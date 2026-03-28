마지막 야간당번...이 싸움 꼭 이기고 싶습니다

큰사진보기 ▲200일 기념 행사의 모습 ⓒ 이경호 관련사진보기

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큰사진보기 ▲2024년 5월 세종보 농성장에서 확인한 멸종위기종 흰목물떼새의 번식 모습 ⓒ 김병기 관련사진보기

큰사진보기 ▲1년 기념행사 ⓒ 오마이뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲천막농성장이 침수된 모습 ⓒ 보철거시민행동 관련사진보기

큰사진보기 ▲농성을 시작하는 기자회견 모습 ⓒ 보철거를위한금강낙동강영산강시민행동 관련사진보기

큰사진보기 ▲현장에서 물수제비를 뜨는 시민들 ⓒ 보철거를위한금강낙동강영산강시민행동 관련사진보기

큰사진보기 ▲연대를 위해 텐트를 함께친 모습 ⓒ 보철걸를위한금강낙동강영산강시민행동 관련사진보기

큰사진보기 ▲현장에 쌓여진 시민들의 바람들 ⓒ 보철거시민행동 관련사진보기

큰사진보기 ▲농성장 밤손님 너구리 ⓒ 이경호 관련사진보기

큰사진보기 ▲새만금에서 찾아온 동지들 ⓒ 보철거시민행동 관련사진보기

큰사진보기 ▲농성장을 함께 지켜온 나귀도운(좌) 초췌은영(중) 얼가니새(우) ⓒ 김병기 관련사진보기

지난 23일, 기후에너지환경부는 시민사회와의 긴밀한 협의를 거쳐 4대강 보 처리방안 추진 방향을 전격 발표했다. 오랜 시간 우리 사회의 극심한 갈등과 논란의 중심에 놓여 있던 4대강 문제에 대해 정부와 시민사회가 일정한 협의가 있었다. 보철거를위한금강낙동강영산강시민행동은 그 지난한 협의 과정에 직접 참여해 조정과 논의를 거듭했고, 최종적으로 도출된 협의안에 동의하며 새로운 국면을 준비하려 한다.협의안에는 낙동강의 고질적인 녹조 문제를 개선하기 위해 2028년까지 취수장과 양수장 개선사업을 우선 추진하기로 했으며, 16개 보 전체에 대한 처리방안은 사회적·경제성 분석과 정밀 용역 결과를 토대로 2026년 내에 국가물관리기본계획에 공식 반영될 예정이다. 금강과 영산강 수계는 결과에 따라 당장 2027년 상반기부터 실제적인 이행 단계에 착수할 수 있는 근거가 마련됐다. 녹조 공동조사는 국민의 건강권과 직결되는 만큼 정밀하고 광범위하게 진행하고, 농산물에 미치는 영향 조사 역시 식품의약품안전처와 긴밀히 협의해 투명하게 추진하기로 했다. 모든 정책이 민관이 함께 머리를 맞대는 실무 논의기구를 통해 진행하기로 했다.그러나 이 협의는 결코 문제의 완전한 종결을 의미하지 않는다. 어디까지나 이행을 전제로 한 엄중한 약속이며, 그 약속을 신뢰하기로 결단한 것이다.2024년 4월 29일, 처음 이곳에 천막을 올렸을 때 우리는 단 며칠이나마 버틸 수 있을지조차 확신하지 못하는 불확실한 상태였다. 언제 경찰과 용역을 동원해 철거를 할지 몰랐다. 2023년 이미 공주보에서 6일 만에 강제 철거된 경험이 있어 긴장상태로 수일을 보냈다. 언제 올지 모르는 긴박한 상황 속에서 동조 텐트를 치고, 예고 없는 철거에 대비하며 하루하루를 위태롭게 이어가야 했다. 하지만 그 불안정했던 시작은 예상보다 훨씬 긴 시간으로 확장됐고, 농성장은 어느새 100일을 넘기고 200일을 1년을 지나 결국 700일이라는 시간을 가득 채우게 됐다.한두리대교 아래 자리 잡았던 작은 녹색 천막은 단순히 물리적인 농성 시설이 아니었다. 그것은 4대강 재자연화를 갈망하는 시민들의 꺾이지 않는 의지를 상징하는 깃발이었고, 금강의 세밀한 변화를 가장 낮은 곳에서 지켜보는 관찰의 눈이었으며, 사람과 생명이 함께 숨 쉬며 머무는 공존의 공간이었다. 