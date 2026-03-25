모나리자를 보고 있을 때, 루브르 직원이 열어준 바리케이드

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큰사진보기 ▲영월, 청령포휠체어로 갈 수 없음을 남편이 찍어서 보내준 사진 ⓒ 박혜현 관련사진보기

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"모나리자를 더 가까이서 보고 싶으십니까?"

(Would you like to see the Mona Lisa more closely?)"

큰사진보기 ▲루브르의 모나리자 앞에서모자리자를 감상하는 필자 ⓒ 박혜현 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 브런치에도 실립니다.

지금은 천만 관객이 넘은 영화 <왕과 사는 남자>가 관객 300만 명을 돌파하며 흥행 가도를 달리던 무렵, 나는 설레는 마음으로 그 배경지인 영월 청령포를 찾았다. 스크린 너머로 보았던 단종의 비극적인 서사와 그를 둘러싼 서정적인 풍경을 직접 마주하고 싶었기 때문이다.하지만 그곳에서 내가 마주한 것은 영화적 낭만이 아닌, 절벽처럼 깎아지른 현실의 벽이었다. 삼면이 강으로 둘러싸이고 한 면이 험준한 암벽으로 막힌 청령포는, 휠체어를 탄 나에게 500년 전 단종이 느꼈을 법한 고립감을 그대로 재현했다.선착장의 가파른 경사와 거친 흙길, 그리고 무심하게 놓인 수많은 문턱 앞에서 내 이동권은 처참히 꺾였다. 수많은 인파가 영화의 여운을 즐기며 안으로 사라질 때, 나는 그들의 뒷모습만을 배웅하며 선착장 언저리에 남겨졌다. 영화는 천만 이상의 마음을 열어젖혔지만, 정작 그 현장의 시스템은 나 한 사람의 진입조차 허락하지 않았다.그 지독한 적막 속에서 나는 역설적이게도 수만 리 밖, 파리 루브르 박물관의 기억을 떠올렸다. 그곳 역시 수백 년의 역사를 간직한 견고한 성벽이었으나, 나를 멈춰 세우는 대신 기꺼이 길을 터주었던 곳이다.루브르 박물관 711번 방은 사계절 내내 과포화 상태다. 2018년 1월, 그때도 레오나르도 다빈치의 '모나리자' 앞에는 전 세계에서 몰려온 관람객들이 겹겹이 성벽을 쌓고 있다. 휠체어에 앉은 내 시선 높이에서 마주한 것은 신비로운 미소가 아니라, 타인의 등허리와 가방, 그리고 허공을 빼곡히 메운 스마트폰의 뒷면들이었다.까치발을 들 수도 없는 나에게 모나리자는 존재하지만 볼 수 없는, 신화 속의 유령 같았다. 물리적인 한계 앞에서 나는 고립된 섬이 되었다. 비장애인의 어깨 너머로 조각난 풍경만을 훔쳐봐야 하는 처지. 같은 관람객임에도 불구하고, 신체적 조건이라는 변수 앞에서 나의 관람권은 힘없이 유예되고 있었다. 그것은 단순히 '안 보인다'는 물리적 불편함을 넘어, 공공의 공간에서 지워지고 있다는 존재론적 소외감이었다.그때였다. 인파를 통제하던 루브르의 직원이 군중을 헤치고 내게 다가왔다. 그는 내 휠체어와 그림 사이를 가로막은 거대한 인파의 벽을 잠시 살피더니, 낮은 목소리로 물었다.내가 고개를 끄덕이자, 그는 단호하면서도 정중한 손길로 금색 바리케이드를 풀어헤쳤다. 그리고 수백 명의 시선을 뒤로한 채 나를 그림 바로 앞, 일반 관람객은 절대 발을 들일 수 없는 통제구역 안쪽의 빈 공간으로 안내했다.인파의 소음이 파도처럼 멀어지고, 나만을 위해 물리적 공간이 순식간에 재편되었다.바리케이드 안쪽은 소란스러운 바깥과 달리 기이할 정도로 고요했다. 나만을 위해 열린 그 길 끝에서, 나는 비로소 모나리자와 단둘이 마주 섰다. 바리케이드 안쪽에서 마주한 모나리자와의 거리는 단 70cm였다. 휠체어에 앉아 눈높이를 맞추니 비로소 그림의 미세한 균열과 오묘한 색조가 선명하게 들어왔다.누군가는 이를 '장애인에 대한 특혜' 혹은 '운 좋은 우연'이라 부를지도 모른다. 하지만 내가 현장에서 전율하며 느낀 것은 직원의 개인적인 친절함이 아니었다. 그것은 박물관이라는 거대한 공공기관이 마땅히 작동시켜야 할 정교한 '시스템'의 실현이었다.루브르를 비롯한 유럽의 주요 미술관에는 '접근성 보장(Accessibility)'을 위한 표준 운영 매뉴얼이 철저하게 존재한다. 신체적 조건으로 인해 시야가 제한된 관람객에게도 비장애인과 동등하거나, 혹은 그 이상의 경험을 제공하여 권리의 균형을 맞춰야 한다는 원칙이다.직원은 나를 불쌍히 여겨 시혜를 베푼 것이 아니다. 단 한 명의 시민도 예술로부터 소외시키지 않겠다는 공적인 약속을 수행했을 뿐이다. 만약 이런 매뉴얼이 없었다면 나는 씁쓸한 뒷모습으로 발길을 돌려야 했을 것이다. 시스템은 한 개인의 선의에 기대지 않고, 구조적인 공정함을 통해 한 인간의 존엄을 지켜냈다.우리는 흔히 휠체어를 타면 세상의 문들이 닫힐 것이라고 지레짐작한다. 하지만 루브르의 모나리자는 나에게 '존중받을 권리'가 무엇인지를 가르쳐주었다. 휠체어의 낮은 시선은 인파에 가려질 약점이 아니라, 시스템의 합리적 판단을 이끌어내어 예술의 본질에 가장 먼저 닿게 하는 특별한 통로가 되었다.나는 나의 휠체어를 '장애'라는 제약 안에 가두어 생각하지 않는다. 이것은 남들이 보지 못하는 풍경을 가장 가까운 거리에서 보게 해주는 나만의 고유한 이동 수단이다. 영월의 거친 흙길이 이동의 소중함을 일깨워주었다면, 루브르의 바리케이드는 시스템이 보장하는 환대가 얼마나 따뜻한지를 가르쳐주었다. 불편함은 삶의 결함이 아니라, 때로 예상치 못한 환대의 문을 여는 가장 정직한 열쇠가 되기도 한다.우리 사회의 곳곳에는 여전히 수많은 바리케이드가 존재한다. 어떤 것은 물리적인 턱이고, 어떤 것은 '이 정도면 됐지'라는 안일한 편견이다. 내가 루브르에서 목격한 것은 그 벽을 관리하는 성숙하고도 단단한 방식이었다. 휠체어를 탔다는 이유로 낭만의 문턱 앞에서 홀로 남겨질 필요가 없는 세상, 그것이 내가 꿈꾸는 평화체제의 모습이다.사회의 시스템이 제 역할을 다할 때, 장애는 더 이상 장벽이 되지 않는다. 나는 오늘도 나의 불편함을 지탱하며 세상 속으로 전진한다. 누군가에게 감동의 서사를 주기 위해서가 아니라, 당당한 주권자이자 여행자로서 내게 주어진 삶의 낭만을 단 한 조각도 놓치지 않기 위해서다. 모나리자의 그 정적이고도 깊은 미소는, 차별 없는 환대의 길 끝에 선 나에게 건네는 가장 정직하고 당연한 축복이었다.