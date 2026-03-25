청, 비상경제상황실 가동... 김 총리 "중동 발 최악상황 대응체계 강화"

큰사진보기 ▲김민석 국무총리가 25일 서울 종로구 정부서울청사에서 비상경제 대응체계 관련 브리핑을 하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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정부가 중동 전쟁 장기화에 대응하고자 청와대 내에 비상경제상황실을 운영하는 등 비상경제 대응 체계를 전격 가동한다.김민석 국무총리는 25일 오전 정부서울청사에서 브리핑을 갖고 "이제는 상황 장기화에 대비해 최악의 상황까지 포함한 범정부 차원의 선제적 대응 체계를 한 층 강화할 필요가 있다"며 이같이 밝혔다.이에 따라 정부는 대통령 주재 비상경제점검회의를 최고 콘트롤타워로 청와대 내 '비상경제상황실'을 가동한다.이와 함께 총리를 본부장으로 하는 '비상경제본부'를 중심으로 범부처 '원팀'으로 국가 대응 역량을 결집해 나갈 방침이다.본부는 기존의 경제부총리 주재 '비상경제장관회의'를 총리 주재로 격상 및 확대·개편한 것으로 경제부총리는 부본부장으로서 실무대응반을 총괄하게 된다.산하에는 각 담당 부처의 장관 등이 반장을 맡는 5개 실무대응반이 운영된다.거시경제·물가대응반은 경제부총리를 반장으로 거시지표 점검과 물가 안정 조치를 맡는다. 산업통상부 장관이 반장인 에너지수급반은 유가·원자재 수급 상황 실시간 모니터링 등을 담당한다.금융안정반은 금융위원장을 반장으로 해 금융시장 변동성을 24시간 모니터링하고, 시장 안정을 위한 선제적 대응책도 준비한다.민생복지반은 보건복지부 장관 책임하에 서민·취약계층 대상 실질적 지원책을 마련하고, 외교부 장관이 반장인 해외상황관리반은 주요국과 긴밀한 공조를 통해 대외 리스크를 관리할 방침이다.비상경제본부는 당분간 주 2회 개최된다. 총리와 경제부총리가 한 번씩 주재하는 형식으로 운영된다.김 총리는 "대한민국은 과거 외환위기와 글로벌 금융위기 등 수많은 경제적 파고를 국민의 단합된 저력으로 이겨내 온 역사가 있다"며 "지금의 중동발 위기가 엄중하지만 정부가 선제적으로 대응하고 국민과 함께 힘을 모은다면 위기 극복을 넘어서 국가대전환의 새로운 기회를 만들어 낼 것"이라고 자신했다.이어 "이번 중동전쟁 대응을 계기로 삼아 공급망 경쟁력 강화, 자본시장 체질 개선, 에너지 구조 전환 등 위기를 기회로 만들기 위한 중장기 과제들도 속도감 있게 추진해 나갈 것"이라고 강조했다.김 총리는 특히 "(정부는) 민생 안정과 경제 회복을 위한 '전시 추경'을 신속히 준비하고 있다"며 "위기 대응은 타이밍이 생명이다. 추경은 선택이 아닌 필수인 만큼 신속한 처리와 집행에 초당적 협력을 당부드린다"고 덧붙였다.구윤철 부총리 겸 재경부 장관은 문답에서 "대통령 주재로 아마 금주 중에 (비상경제점검) 회의가 열릴 것 같다"면서 "(비상경제) 본부는 다음 주부터 본격 가동될 것"이라고 설명했다.이어 "대통령 주재 회의에선 전체 그림을 그리고, 그것을 실행하기 위해 내각에서 본부를 운영한다"며 "어디 한 군데도 누수가 생긴다든지 하는 부분이 없도록 하기 위해 촘촘하게 구조를 짰다"고 설명했다.<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포 금지>