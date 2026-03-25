정부, 비상경제본부 가동... 김 총리 "중동발 최악 상황 대응 강화"

큰사진보기 ▲김민석 국무총리가 25일 서울 종로구 정부서울청사에서 비상경제 대응체계 관련 브리핑을 하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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큰사진보기 ▲김민석 국무총리가 25일 서울 종로구 정부서울청사에서 비상경제 대응체계 관련 브리핑을 하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲ 이호현 기후에너지환경부 2차관은 25일 오전 서울 서초구 한강홍수통제소에서 중동 전쟁 장기화에 대비해 기존 에너지비상대응반을 2차관 주재로 격상한 ‘에너지비상대응반 회의’를 주재하고 있다. ⓒ 기후에너지환경부 관련사진보기

중동발 위기 상황에 따른 비상경제 대응체계로 정부가 비상경제본부를 가동한다. 본부장은 김민석 국무총리가 맡는다. 범부처가 하나(원팀)로 비상상황에 대응해 나가겠다는 의지를 나타낸 것.김 총리는 25일 정부서울청사에서 브리핑을 통해 "정부는 비상한 상황에 맞춰 비상하게 대응해 나가겠다"고 말했다. 이어 그는 "기존의 경제부총리 주재 '비상경제 장관회의'를 총리 주재로 격상하면서 확대 개편하는 것"이라며 "대통령 주재 '비상경제점검회의'를 최고 컨트롤타워로 국가 역량을 결집해 나가겠다"고 설명했다.비상경제본부는 각 부처 장관이 반장을 맡는 5개 실무대응반으로 꾸려져 운영된다. 거시경제·물가대응반은 부본부장인 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관이 반장을 맡고, 에너지수급반은 김정관 산업통상부 장관이, 금융안정반은 이억원 금융위원장이, 민생복지반은 정은경 보건복지부 장관이, 해외상황관리반은 조현 외교부 장관이 담당한다. 실무대응반 총괄은 부본부장인 경제부총리가 맡는다.김 총리는 "중동전쟁이 3주 넘게 지속되면서 에너지와 원자재 부족 등 중동발 경제 영향이 확대되고 있다"면서 "이제는 상황 장기화에 대비해 최악의 상황까지 포함해 범정부 차원의 선제적 대응체계를 한층 강화할 필요가 있다"고 말했다.비상경제본부 회의는 중동 상황에 따라 개최 주기를 탄력적으로 운영하되, 당분간 주 2회 개최된다. 김 총리는 "이번 중동전쟁 대응을 계기로 공급망 경쟁력 강화, 자본시장 체질 개선, 에너지 구조전환 등 위기를 기회로 만들기 위한 중장기 과제들도 속도감 있게 추진해 나갈 것"이라고 강조했다.아울러 김 총리는 "비록 지금의 중동발 위기가 엄중하지만, 정부가 선제적으로 대응하고 국민과 함께 힘을 모은다면 위기 극복을 넘어서 국가대전환의 새로운 기회를 만들어 낼 것"이라며 "국민 여러분들은 대중교통 이용, 생활 절전 등 에너지 절약 운동에 자발적으로 동참해 주기 바라며, 정부의 대응체계를 믿고 정상적인 경제 활동에 전념해 주기를 부탁드린다"고 전했다.한편 기후에너지환경부도 중동 전쟁 관련 에너지영향 및 대응계획 점검 등을 위한 에너지비상대응반을 가동한다. 이는 자원안보위기 '주의' 발령에 따른 대응계획 이행 차원이다.에너지비상대응반은 지난 2일부터 전력 공기업과 함께 운영해 온 기존의 대응반을 확대 개편한 것이다. 반장을 이호현 기후부 차관으로 격상하면서 종합적인 대응력을 강화하겠다는 계획이다.이에 따라 이 차관은 이날 오전 서울 서초구에 있는 한강홍수통제소에서 '제1차 기후부 에너지비상대응반 회의'를 개최했다. 각 대응반은 주요 현황을 보고하고, 다음 주부터 실행할 세부 대응계획에 대해 집중적으로 논의했다.대응반 점검 결과에 따르면 현재까지 중동 상황 중동 전쟁이 국내 전력수급에 미치는 영향은 없는 것으로 나타났다. 또 봄철 기온 상승으로 전력수요가 줄어들고 있다고 했다. 유가 상승이 전력시장의 액화천연가스(LNG) 가격에 통상 3~6개월 시차를 두고 반영된다는 점 등을 고려할 때, 단기적으로 전력시장에 미치는 영향은 제한적일 것으로 전망했다.다만 기후부는 "중동 전쟁이 장기화되고 호르무즈 해협 봉쇄 등으로 고유가가 지속되거나 가스 도입에 차질이 생길 가능성에 철저히 대비하기로 했다"면서 "이를 위해 중동 지역에 대한 감시(모니터링)를 강화하는 한편, 범국민적 에너지 절약 실천을 유도하고 비상대응체계를 상시 유지할 방침"이라고 했다.이번 회의에서는 차량용 요소수, 종량제 봉투 등 중동 전쟁으로 인해 공급망 충격이 우려되는 '기후부 핵심 관리 품목' 10여 개에 대한 수급 현황도 점검했다. 기후부는 국민생활과 산업 전반에 미치는 영향을 고려해 이들 품목의 수급 상황을 지속적으로 관리한다는 계획이다.에너지비상대응반 회의는 중동 전쟁 상황이 안정돼 에너지시장에 미치는 영향이 해소될 때까지 매주 개최하며, 실시간 감시와 신속한 대응체계를 유지할 예정이다.이호현 차관은 "현재 중동 전쟁 상황이 매우 엄중하고 불확실성이 높은 상황"이라며 "에너지산업에 미치는 영향을 최소화하고 안정적인 전력공급을 위해 모든 정책역량을 집중하겠다"고 밝혔다. 이어 그는 "안정적인 에너지 공급과 더불어 재생에너지 중심의 구조전환을 가속화함으로써 근본적인 에너지 안보를 구축해 나갈 것"이라고 덧붙였다.