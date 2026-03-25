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사회

26.03.25 10:04최종 업데이트 26.03.25 10:04

충북교육청 불법촬영 장학관, 범행 한 달 만에 파면 조치

충북교육청, 24일 징계위원회 열고 A장학관에 대해 파면 처분 의결... 소청심사 청구 안 하면 처분 확정

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동료들과의 회식 장소 화장실에 불법촬영 카메라 여러 대를 설치해 신체를 촬영하다 현행범으로 체포됐던 충북교육청 소속 장학관이 결국 파면됐다.
동료들과의 회식 장소 화장실에 불법촬영 카메라 여러 대를 설치해 신체를 촬영하다 현행범으로 체포됐던 충북교육청 소속 장학관이 결국 파면됐다. ⓒ 충북인뉴스

동료들과의 회식 장소 화장실에 불법촬영 카메라 여러 대를 설치해 신체를 촬영하다 현행범으로 체포됐던 충북교육청 소속 장학관이 결국 파면됐다.

범행이 발생한 지 한 달 만이다.

24일 충북교육청은 징계위원회를 열고 A장학관에 대해 파면 처분을 의결했다.

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경찰 수사 결과가 나오지 않은 상태에서, 파면 처분이 내려진 것은 이례적인 조치다.

A장학관은 징계 결과를 통보받은 날로부터 30일 내에 소청심사위원회에 심사를 청구할 수 있다.

소청심사를 청구하지 않으면 파면 처분은 확정된다.

파면 처분이 확정되면, A장학관은 연금의 50%만 받게 된다. A장학관은 2018년까지는 청주의 한 사립합교 교원으로 재직했다. 이후 충북교육청 교육전문직으로 채용돼 공무원 신분이 됐다.

A 장학관이 교육전문직으로 채용되면서 이전 사학연금을 공무원연금으로 통합하지 않았다면, 불이익은 줄어든다. 이전 사학연금에서 받을 수 있는 연금은 불이익 없이 모두 받게 된다.

A 장학관은 범행 이후 충북교육청에 '의원면직' 신청서를 제출한 바 있다.

'의원면직'이 받아들여지면 공무원 연금을 전액 지급 받을 수 있다.

당시 충북도교육청 관계자는 "중징계에 해당하는 비위가 있거나, 수사 중인 경우 원칙적으로 의원면직을 받아 줄 수 없다"고 밝혔고, 윤건영 교육감도 "불법촬영에 대한 무관용 원칙을 적용하겠다"는 입장을 전한 바 있다.

한편 A 장학관은 지난 2월 25일 청주시 산남동 모 식당 화장실에 몰래카메라 여러 대를 설치하고 타인의 신체를 촬영하다, 신고를 받고 출동한 경찰에 현행범으로 체포됐다.

덧붙이는 글 | 이 기사는 충북인뉴스에도 실렸습니다.

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