일상 속 깊이 스며든 문화, 미술관에서 맛보세요

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

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"이 작품은 추상화같은데 산과 구름이 서로 다른 색으로 표현된듯 하네."

"낮과 밤을 나타내는 해와 달이 산들 사이에 있는것같지."

"엄마가 그렇게 말하니 그런것 같다."