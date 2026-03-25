경계성지능인 학대 혐의 전 대표, 첫 공판서 혐의 전면 부인

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경계선지능인과 지적장애인을 상습 학대한 혐의로 구속된 지원단체 전 대표 A씨가 첫 공판에서 공소사실을 전면 부인했다.24일 경기 수원지방법원 성남지원 제1형사부는 장애인복지법 위반, 강제추행 등 혐의로 기소된 A씨에 대한 첫 공판을 열었다. 이날 재판에서 A씨 변호인 측은 공소사실을 부인하고, 다음 공판 전까지 의견서를 제출하겠다고 밝혔다.A씨는 2023년 11월부터 2025년까지 경기 광주시에 위치한 미인가 시설에서 경계선지능인과 지적장애인을 상대로 아동학대와 폭행, 성추행 등을 저지른 혐의를 받고 있다. 경찰에 따르면 A씨는 시설에 거주하던 피해자들을 나무방망이로 200대가량 폭행하고, 마사지를 요구하는 등 신체 접촉을 한 것으로 조사됐다. 현재까지 파악된 피해자는 10대 2명과 20대 2명 등 남성 4명이다.장애인 거주시설 내 학대와 인권침해 문제는 지속적으로 제기돼 왔다. 최근에는 인천 강화군 색동원 사건을 계기로 이 같은 문제가 다시 사회적 쟁점으로 떠올랐다. 국회입법조사처가 지난 22일 발표한 보고서에 따르면 거주시설 내 학대 사례 중 87.5%는 종사자에 의해 발생했다. 보고서는 시설 내 돌봄 제공자가 동시에 잠재적 가해자가 될 수 있는 구조적 위험이 있다고 봤다.현행 제도는 사회복지시설 내 장애인 학대에 관한 신고 의무와 피해자 보호 장치를 두고 있으나, 사실상 신고나 제보가 있어야 개입이 시작되는 구조다. 보고서에서는 장애인 거주시설과 같이 이용자의 의사 표현이나 외부 접촉이 제한된 환경에서는 학대를 상시적으로 감시하는 데 한계가 있다고 짚었다.이처럼 제도적 관리·감독 대상이 되는 복지시설에서도 학대 예방과 보호 시스템의 미비함이 지적되는 가운데, 이번 사건은 미인가 시설에서 발생했다는 점에서 문제의 심각성을 더하고 있다.A씨가 운영한 대안가정은 사회복지시설 정식 인가를 받지 않은 사설기관으로 지자체 관리 체계 밖에 있던 것으로 파악됐다. 지난해 국정감사에서 서미화 의원은 사건을 두고 "법과 제도의 사각지대가 만든 구조적 학대"라고 지적하기도 했다.단체 내 학대 의혹은 지난해 10월 해당 단체에서 활동하던 봉사자 등의 고소로 경찰이 조사를 시작하면서 드러났다. 피고인 A씨는 방송에 출연해 자신을 '다섯 아이의 아빠'로 소개하고 경계선지능인 관련 국회 토론회에 참석하는 등 대외 활동을 이어왔다. 또 사회복지사 자격을 갖고 타 사회복지시설에서 근무하며 일부 피해자들과 관계를 맺어 온 것으로 알려졌다.다음 재판은 4월 16일로, A씨의 공소사실에 대한 변론이 진행될 예정이다.