"2차 선정의 반전"… 태안 해상풍력, 전국보다 빠르다

큰사진보기 ▲충남 태안권역 해상풍력 발전사업 개발 현황도 ⓒ 한국서부발전 제공 관련사진보기

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큰사진보기 ▲충남 태안군에 위치한 한국서부발전(주) 본사 전경 ⓒ 한국서부발전 제공 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 태안신문에도 실립니다.

충남 태안 해역이 '2차 선정'이라는 불리한 출발에도 불구하고 오히려 전국 해상풍력 사업지 가운데 가장 빠르게 추진 궤도에 올라섰다. 공공주도형 모델과 기존 발전 인프라가 결합하면서 '속도와 실행력'에서 타 지역을 앞지르고 있다는 평가다.한국서부발전은 25일 기후에너지환경부 재생에너지정책심의회 결과, 태안군과 공동 추진 중인 '태안권 해상풍력 발전사업'이 해상풍력 집적화단지로 최종 지정됐다고 밝혔다.이번 지정은 정부 국정 과제인 '재생에너지 중심 에너지 대전환'의 핵심 사업으로, 태안이 사실상 국가 해상풍력 전략 거점으로 편입됐음을 의미한다.당초 태안 해역은 1차가 아닌 2차 선정 지역으로 분류돼 상대적으로 사업 추진 속도가 늦어질 것이란 우려가 제기돼 왔다.그러나 결과는 정반대다. 서부발전이 추진 중인 태안·서해·가의 해상풍력 사업(총 1.4GW 규모)은 ▲기존 태안발전본부 인프라 활용 ▲안정적 계통 접속 여건 ▲태안항 연계 물류 경쟁력 등을 기반으로 착수부터 실행까지 걸리는 시간을 획기적으로 단축할 수 있는 구조를 확보했다.특히 해상케이블 육상 연결을 위한 양육점 확보와 전력망 연계 조건은 타 지역 대비 큰 강점으로 작용하며, 사업 리스크를 크게 줄인 것으로 신재생에너지 전문가들은 분석하고 있다.이번 성과의 배경에는 태안군과 서부발전 간의 긴밀한 협력이 자리하고 있다.양측은 지난해 9월 공공주도형 해상풍력 개발 모델 구축을 위한 MOU를 체결하고 ▲주민 수용성 확보 ▲민관협의회 운영 ▲상생 방안 설계 등을 공동 추진해 왔다.특히 태안군 주도의 주민 의견 수렴 구조는 사업 갈등을 최소화하는 동시에 정책 추진의 정당성을 확보하는 기반으로 작용했다는 평가다.집적화단지 지정으로 사업 기간 동안 대규모 지역 환원 효과도 예상된다.발전 수익 공유, 지역 투자, 고용 창출 등이 본격화되면서 ▲에너지 전환 피해 지역 보완 ▲ 지역경제 활성화 ▲항만·전력 인프라 확장 등의 효과가 동시에 나타날 것으로 전망된다.서부발전 관계자는 "해상풍력 집적화단지 지정으로 사업 기간 동안 대규모 지역 환원이 이뤄지면 에너지 전환의 영향을 받는 지역 주민에게 큰 도움이 될 것"이라며 "서부발전은 태안군, 지역사회와 긴밀히 협의하며 지역과 상생하는 해상풍력 모델을 만듦으로써 국정 과제를 차질 없이 추진하겠다"라고 말했다.또 이 관계자는 "지역 주민 수용성 확보, 지역 인프라 활용, 지역경제 기여 등을 고려한 실행 전략을 통해 태안이 국내 해상풍력 중심지로 자리매김하는 데 기여할 계획"이라고 덧붙였다.태안 해상풍력은 ▲공공주도 모델 ▲기존 발전 인프라 활용 ▲주민 수용성 구조 라는 세 가지 요소를 동시에 확보한 드문 사례로 "늦게 선정됐지만 가장 빠르게 추진되는" 구조는 향후 전국 해상풍력 정책의 기준 모델이 될 가능성이 높아졌다고 신재생에너지 전문가들은 평가하고 있다.결국 이번 해상풍력 집적화단지 지정으로 인해 단순한 행정 절차를 넘어 태안이 '석탄에서 재생에너지로' 전환하는 분기점이자 대한민국 에너지 지형을 바꾸는 핵심 거점으로 자리 잡을 가능성이 더욱 커지고 있다.