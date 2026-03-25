수원·화성지역 시민단체, 국토부 항의 방문…경기국제공항 건설 촉구

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큰사진보기 ▲수원 군공항 이전과 경기국제공항 건설을 촉구하는 수원·화성지역 시민단체들이 국토부 앞에서 집회를 하고 있다. ⓒ 시민협의회 관련사진보기

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수원 군공항 이전과 경기국제공항 건설을 촉구하는 수원·화성지역 시민단체들이 국토교통부를 찾아 "'제7차 공항개발 종합계획'에 경기국제공항 건설을 반영할 것"을 촉구했다.수원군공항이전 및 경기통합국제공항 추진 시민협의회(이하 시민협의회)와 화성국제공항 추진 범시민단체 연합은 24일, 국토부 앞에서 집회를 하고 6만 여명의 수원·화성 시민들이 서명한 서명부를 전달했다.이날 집회에서 이들 단체들은 촉구문 낭독과 퍼포먼스를 통해 ▲제7차 공항개발 종합계획 내 경기국제공항 건설 즉각 반영 ▲지역 간 갈등 조정을 위한 국가 주도의 적극적인 해결책 강구를 강하게 요구했다.이 자리에서 조철상 시민협의회장은 "도심 속 군공항으로 인한 피해와 경기 남부권의 여객 물류 수요를 해결하기 위해서는 경기통합국제공항이 반드시 필요하다"며 "이는 '제7차 공항개발 종합계획'에 경기국제공항이 반영되어야 가능하기 때문에 국토부의 책임있는 결단을 고대한다"라고 말했다.이어 화성국제공항 추진 범시민단체 연합은 "더이상 지역 간 갈등을 방치하지 말고 국가 주도의 적극적인 해결책을 강구할 것을 요청한다"라고 강조했다.특히 이들 단체들은 "경기국제공항 건설은 경기도의 핵심 공약 중 하나이지만, 경기도가 2024년 11월 예비 후보지 3곳을 선정한 이후 현재까지 최종 후보지를 확정하지 않아 제7차 공항개발 종합계획에 경기국제공항 반영이 불투명한 상황이다"라고 성토했다.