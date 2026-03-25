벚꽃길 걸으며 활력 충전, 내포 가야산으로 오세요

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큰사진보기 ▲참가신청은 3월26일(목)부터 4월6일(월)까지 내포문화숲길 홈페이지를 통해 가능하며,남녀노소 누구나 참여할 수 있다.참가비는 성인5천원,학생은 무료다. 행사 참가자들은 걷기 행사와 함께 다양한 부스체험 프로그램도 함께 이용할 수 있다. ⓒ 내포문화숲길 예산센터 관련사진보기

사단법인 내포문화숲길이 오는 4월 11일 예산군 덕산도립공원 주차장에서 '2026 내포 가야산 봄맞이 걷기' 행사를 개최한다. 이번 행사는 충남 예산 덕산도립공원에서 옥계저수지까지 이어지는 숲길 구간을 따라 진행된다. 최근 인도 설치 등 보행 환경이 개선되면서 어린이부터 어르신까지 누구나 안전하고 편안하게 걸을 수 있는 여건이 마련됐다. 완만한 동선과 정비된 길 상태는 가족 단위 참가자와 일반 시민 모두 부담 없이 참여할 수 있다.올해로 4회째를 맞는 '내포 가야산 봄맞이 걷기' 행사는 단순한 트레킹을 넘어, 자연 속에서 신체적·정신적 활력을 회복하고 사람들 간의 소통과 교류를 이끄는 참여형 프로그램으로 자리 잡아가고 있다. 특히 행사 당일에는 덕산면 의용소방대가 자원봉사로 도로 안내와 안전 관리를 지원해 지역 공동체가 함께 만드는 행사로 의미를 더할 예정이라고 한다.참가자들은 숲길을 따라 걸으며 봄철 자연의 변화를 가까이에서 느낄 수 있다. 숲길 곳곳에서는 계절의 기운이 살아나고, 나무와 흙길이 어우러진 환경 속에서 일상과는 다른 호흡으로 걷는 경험이 가능하다. 걷기 자체가 휴식이자 회복의 시간이 되는 셈이다. 무엇보다 행사 당일에는 걷기 프로그램 외에도 체험부스와 문화공연 등 다양한 행사가 함께 운영된다. 참가자들은 걷는 데 그치지 않고, 체험과 관람을 통해 숲 길을 보다 입체적으로 즐길 수 있으며, 가족 단위 방문객들도 함께 어울릴 수 있는 프로그램이 마련될 예정이다.내포문화숲길(예산센터)의 한 관계자는 지난 24일 기자와의 대화에서 "이번 걷기 행사는 누구나 부담 없이 참여할 수 있도록 코스 난이도와 보행 환경을 세심하게 고려해 준비했다"며 "가족 단위 참가자부터 어르신까지 각자의 속도에 맞춰 숲 길을 즐길 수 있을 것"이라고 말했다. 이어 "현장에서 체험 프로그램과 안내를 함께 운영해 참가자들이 걷는 것을 넘어 숲 길을 보다 가까이 느낄 수 있도록 돕겠다"며 "앞으로도 시민들이 일상 속에서 자연을 쉽게 접할 수 있는 프로그램을 꾸준히 이어가겠다"고 밝혔다.또 다른 관계자는 "내포 가야산 구간은 사계절 내내 시민들이 찾는 길인 만큼, 실제로 걷는 데 불편이 없도록 지속적으로 점검하고 정비하고 있다. 무엇보다 이번 행사 구간 역시 보행 환경이 개선되어 참가자들이 한층 편안하게 걸을 수 있을 것"이라고 말했다. 그는 이어 "가야산 봄맞이 걷기에는 지난해에 이어 올해도 벚꽃이 흩날리는 풍경을 현장에서 직접 느낄 수 있을 것"이라며 "앞으로도 계절 변화에 맞춘 관리와 현장 점검을 통해 안전한 숲 길 상태를 유지하는 데 힘쓰겠다"고 전했다.참가 신청은 오는 26일(목)부터 4월 6일(월)까지 내포문화숲길 홈페이지를 통해 가능하며, 남녀노소 누구나 참여할 수 있다. 참가비는 성인 5천 원, 학생은 무료다. 자세한 사항은 내포문화숲길 홈페이지를 확인하거나 기획사업국(041-338-0773)으로 문의하면 된다.한편, 이번 행사는 지역 내 관광객 유입과 함께 숲길 이용 문화 확산에도 긍정적인 역할을 할 것으로 기대된다. 자연을 기반으로 한 걷기 프로그램은 지역의 생태적 가치와 공간의 의미를 시민과 공유하는 계기가 되고 있으며, 생활 가까이에서 자연을 경험하는 참여형 문화로 점차 확산되고 있다.