천막은 700일 동안 늘 같은 자리를 지켰지만, 그 주변을 감싸는 풍경은 계절의 흐름에 따라, 그리고 강의 회복에 따라 분명하게 달라지고 있었다.농성장에는 세 번의 봄이 찾아왔고 그때마다 버드나무에는 어김없이 새순이 돋아났다. 수문이 열린 후 자갈과 모래가 농성장에 기초가 돼 주었다. 이 땅의 생명들이 살아갈 기초이기도 했다.농성장의 시작과 동시에 우리를 맞이한 것은 경이로운 생명의 탄생이었다. 농성 천막을 올린 지 얼마 지나지 않아, 천막에서 불과 50여 미터 떨어진 자갈밭에서 흰목물떼새의 둥지와 알을 발견했고, 물에 잠겼다 다시 번식하고 새끼를 키워내는 시련도 함께 겪어었다.멸종위기 야생조류 2급인 흰목물떼새는 하천의 모래톱과 자갈밭이 살아있어야만 알을 낳는 종이다. 보 수문이 닫혀 물이 차오르면 가장 먼저 사라질 운명이었던 그 작은 생명이, 농성장의 시작과 함께 우리 곁에서 번식을 시작했다는 사실은 강한 상징성을 띄었다. 의태를 통해 돌멩이와 구분이 안 되는 알을 지키기 위해 필사적으로 날개를 늘어뜨리며 이상 행동을 보이기도 했다. 그 간절한 몸짓의 작은 생명의 평화를 지키겠다는 다짐을 하게 했다.매일 저녁 해가 지고 어둠이 찾아오고 인간의 소음이 잦아들면 농성장 앞 작은 웅덩이에는 어김없이 생명의 박동이 시작됐다. 낮 동안 수많은 발길이 오가던 공간이 고요해질 즈음, 어둠과 함께 다른 존재들이 그 빈자리를 채웠다. 가장 먼저 조심스럽게 모습을 드러내는 것은 너구리였고, 잠시 뒤에는 고라니가 천천히 물가로 내려와 갈증을 축였다. 그들은 농성장에 인기척이 남아 있음에도 불구하고 굳이 피하지 않았으며, 일정한 거리를 유지한 채 물을 마시거나 주변을 서성이다가 다시 고요한 어둠 속으로 스며들었다.이 반복되는 일상의 장면은 관찰 이상의 깊은 의미를 남겼다. 이곳이 결코 인간만이 점유한 공간이 아니라는 명백한 사실과, 인간의 무모한 개입 속에서도 야생의 흐름은 끈질기게 이어져 왔다는 점을 일깨워 주었다. 농성장은 활동가들에게는 치열한 투쟁의 현장이었지만, 동시에 다른 생명들에게는 평온한 일상의 일부였다. 서로의 영역을 완전히 침범하지 않은 채 같은 공간을 공유하는 그 미묘하고도 아름다운 균형은, 오히려 이곳이 여전히 살아 숨 쉬는 공간임을 증명하는 가장 강력한 증거였다.생태계의 역동성은 교각 아래 작은 구조물 틈새에서도 이어졌다. 2024년 박새는 그 좁은 공간을 이용해 정성껏 둥지를 틀고 번식을 성공했다. 새끼들과 이소하면서 이곳을 찾아온 시민들에게 생명의 신성함을 전해주기도 했다. 그런데 2025년 그 자리는 더 공격적인 성향을 가진 참새에게 점령당했다. 박새는 결국 공들인 터전을 내어주고 자리를 떠나야 했다. 우리는 박새 둥지를 뺏은 참새에게 건달참새라는 별칭을 붙여주기도 했다.수문 개방 이후 나타난 가장 상징적이고 감동적인 변화는 물속에서 확인됐다. 멸종위기 야생생물 1급인 흰수마자가 농성장 인근에서 처음으로 확인됐다. 수문이 개방되고 모래가 자갈이 돌아온지 8년의 시간이 흘러서야 다시 흰수마자는 현장에 자리를 잡았다. 흰수마자는 빠르게 흐르는 여울과 깨끗한 모래를 필수적으로 요구하는 어종으로, 수질과 유속이 일정 수준 이상 회복되지 않으면 결코 서식할 수 없다. 과거 보에 가로막혀 물이 고여 있고 펄이 쌓여 있던 구간에서는 확인조차 불가능했던 종이었다.수문이 열리고 퇴적된 미세한 펄이 씻겨 내려가며 서식 환경이 복원되자 흰수마자가 다시 나타난 것이다. 이 발견은 단순히 한 종의 생존 확인을 넘어, 흐름이 복원된 강이 어떤 방식으로 스스로를 치유하고 생명을 불러모으는지 보여주는 결정적이고도 직접적인 증거다. 이런 생명의 증거들은 천막농성장이 아니었다면 보지 못했을 광경이다.