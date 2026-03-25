[서산] 박상무, 5가지 시정 약속…"특권은 줄이고 공정은 높이겠다"

지방선거에 출마하는 민주당 서산시장 예비 후보자들이 대표 공약을 발표하면서 유권자 마음 잡기에 나섰습니다. 지금까지 시장 후보로 등록한 민주당 예비후보는 맹정호 전 서산시장, 박상무 전 도의원, 한기남 전 청와대 행정관 등 모두 3명입니다. 이들은 조만간 있을 경선을 앞두고 시민을 비롯해 당원들의 마음을 잡기 위해 본격적으로 공약을 발표하고 있습니다. 서산시와 시민들을 위한 예비 후보자들의 공약을 자세히 들여다봤습니다. 한기남 예비후보에 이어 이번에는 두 번째로, 박상무 전 도의원의 공약입니다.

큰사진보기 ▲더불어민주당 박상무 예비후보 ⓒ 박상무 SNS 갈무리 관련사진보기

AD

지난 총선에서 국민의힘을 탈당하고 민주당 조한기 후보 지지를 선언하며 민주당에 입당한 박상무 예비후보는 구수한 입담과 특유의 친화력이 장점이다.지난 2일, 민주당 서산태안위원회 선거기획단 대담회에서 박 예비후보는 "오직 민생, 오직 시민"을 내세우며 찾아가는 시장실 운영, 마을별 기본소득 보장, 세대별 아지트 개설 등을 대표 공약으로 내걸었다.그러면서 영상과 SNS를 통해 공약을 시민들에게 알렸다. 공약 내용을 자세히 살펴보면, '찾아가는 시장실 운영'은 시장이 담당 부서 직원들과 함께 연중 읍·면·동을 방문해 민원과 관련해 즉시 답변하고 처리결과를 공개하는 것을 원칙으로 한다.특히, 탄소중립 실천 마을과 주민 햇빛 수당을 통한 친환경 발전소와 농촌 고령층의 소득을 보장하는 시니어 일자리 창출을 비롯해 귀농 청년의 자립을 지원하는 프로젝트로 마을별 기본소득을 보장한다는 계획이다.또한, 스터디와 소규모 모임, 취업과 창업 프로그램의 청소년, 청년 아지트와 취미와 재교육 그리고 은퇴 준비를 하는 시민들을 위한 중장년 아지트를 비롯해 낮시간 커뮤니티와 돌봄 서비스를 연계한 세대별 아지트 개설을 공약했다.박 예비후보는 "서산시, 이름만 빼고 모든 것을 바꾸겠다"면서 "서산시가 추진 중인 신청사 건립 예산을 민생경제에 적극 투자할 것"을 약속했다.또한 ▲지역·세대별 놀이터 추진 ▲태양광 설치, 지역민 기본소득 보장 ▲초중고 입학금 30만 원, 청소년 재능 활동비 10만 원 지원 등이다.이 외에도 서산 시민 가족당 연 60만 원의 기본소득 보장하고 한 달에 한번, 월 5만 원 상당의 서산사랑상품권을 지급해 가족들과 함께 맛있는 밥 한 끼라도 함께 나눌 수 있는 행복한 가족 분위기를 조성하겠다고 약속했다.뿐만 아니라, 서산사랑상품권 가맹점이라면 가맹이 가능한 업종에 한해 서산 시민들이 식사가 아니더라도 꼭 필요한 곳에 사용하도록 하여 소상공인들도 경제적 자유를 얻도록 제한하지 않겠다는 계획이다.특히, 박 예비후보는 지난 22일 ▲시장 의전 간소화 ▲공무원 줄 세우기 금지 ▲특혜 없는 공정 행정 ▲시장상 남발 금지 ▲책임 있는 공직사회 등 5가지 시정 약속을 발표했다.박 예비후보는 "박상무만 할 수 있는 약속으로 특권을 내려놓겠다"면서 "특권은 줄이고 공정은 높이겠다"는 의지를 드러냈다.그러면서 "우리 지역이 가지고 있는 가능성을 믿는다"면서 "소상공인이 웃고, 청년이 돌아오고, 어르신들이 편안하며, 아이들이 꿈을 키울 수 있는 도시"라며 "보여주기식 변화가 아니라, 시민이 일상이 실제로 나아지는 변화를 만들겠다"면서 민주당 후보로 자신이 적임자임을 강조했다.한편, 박 예비후보는 과거 자유선진당 등에서 활동하면서 시의원과 도의원을 지냈으며, 2018년 지방선거에서 바른미래당 시장 후보로 출마했지만 낙선했다.이후, 국민의힘에 입당했지만 지난 총선 당시 민주당 조한기 후보 지지를 선언하며 지지자들과 함께 탈당하고 민주당에 입당했다.오랜 시간 보수 진영에서 정치를 하면서 보수와 중도층 흡수라는 장점이 있지만, 당내 기반이 약하다는 평가도 있어 경선 결과가 주목된다.