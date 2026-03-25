호주의 '50센트 실험'이 던진 질문... 한국 대중교통의 선택은

큰사진보기 ▲호주 퀸즐랜드에서는 현재 버스, 기차, 페리 등 대부분의 대중교통 요금을 50센트(500원)로 낮춘 정책이 시행 중이다. 이동 거리가 아무리 길어도 요금은 동일하다. 반면 한국은 전혀 다른 방향으로 움직이고 있다. 최근 여러 지방자치단체에서 지하철과 버스 요금을 인상했다. ⓒ AI 생성 이미지 관련사진보기

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호주 퀸즐랜드에서는 현재 버스, 기차, 페리 등 대부분의 대중교통 요금을 50센트(500원)로 낮춘 정책이 시행 중이다. 이동 거리가 아무리 길어도 요금은 동일하다. 브리즈번에서 골드코스트까지 이동해도 동전 하나로 해결된다.이 정책은 단순한 할인 이벤트가 아니라 대중교통을 바라보는 시선 자체를 바꾼 실험에 가깝다. 실제로 정책 이용률은 눈에 띄게 증가했고, 출퇴근 방식도 바뀌고 있다. 자동차 대신 대중교통을 선택하는 사람들이 늘어나면서 도시의 교통 흐름에도 변화가 감지되고 있다.반면 한국은 전혀 다른 방향으로 움직이고 있다. 최근 여러 지방자치단체에서 지하철과 버스 요금을 인상했다. 운영비는 계속 상승하고, 적자는 누적되고 있기 때문이다. 일부 지역에서는 요금이 한 번에 20% 가까이 오른 사례도 있다.두 지역은 같은 문제를 마주하고 있다. 대중교통이 구조적으로 적자를 피하기 어렵다는 점이다. 그러나 이를 해결하는 방식은 크게 다르다.퀸즐랜드는 적자를 감수하는 대신 이용을 늘리는 방식을 택했다. 이른바 '박리다매' 전략이다. 요금을 낮추면 이용자가 증가하고, 그 결과 도로 혼잡 완화와 환경 부담 감소, 도시 효율 향상으로 이어진다는 계산이다.이 정책의 핵심은 수익이 아니라 효과에 있다. 대중교통을 단순한 이동 수단이 아니라 도시를 움직이는 기반 인프라로 보는 관점이다. 그래서 적자는 실패가 아니라 투자로 해석된다. 요금 인하로 줄어든 수입은 주 정부 재정으로 보전되고 있다. 대신 교통 체증 완화, 탄소 배출 감소, 이동 편의 향상이라는 효과를 기대하고 있다.한국은 보다 현실적인 접근을 택하고 있다. 적자가 커질수록 요금을 조정하는 방식이다. 운영비의 일정 부분을 이용자가 부담해야 시스템이 유지된다는 논리다. 여기에 정기권 할인이나 환급 정책을 더해 부담을 완화하려는 시도도 이어지고 있다. 서울시의 기후동행카드, 경기도의 더경기패스처럼 일정 금액을 내고 대중교통을 무제한 이용할 수 있는 제도는 이용을 늘려 전체 효율을 높이려는 시도로 볼 수 있다.이 방식은 재정 안정성 측면에서 분명한 장점이 있다. 그러나 한계도 존재한다. 요금이 오를수록 이용자는 줄어들고, 이는 다시 수입 감소로 이어질 수 있다. 결국 '적자를 줄이기 위한 인상'이 장기적으로 '이용 감소'라는 또 다른 문제를 낳을 가능성이 있다.여기서 중요한 질문이 남는다. 대중교통은 비용인가, 아니면 투자인가. 퀸즐랜드는 대중교통을 도시 전체의 생산성을 끌어올리는 투자로 본다. 그래서 요금을 낮추고 이용을 늘리는 데 집중한다. 한국은 대중교통을 지속 가능하게 운영해야 하는 공공 서비스로 바라본다. 그래서 일정 수준의 비용 부담을 유지하려 한다.두 접근 모두 나름의 타당성이 있다. 문제는 어느 한쪽을 선택하느냐가 아니라, 어떤 목표를 설정하느냐다. 그렇다면 한국은 어떤 방향으로 나아가야 할까. 단순한 요금 인상과 보조금 확대 사이에서 반복되는 방식으로는 한계가 분명하다. 새로운 접근이 필요한 시점이다.첫째, 특정 구간이나 시간대에 한해 파격적인 요금 실험을 도입할 수 있다. 혼잡 시간대나 특정 노선에서 한시적으로 요금을 낮춰 이용 패턴 변화를 유도하는 방식이다. 전체가 아닌 일부 구간에서 시작하면 재정 부담도 줄일 수 있다.둘째, 대중교통을 교통 정책이 아닌 도시 정책으로 확장할 필요가 있다. 교통비 절감이 소비 증가로 이어지고, 이는 지역 경제 활성화로 연결될 수 있다.셋째, 데이터 기반 운영을 강화해야 한다. 이용 데이터를 바탕으로 노선을 재설계하고, 수요가 높은 구간에 투자를 집중하면 효율을 높일 수 있다.넷째, 장기적으로는 부분 무료화 정책의 재설계가 필요하다. 현재의 무임승차 제도는 특정 계층에 집중되어 있어 재정 부담과 형평성 논란이 동시에 제기된다. 앞으로는 시간대, 수요, 계층 등을 반영해 보다 정교하게 설계할 필요가 있다.대중교통은 단순한 이동 수단이 아니다. 사람의 하루를 바꾸고, 도시의 구조를 바꾸며, 삶의 방향까지 바꾼다. 요금 정책은 단순한 가격 결정이 아니라 어떤 도시를 만들 것인가에 대한 선택이다.지금 퀸즐랜드와 한국은 같은 문제 앞에서 서로 다른 길을 걷고 있다. 그 선택의 결과는 몇 년 뒤 더 분명하게 드러날 것이다. 그리고 그 차이는 결국 시민들의 일상 속에서 체감될 가능성이 크다.