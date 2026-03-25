'북한 무인기 침투' 민간인들, 일반이적 혐의로 재판에

큰사진보기 ▲북한 조선인민군 총참모부 대변인은 1월 10일 조선중앙통신을 통해 작년 9월과 지난 4일에 한국이 침투시킨 무인기를 격추했다고 주장하며 이에 대한 대가를 치르게 될 것이라고 위협했다. 사진은 북한이 주장한 개성시 장풍군에 추락된 한국 무인기. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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북한에 무인기를 침투시긴 민간인들이 재판에 넘겨졌다.서울중앙지방검찰청 공공수사1부(부장검사 윤수정)는 사업상 목적으로 지난해 9월 27일부터 올 1월 4일까지 우리 군의 방공망 감시를 피해, 4회에 걸쳐 민간 무인기를 무단으로 군사분계선(MDL)을 넘어 북한 개성 일대를 비행시키며 영상을 촬영하게 한 무인기 제작·판매 법인 관계자 3명을 어제(24일) 일반이적죄, 항공안전법 위반죄로 기소했다고 25일 발표했다.검찰은 앞서 구속된 오아무개 이사를 구속기소하고, 장아무개 대표와 김아무개 대북전문이사를 불구속기소했다고 밝혔다.4회의 무인기 침투 가운데 2차례(2025년 9월 27일, 2026년 1월 4일)는 무인기가 북한에 추락했다. 북한은 기체와 SD카드를 수거해 자료를 분석한 뒤 1월 10일 조선인민군 총참모부 대변인 성명을 통해 "주권침해 도발을 또다시 감행한 데 대하여 대가를 각오해야 한다"라고 경고했다또한 북한 최고 지도자 김정은의 동생 김여정 당시 노동당 부부장은 "만약 한국 당국이 민간단체의 소행으로 발뺌하려 든다면, 조선민주주의인민공화국 영내에서 민간단체들이 날리는 수많은 비행 물체들의 출현을 목격하게 될 것"이라고 엄포를 놓기도 했다.검찰은 "재판을 통해, 민간 무인기의 군사분계선(MDL) 무단 침범 후 북한지역 비행 행위가 북한의 저고도 침투 위협 등 각종 군사적 도발에 대비하고 있는 대한민국의 군사상 이익을 침해하는 국가안보 침해 범죄임을 충실히 입증하겠다"라고 강조했다.