충북교육청 불법촬영 장학관, 범행 한 달 만에 파면 조치

큰사진보기 ▲동료들과의 회식 장소 화장실에 불법촬영 카메라 여러 대를 설치해 신체를 촬영하다 현행범으로 체포됐던 충북교육청 소속 장학관이 결국 파면됐다. ⓒ 충북인뉴스 관련사진보기

AD

덧붙이는 글 | 이 기사는 충북인뉴스에도 실렸습니다.

동료들과의 회식 장소 화장실에 불법촬영 카메라 여러 대를 설치해 신체를 촬영하다 현행범으로 체포됐던 충북교육청 소속 장학관이 결국 파면됐다.범행이 발생한 지 한 달 만이다.24일 충북교육청은 징계위원회를 열고 A장학관에 대해 파면 처분을 의결했다.경찰 수사 결과가 나오지 않은 상태에서, 파면 처분이 내려진 것은 이례적인 조치다.A장학관은 징계 결과를 통보받은 날로부터 30일 내에 소청심사위원회에 심사를 청구할 수 있다.소청심사를 청구하지 않으면 파면 처분은 확정된다.파면 처분이 확정되면, A장학관은 연금의 50%만 받게 된다. A장학관은 2018년까지는 청주의 한 사립합교 교원으로 재직했다. 이후 충북교육청 교육전문직으로 채용돼 공무원 신분이 됐다.A 장학관이 교육전문직으로 채용되면서 이전 사학연금을 공무원연금으로 통합하지 않았다면, 불이익은 줄어든다. 이전 사학연금에서 받을 수 있는 연금은 불이익 없이 모두 받게 된다.A 장학관은 범행 이후 충북교육청에 '의원면직' 신청서를 제출한 바 있다.'의원면직'이 받아들여지면 공무원 연금을 전액 지급 받을 수 있다.당시 충북도교육청 관계자는 "중징계에 해당하는 비위가 있거나, 수사 중인 경우 원칙적으로 의원면직을 받아 줄 수 없다"고 밝혔고, 윤건영 교육감도 "불법촬영에 대한 무관용 원칙을 적용하겠다"는 입장을 전한 바 있다.한편 A 장학관은 지난 2월 25일 청주시 산남동 모 식당 화장실에 몰래카메라 여러 대를 설치하고 타인의 신체를 촬영하다, 신고를 받고 출동한 경찰에 현행범으로 체포됐다.