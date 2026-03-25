안 할 이유 없는데... 책 읽는 경기도 사람들은 꼭 보시라

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가을이 독서의 계절이라지만, 독서를 가장 덜 하는 계절이란 말을 들었다. 외부 활동하기 좋은 계절이어서일 확률이 높다. 그렇다면 봄은 어떨까. 가을 못지않게, 어쩌면 가을보다도 더 밖으로 뛰어나가고 싶은 계절이 봄인데...
하지만 마음이 들썩이는 봄을 기다린 이유는, '밖으로 나가고 싶어서'라는 이유 말고도 다른 것이 또 있었다. 바로 '천 권으로 독서 포인트' 제도다. 지난해 연말 끝난 이후 겨우내 멈춰 있다가 지난 3월 17일부터 다시 시행되기 시작했다.
'천 권으로 독서 포인트'는 경기도민 평생 독서 프로젝트 '천 권으로(路)'의 일환으로 도민의 독서 습관 형성과 생활화를 응원하기 위해 독서 기록, 독서 리뷰, 도서 대출/구매 등의 일정 독서 활동에 포인트를 적립·지급하는 제도이며, 이 활동을 통해 얻은 포인트는 지역화폐로 전환하여 경기도 지역 서점에서 사용 가능하다. - 설명 내용 중
작년에 처음 이 제도가 시행되었을 때 큰 기대 없이 참여했었다. 매일 접속하면 50포인트를 받고, 리뷰나 대출 인증을 통해 추가 포인트도 받았다. 그렇게 해서 포인트를 쌓으면서도 막상 책을 구매할 때 그 포인트로 결제되기 전까지는 실감을 하지 못했다. 그런데 서점에서 책을 사고, 그간 모은 독서 포인트로 결제된 순간, 우와! 했다(1인당 운영기간 내 6만 포인트까지 사용, 적립이 가능하다, 상세한 사용 기간은 첫 번째 사진 상세 내용을 확인하면 된다).
그 순간의 기억이 남아서 올해는 서비스가 열리는 날을 기다렸다. 한번 해보았으니 좀 더 의욕적으로 할 수도 있겠다 싶은 마음이었다.
새로 홈페이지 서비스가 열렸다. 작년과 비슷한 듯 다르다. 작년엔 그저 접속만 하면 50포인트를 받았지만, 올해는 짧게 주어지는 예시 문장을 필사해야 한다. 처음엔 낯설었는데 나는 이것이 꽤 맘에 들었다. 짧은 글귀, 시구 등을 키보드 필사하는데 그 덕에 한번 눈에 담을 수 있어 좋다.
작년처럼 도서 구매, 도서관 대출, 독서 기록, 리뷰, 교육 수료나 이벤트 참여 등 다양한 독서 활동을 기록하고 포인트를 받을 수 있다. 그리고 쌓인 포인트는 지역화폐로 적립되는 것이 한눈에 보인다.
반신반의했지만 작년에 이 '천 권으로 독서' 포인트의 유용함을 경험했기에 올해도 주변에 이 서비스를 많이 소개 중이다. 이용자가 너무 많아지면 어쩌지…. 하는 생각에 혼자 웃음이 날 때도 있지만, 그럼에도 불구하고 책을 좋아하는 나는 더 많은 사람들이 책을 읽는 시간을 보내길 바란다.
그러니 이 '천 권으로 독서'에 대해 아직 모르시는 분들. 궁금한 분들이 있다면 일단 지역화폐에 가입하시라. 그리고 '천 권으로 독서' 사이트에 접속해서 가입 후 지역화폐를 연결해 놓으시라.
이제 여러분은 매일 접속해 짧은 글귀를 키보드 필사하고, 읽은 책의 짧은 리뷰를 올리고, 도서관이나 서점에서 데려온 책의 사진을 올리며 인증할 수 있다. 그 모든 활동은 포인트로 차곡차곡 쌓여 여러분의 지역화폐로 들어가 현금과 똑같이 쓰일 수 있다. 단, '천 권으로 독서' 가맹 서점에서 책을 살 때!
봄이 되면 긴 겨울 움츠렸으니 일단 뛰어나가고 싶어진다. 밖으로 향하는 가방 안에 작은 책 한 권을 넣어가는 것도 이 봄을 즐기는 방법의 하나가 아닐까 싶다. 우리 모두 '천 권의 책'을 읽는 한 걸음을 내딛는 봄이 되길.
덧붙이는 글 | 이 기사는 블로그에도 실립니다.