해 지천댐을 후보지 선정 철회하고 댐 건설 계획을 중단할 것을 요구했다.
지천댐 반대 대책위 소속 주민들은 김 군수가 해당 통화에서 '(지천댐) 백지화가 어디있어'라고 발언한 것을 두고 "사실상 지천댐 찬성 입장"이라며 반발하고 있다.
이런 가운데 지천댐 반대대책위 소속 주민들은 25일 청양군청 앞에서 기자회견을 열고 "군민들에게 지천댐 건설에 대해 앞에서는 중립, 뒤에서는 찬성해온 청양군수는 사죄의 뜻으로 당장 지천댐을 백지화하라"고 촉구했다.
그러면서 "욕설사건의 문제의 핵심은 첫째 (김 군수가) 지천댐에 대해 군의원에게 반대 성명서 의결을 하지 말라고 했으나, 자신의 뜻이 관철되지 않자 욕설로 군의회를 비하하고 군민을 무시한 행태"라고 비판했다.
주민 A씨는 "군수가 청양군민을 대표하는 군의원들에게 막말을 한 것은 군민의 한 사람으로써 참을 수가 없는 일이다"라고 성토했다.
지천댐 건설과 관련해서도 A씨는 "지난해 10월에 폐암 판정을 받고 폐를 절제하는 수술을 받았다. 오늘처럼 미세먼지가 많고 안개가 많이 낀 날은 호흡하기가 불편하다"라며 "댐을 건설해서 안개가 발생하면 살기가 어려울 것 같다"라고 말했다.
주민 B씨는 "녹취 내용 중에 김 군수가 지천댐을 찬성하는 듯한 내용이 있다. 통화 당사자도 찬성 하는 주민이다"라며 "이 문제를 간과할 수는 없다. 끝까지 책임을 물을 것"이라고 말했다.
김돈곤 군수는 지난 17일 <오마이뉴스>와 한 통화에서 "지난해 2월, 민주당 소속 군의원들이 매일 아침 피켓을 들고 '군수 아웃', '군수 퇴출' 시위를 했다. 그래서 스트레스가 컸다. (지천댐 반대와 관련해 군의회에서) 성명서도 발표한다고 해서 어차피 이재명 정부가 들어서면 정책이 바뀔 것이고 의미가 없는 것이라고 했다"고 말했다.
그러면서 "언어 사용에 있어서 부절했다. 개인적으로 힘든 상황이었다"라며 "공식적이거나 공개적인 장소에서 한 말은 아니다. 사적 통화내용이다. 어쨌든 사적으로든 공적으로든 언어구사가 적절치 않았다는 것에 대해서는 사과했다"고 해명했다.
한편, 윤석열 정부는 지난 2024년 7월 기후대응을 명분으로 14개 신규댐 설치 계획을 세웠다. 정권이 바뀌고 2025년 10월 기후에너지환경부(장관 김성환)는 14개 중 7곳의 댐 추진을 취소했다. 그러나 후보지(안)이었던 지천댐은 취소되지 않았다.
기후에너지환경부는 공론화위원회를 통해 지천댐 건설여부를 검토하고 최종 결정하겠다는 입장이다.
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