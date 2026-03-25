일상 속 깊이 스며든 문화, 미술관에서 맛보세요

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최근 BTS의 서울 공연이 전 세계 170여 개국에 생중계 되며 다시 한번 문화의 힘을 입증했다. 한복을 현대적으로 재해석한 무대 의상과 '아리랑'을 함께 부르는 장면은 국경을 넘어선 감동을 선사했고, 한국 문화에 대한 세계의 관심을 더욱 확산하는 계기가 됐다. 문화가 일상 속 깊이 스며드는 시대, 미술관 역시 시민들에게 한층 더 가까운 공간으로 자리 잡고 있다.
지난달부터 내가 사는 지역에서 개관한 미술관의 가이드로 활동을 시작했다. 이후 최근 대학 자격증 과정인 도슨트 프로그램에 지원하며 '작품을 읽어주는 사람'으로서의 역할을 본격적으로 배워가고 있다. 총 17명의 수강생이 함께하는 수업은 미술 작품의 다양한 배경을 공유하며 예술의 시야를 넓히는 시간이 되고 있다(관련 기사 : 갤러리 가이드, '안내'라는 이름의 새로운 수업
).
도슨트는 단순한 정보 전달자를 넘어 관람객과 작품 사이를 연결하는 해설자다. 작품의 배경과 작가의 의도를 전달하는 것은 물론, 관람객의 눈높이에 맞는 이야기로 예술을 보다 친근하게 풀어내는 것이 핵심이다. 미술관 가이드로서 실제 현장에서의 경험은 이러한 역할을 더욱 깊이 이해하게 만든다.
지난 2월 열린 개막 전시에서는 박수근, 김환기, 장욱진, 유영국 등 한국 근대미술을 대표하는 작가들의 작품이 소개되며 시민들의 발길이 이어지고 있다. 한적한 평일 오후, 한 모녀 관람객이 전시장을 찾았다. 작품을 둘러보던 중 이들은 작가의 출신 지역과 작품의 판매 여부를 물으며 자연스러운 궁금증을 보였다.
작품을 전시하고 판매하는 공간인 갤러리와 공공 목적으로 전시와 교육이 기본이 되는 미술관의 차이는 분명하다. 나는 두 전시 공간의 차이를 설명하며, 미술관은 작품 감상과 교육을 중심으로 운영되는 공공 공간임을 안내했다. 설명을 들은 모녀는 고개를 끄덕이며 작품 앞에 오래 머물러 감상을 이어갔다. 작품 옆 설명을 꼼꼼히 읽고, 서로의 감상을 나누는 모습이 무척 인상적이었다.
"이 작품은 추상화같은데 산과 구름이 서로 다른 색으로 표현된듯 하네."
김환기 작가의 작품 '산'을 바라보며 어머니와 딸의 대화가 이어졌다.
"낮과 밤을 나타내는 해와 달이 산들 사이에 있는것같지."
"엄마가 그렇게 말하니 그런것 같다."
작품을 마주한 순간 떠오르는 감정과 해석은 온전히 관람객의 몫이다. 작가의 의도와 해설은 이해를 돕는 길잡이가 될 수 있지만, 정답이 될 수는 없다. 미술관은 바로 그 다양한 시선과 감상이 공존하는 공간이며, 각자의 이야기로 작품을 완성해가는 살아 있는 문화의 장이다.
짧은 대화 속에서도 예술을 향한 진심이 묻어 났다. 관람을 마친 이들은 "다음에 또 오겠다"는 말을 남기며 환한 미소로 미술관을 나섰다. 미술관 가이드로서의 봉사 경험은 미술관이 더 이상 특정 계층만의 공간이 아니라는 사실을 실감하게 한다. 작품을 어떻게 감상해야 할지 몰라 망설이던 이들도, 한 걸음만 내디디면 자연스럽게 예술과 가까워질 수 있다. 도슨트의 역할은 바로 그 첫걸음을 돕는 데 있을 것이다.
BTS의 공연이 전 세계에 한국 문화를 알리는 계기가 되었듯, 우리 일상 속 미술관 역시 또 다른 문화의 출발점이 될 수 있을 거라 믿는다. 거창한 이해나 준비 없이도 누구나 미술관에서 머물며 보고 느끼는 그 순간이 곧 문화의 시작이라고 믿는다. 그렇게 쌓인 작은 경험들이 결국 한 사회의 문화적 깊이를 만들어갈테니말이다.
문화가 일상이 된 시대, 미술관은 누구에게나 열려 있다. 그리고 그 안에서 예술은 앞으로도 사람과 사람을 이어주는 가장 따뜻한 언어로 남을 거라 믿는다.