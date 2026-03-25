세종 민주진보교육감 단일화에 성인·학생 4858명 추진위원으로 참여

큰사진보기 ▲세종민주진보교육감 단일화 추진위에 유우석·임전수 예비후보가 참여하고 있다. ⓒ 뉴스피치 김이연심기자 관련사진보기

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큰사진보기 ▲왼쪽부터 유우석, 임전수 예비후보 사진 자료=예비후보 캠프 ⓒ 뉴스피치 관련사진보기

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24일 마감된 세종 민주진보교육감 후보 단일화 추진위원 모집에는 최종 4858명(성인 4668명·학생 190명)이 참여한 것으로 나타났다. 당초 예상보다 뜨거운 시민 관심 속에 마무리된 이번 모집은 시민 참여형 경선의 첫 단계로, 세종교육의 향후 10년을 결정할 후보 선출 과정의 신호탄이 됐다.이번 단일화 과정은 '2026 세종 민주진보교육감 단일화 추진위원회'가 주관하며, 시민이 직접 후보를 선정하는 방식으로 진행된다. 후보 선정은 여론조사 50%와 추진위원 온라인 투표 50%를 합산하는 방식으로 이루어진다. 추진위원회는 신청자 확인, 참여비 납부 확인, 신원 인증, 투표권 부여, 투표 완료 확인의 5단계 인증 절차를 통해 공정성과 투명성을 확보할 예정이다.이번 경선 일정은 ▲3월 23~28일 후보 1대1 대담 ▲3월 28~29일 여론조사 ▲3월 29~30일 추진위원 온라인 투표 순으로 진행된다.경선에 참여 중인 유우석·임전수 예비후보는 오차 범위 내 박빙 경쟁을 벌이며, 캠프 간 정책 대결과 후보 단일화에 승부수를 던지고 치열한 힘겨루기 양상을 보이고 있다. 이러한 경쟁 구도가 이번 추진위원 모집 흥행에도 영향을 미쳤다는 분석이 나온다.최근 당초 합의문에 반영되지 않았던 신원 인증 절차가 뒤늦게 제안되면서 논란이 일기도 했다. 합의문 수정 문제를 두고 후보 간 막판 협상이 25일까지 진행되는 것으로 전해졌다. 신원 인증 필요성에 대한 공감대와 별개로, 단일화 합의문이 제대로 지켜지지 않는 데 따른 진통이 예상된다. 이에 따라 단일화 일정이 다소 뒤로 미뤄질 가능성도 조심스럽게 제기되고 있다.일단 예정대로라면, 추진위원들은 지난 22일 녹화된 후보 대담 내용을 28일까지 확인·평가한 뒤, 29일부터 온라인 투표에 참여하게 된다. 최종 단일 후보 발표는 3월 31일로 예정돼 있다.교육감 예비후보들과 추진위 집행위원장은 이번 추진위원 모집 종료에 맞춰 시민 참여와 단일화 과정의 중요성을 강조하는 메시지를 전했다.유우석 예비후보는 이번 추진위원 모집 종료에 맞춰 입장을 내고 "민주진보 후보 단일화에 성실하게, 책임 있게 끝까지 최선을 다하고 있다"며 "참여해 주신 한 분 한 분께 깊이 감사드리며, 청소년을 포함한 세종 시민 여러분께 진심으로 감사의 말씀을 전한다"고 밝혔다. 이어 "단일화 과정에서도 많은 것을 배우고 있다"며, "끝까지 정정당당하게 임해, 우리 아이들이 세종을 사랑하고 시민으로서 자부심을 느낄 수 있는 세종교육을 만들어 가겠다"고 강조했다.임전수 예비후보도 "민주진보 단일화 추진단에 함께해 주신 모든 분께 감사드린다"며 "여러분의 참여와 선택이 세종교육을 바꾸는 결정적인 시작이 될 것"이라고 말했다. 이어 "추진단에 함께해 주신 학생, 학부모, 시민 여러분과 마음을 하나로 모아 세종교육의 새로운 길을 열겠다"며, "세종의 아이들을 강한 학력과 따뜻한 심성을 갖춘 미래인재로 키워내는 책임, 끝까지 지겠다"고 덧붙였다. 또한 "28일부터 시작되는 여론조사와 선거인단 투표에도 꼭 참여해 달라"고 당부했다.이미경 추진위원회 집행위원장은 "세종 민주진보 교육감 단일화 추진위원으로 참여해 주신 4858명 시민과 학생 여러분께 깊이 감사드린다"며 "이 숫자는 지난 10년을 돌아보고, 앞으로 10년을 새롭게 설계하라는 시민들의 강력한 열망을 보여준다"고 말했다. 이어 "추진위원회는 이 뜨거운 민심을 무겁게 받들고, 시민 한 분 한 분의 성원에 담긴 책임감을 끝까지 지켜낼 것"이라며 "마지막 후보 선정 순간까지 공정하고 투명한 절차로, 시민들이 자부심을 느낄 수 있는 단일 후보를 선출하는 데 모든 역량을 집중하겠다"고 밝혔다.