농성장에서 축적된 생태 관찰 기록은 의도적으로 계획된 연구라기보다는, 그 자리에 머물며 강과 함께 호흡하는 동안 자연스럽게 쌓인 삶의 흔적에 가까웠다. 매일 같은 자리를 지키며 반복적으로 마주한 장면들이 겹겹이 쌓이면서 이전에는 보이지 않던 미세한 변화들이 서서히 그 실체를 드러냈다. 그 변화의 속도는 비록 느렸지만 분명한 방향성을 가지고 있었으며, 우리 눈앞에 실재하는 형태로 확인됐다.4대강 사업의 실패를 회복을 요구하는 세종보 농성장은 실제로 변화하는 강의 맥박을 짚어내고 그 변화가 생명의 귀환으로 이어지는 성스러운 과정을 입증하는 자리가 됐다. 인간의 과오로 훼손된 자연이 다시 회복될 수 있느냐는 근원적인 질문에 대해 이곳은 말이 아닌 생생한 생태적 풍경으로 답하고 있었다. 농성장 이전에 현장모니터링을 확인했던 것과는 다른 깊이가 다른 의미를 확인하는 자리다.농성장은 이러한 생태적 변화뿐만 아니라 수많은 시민의 따뜻한 연대로 지탱됐다. 이름을 밝히지 않고 조용히 다녀간 수많은 시민, 잠시 들러 마음을 보탠 이들, 그리고 꾸준히 찾아와 곁을 지켜준 동지들까지 다양한 참여가 700일의 시간을 가능하게 했다. 세종보 농성장은 누구나 잠시 머물며 강을 느낄 수 있는 열린 광장이 돼 주었다. 실제로 강을 농성장이 아니라 금강을 보기 위해 많은 시민들이 찾아왔고, 나름대로 강을 느끼고 즐기고 떠나는 모습을 목격했다.특별한 계기가 없어도 그저 '한 번 가봐야겠다'는 소박한 마음으로 찾아온 시민들도 많았다. 짧은 시간이나마 농성장의 공기를 나누고 돌아갔다. 마음과 행동으로 의미를 전달 받을 수 있었다. 누군가는 박카스 한 박스를 건네며 활동가들의 건강을 걱정했고, 누군가는 집에서 정성껏 준비한 도시락과 밑반찬을 가져와 밥 굶지 말라며 손을 맞잡았다.이런 모든 행동은 단순한 격려 이상의 의미를 지니고 있었다. 농성장을 결코 혼자 두지 않겠다는 무언의 약속이었고, 이 싸움이 결코 고립되지 않았다는 강력한 확인이었다. 현장을 지키는 이들에게는 그 어떤 거창한 구호보다도 실제적인 힘이 됐고 버팀목이 되었다.천막 앞에 옹기종기 모여 각자 준비해 온 음식을 나누며 이어가던 대화들도 기억에 선명하다. 금강의 눈에 띄는 변화에 대한 이야기부터 4대강 사업 이전의 강에 대한 기억, 그리고 우리가 꿈꾸는 미래의 강에 대한 바람들이 자연스럽게 오갔다. 농성장은 하나의 단단한 공동체로 성장했다.현장의 상황은 기사와 영상으로 기록돼 온라인으로 확장되었고, 이는 다시 외부의 뜨거운 지지로 이어졌다. 특히 미니다큐 <강은 길을 잃지 않는다>는 전국에 공동체 상영회를 통해 이곳의 소식을 또다른 형식과 내용으로 기록하고 전달했다. '슬기로운 천막생활'을 만들어 농성장을 기록해준 김병기 기자가 이밤 또 생각이 난다. 기록은 단순히 과거를 보존하는 것에 그치지 않고 새로운 참여를 이끌어내는 생생한 통로가 됐다.현장을 찾은 시민들은 각자의 방식으로 이 공간에 소중한 흔적을 남겼다. 교각과 주변 구조물에는 서툰 듯 정겨운 그림들이 그려졌고, 강가의 돌 위에는 짧은 응원 문구나 기호들이 새겨졌다. 누군가는 묵묵히 풍경을 바라보다 돌아갔고, 누군가는 자갈밭에서 물수제비를 뜨며 강과 교감했다. 누가 먼저 시작했는지 알 수 없지만 수문 개방으로 드러난 자갈밭에는 어느새 수많은 작은 돌탑이 세워지기도 했다. 자갈돌에 작은 바람을 담은 그림과 글귀는 늘 볼때마다 힘이 된다. 조직된 퍼포먼스가 아니라 각자의 마음을 담아 올린 지지의 표현이었다.비가 억수같이 쏟아지던 날, 녹색 천막이 불어난 강물에 잠기는 장면을 함께 지켜보던 이들의 슬픈 눈빛도 잊을 수 없다. 빠르게 차오르는 흙탕물을 보며 누구도 입을 열지 못했고 몇몇은 끝내 눈물을 보였다. 천막이라는 시설물이 침수되는 상황이 아니라, 그동안 온몸으로 버텨온 시간이 위협받는 순간처럼 느껴졌기 때문일 게다. 