이 대통령 "정치인 악마화한 조작보도, 민주주의 파괴행위"

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 24일 밤 엑스(X·옛 트위터)에 "악의적 조작보도로 주권자의 결단을 비트는 것은 민주공화정을 부정하는 행위"라고 적었다. 2026.3.24 ⓒ 이재명 대통령 X 관련사진보기

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이재명 대통령이 24일 밤 엑스(X·옛 트위터)에 "악의적 조작보도로 주권자의 결단을 비트는 것은 민주공화정을 부정하는 행위"라고 적었다. 대법원 판결로 허위사실로 확정된 이른바 '조폭연루설'을 최초 제기했던 SBS 시사프로그램 <그것이 알고싶다>(아래 <그알>)를 거론하면서다.이 대통령은 "이 캡처는 <그알> 게시판에 올라온 글이라는데 진위는 잘 모르겠다. 그러나 이 글이 의미하는 바는 매우 엄중하다"면서 이런 입장을 밝혔다.해당 캡처 사진은 이 대통령의 사과 요구에 대한 전국언론노조 SBS본부의 반발에 대한 비판 내용을 담고 있다. 구체적으론 "저도 그때 '그것이 알고 싶다'라는 프로를 봤고 제 주위에도 그 프로그램을 보고 이재명이라는 사람을 나쁜 사람으로 생각하여 투표 당시 윤석열을 뽑았습니다"란 문장에 빨간 테두리로 강조 표시가 돼 있다.이에 대해 이 대통령은 "<그알>의 문제된 보도처럼 정치적 목적에 따라 정치인을 악마화한 조작보도로 주권자의 선택을 바꾼 것은 정치인에 대한 명예훼손이기도 하지만, 이를 넘어 주권자의 국민주권을 탈취하는 선거방해, 민주주의 파괴라는 데 심각성이 있다"고 했다.특히 "사실 이 방송의 제작·송출 관련자들이 사과할 대상은 정치인 이재명보다 대통령 선택권을 박탈당하거나 심지어 이 분처럼 반대의 선택을 강요당한 후 억울함과 후회에 가슴을 치는 대한민국 주권자들"이라고 강조했다.이 대통령은 이어 "방송에 속아 다른 선택을 하고 가슴 아파 하시거나 지금도 저를 살인조폭 연루자로 알고 계신 분들께 말씀드린다"라며 "지연된 그 몇 배로 열과 성을 다해 지금 된 것이 그때 된 것보다 훨씬 더 나은 대한민국을 반드시 만들 테니 안타까워 마시기 바란다"고 적었다.