안 할 이유 없는데... 책 읽는 경기도 사람들은 꼭 보시라

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큰사진보기 ▲천권으로 독서포인트책을 읽는 사람들이 많아졌으면 합니다. 홈페이지 사용도 어렵지 않아요. ⓒ 전명원 관련사진보기

'천 권으로 독서 포인트'는 경기도민 평생 독서 프로젝트 '천 권으로(路)'의 일환으로 도민의 독서 습관 형성과 생활화를 응원하기 위해 독서 기록, 독서 리뷰, 도서 대출/구매 등의 일정 독서 활동에 포인트를 적립·지급하는 제도이며, 이 활동을 통해 얻은 포인트는 지역화폐로 전환하여 경기도 지역 서점에서 사용 가능하다. - 설명 내용 중

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큰사진보기 ▲천권으로독서포인트독서를 장려하는 좋은 제도라고 생각해요. 좋은 제도는 열심히 이용해야 합니다. ⓒ 전명원 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 블로그에도 실립니다.

가을이 독서의 계절이라지만, 독서를 가장 덜 하는 계절이란 말을 들었다. 외부 활동하기 좋은 계절이어서일 확률이 높다. 그렇다면 봄은 어떨까. 가을 못지않게, 어쩌면 가을보다도 더 밖으로 뛰어나가고 싶은 계절이 봄인데...하지만 마음이 들썩이는 봄을 기다린 이유는, '밖으로 나가고 싶어서'라는 이유 말고도 다른 것이 또 있었다. 바로 '천 권으로 독서 포인트' 제도다. 지난해 연말 끝난 이후 겨우내 멈춰 있다가 지난 3월 17일부터 다시 시행되기 시작했다.작년에 처음 이 제도가 시행되었을 때 큰 기대 없이 참여했었다. 매일 접속하면 50포인트를 받고, 리뷰나 대출 인증을 통해 추가 포인트도 받았다. 그렇게 해서 포인트를 쌓으면서도 막상 책을 구매할 때 그 포인트로 결제되기 전까지는 실감을 하지 못했다. 그런데 서점에서 책을 사고, 그간 모은 독서 포인트로 결제된 순간, 우와! 했다(1인당 운영기간 내 6만 포인트까지 사용, 적립이 가능하다, 상세한 사용 기간은 첫 번째 사진 상세 내용을 확인하면 된다).그 순간의 기억이 남아서 올해는 서비스가 열리는 날을 기다렸다. 한번 해보았으니 좀 더 의욕적으로 할 수도 있겠다 싶은 마음이었다.새로 홈페이지 서비스가 열렸다. 작년과 비슷한 듯 다르다. 작년엔 그저 접속만 하면 50포인트를 받았지만, 올해는 짧게 주어지는 예시 문장을 필사해야 한다. 처음엔 낯설었는데 나는 이것이 꽤 맘에 들었다. 짧은 글귀, 시구 등을 키보드 필사하는데 그 덕에 한번 눈에 담을 수 있어 좋다.작년처럼 도서 구매, 도서관 대출, 독서 기록, 리뷰, 교육 수료나 이벤트 참여 등 다양한 독서 활동을 기록하고 포인트를 받을 수 있다. 그리고 쌓인 포인트는 지역화폐로 적립되는 것이 한눈에 보인다.반신반의했지만 작년에 이 '천 권으로 독서' 포인트의 유용함을 경험했기에 올해도 주변에 이 서비스를 많이 소개 중이다. 이용자가 너무 많아지면 어쩌지…. 하는 생각에 혼자 웃음이 날 때도 있지만, 그럼에도 불구하고 책을 좋아하는 나는 더 많은 사람들이 책을 읽는 시간을 보내길 바란다.그러니 이 '천 권으로 독서'에 대해 아직 모르시는 분들. 궁금한 분들이 있다면 일단 지역화폐에 가입하시라. 그리고 '천 권으로 독서' 사이트에 접속해서 가입 후 지역화폐를 연결해 놓으시라.이제 여러분은 매일 접속해 짧은 글귀를 키보드 필사하고, 읽은 책의 짧은 리뷰를 올리고, 도서관이나 서점에서 데려온 책의 사진을 올리며 인증할 수 있다. 그 모든 활동은 포인트로 차곡차곡 쌓여 여러분의 지역화폐로 들어가 현금과 똑같이 쓰일 수 있다. 단, '천 권으로 독서' 가맹 서점에서 책을 살 때!봄이 되면 긴 겨울 움츠렸으니 일단 뛰어나가고 싶어진다. 밖으로 향하는 가방 안에 작은 책 한 권을 넣어가는 것도 이 봄을 즐기는 방법의 하나가 아닐까 싶다. 우리 모두 '천 권의 책'을 읽는 한 걸음을 내딛는 봄이 되길.