그러나 물이 빠진 뒤 우리는 다시 그 자리를 정리하고 천막을 세우기를 여러차례 반복했다. 그 과정 자체가 어떤 고난에도 굴하지 않겠다는 장엄한 다짐이었다.전국 각지의 환경 현장을 지키던 활동가들의 방문은 우리에게 큰 위로가 됐다. 제주에서 설악에서 새만금에서 지리산에서 가덕도에서 찾아와 서로의 현장을 공유하며 우리가 직면한 문제들이 결국 하나의 거대한 구조적 모순 속에 연결돼 있음을 재확인했다. 농성장은 그렇게 전국의 환경 운동가들이 교차하고 힘을 얻는 거점이 됐다. 불교, 기독교, 천주교, 원불교 종교인들도 힘을 보탰다. 자연의 현장에서 나름의 방식을 통해 생명을 위로하고 활동가들을 위로했다. 진정한 종교의 힘을 연대로 보여주었다.기적 같은 시간은 개인의 힘으로는 도저히 유지될 수 없는 것이었다. 세종보 농성장은 수많은 시민의 자발적인 참여와 연대, 그리고 그곳을 터전 삼아 살아가는 뭇 생명들의 존재가 결합돼 만들어낸 위대한 결과물이다. 그렇기에 700일이라는 숫자는 단순한 시간의 흐름이 아니라, 그 속에서 맺어진 수많은 관계와 경험이 농축된 역사로 이해돼야 마땅하다.이 현장을 함께 지켜온 나귀도훈과 초췌은영은 마지막 순간까지도 쉽게 마음을 놓지 못하고 있다. 협의가 이뤄졌다고 해서 곧바로 생명이 안전해지는 것은 아니라는 사실을 누구보다 잘 알고 있기 때문이다. 그들에게서 나는 늘 생명을 지켜내려는 활동가의 태도가 무엇인지 배워왔다. 상황이 조금 나아진 것처럼 보여도 끝까지 긴장을 늦추지 않는 집요함, 그리고 작은 변화 하나에도 의미를 부여하면서도 결코 낙관에 머물지 않는 태도였다. 부족하기만한 얼가니새를 붙잡아 이 자리까지 끌어주고, 때론 밀어가며 끝까지 현장을 지켜낸 이들이다. 700일이라는 시간이 지켜낸 중심이다. 그 존재 자체가 이 농성장의 또 다른 버팀목이다.이제 2026년 3월 30일, 세종보 농성장은 700일을 기점으로 물리적 공간을 정리한다. 기자회견과 해단식을 통해 천막은 걷히고 공식적인 농성 일정은 마무리된다. 그러나 이것은 결코 투쟁의 종료나 포기를 의미하지 않는다. 협의는 어디까지나 이행을 약속한 첫걸음일 뿐이며, 실제로 약속된 변화가 우리 눈앞에 실현될지는 앞으로의 철저한 감시와 실천에 달려 있다.농성장이 정리된다고 해서 모든 문제가 해결된 것은 결코 아니다. 다만 우리는 협의된 내용을 신뢰하며 다음 단계를 차분히 준비하기로 선택했을 뿐이다. 만약 이 엄중한 약속이 이행되지 않는다면, 자연은 다시 우리에게 자리를 요구할 것이고 우리는 주저 없이 다시 그 자리에 설 것이다.그동안 세종보 농성장은 서슬 퍼런 긴장과 감시의 파수꾼 역할을 충실히 수행해왔다. 이제 그 물리적 거점은 사라지지만, 그곳에서 피어오른 감시의 눈길과 투쟁의 기능까지 사라지는 것은 아니다. 현장에서, 지역에서, 그리고 평범한 일상 속에서 금강의 온전한 회복과 4대강 재자연화를 향한 요구는 더욱 거세게 이어질 것이다.마지막 밤당번을 맞이한 농성장에서 느끼는 감정은 익숙하면서도 지독히 낯설다. 매일같이 반복되던 치열한 일상이 끝난다는 사실과, 그 끝이 명확한 종지부가 아니라 또 다른 긴 여정의 시작이라는 부담감 때문일까? 쉽게 정의되지 않는 복합적인 감정이 남는다. 이 선택이 최선이었는지에 대한 확신을 묻기보다, 지금 이 순간 우리가 할 수 있는 가장 책임 있는 판단을 내렸다는 인식이 마음 한구석에 자리 잡는다.금강은 여전히 쉼 없이 흐르고 있다. 그리고 보 철거를 요구하며 나부끼던 깃발 역시 그 자리에 남아 밤바람을 맞고 있다. 세종보 농성장은 멈추지만, 그곳에서 시작된 우리들과 생명들의 요구는 결코 멈추지 않는다. 700일, 우리는 이곳에서 강을 지킨 것이 아니라 강이 우리를 지켰음을 비로 이제 고백하며, 우리가 지킬 수 있는 사람이 되겠다는 다짐을 다시해본다.