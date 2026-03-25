"복붙·AI 공약 넘치는 시대, 지역 제대로 읽는 정치 인프라 만들 것"

공익 저널리스트 차종관입니다. 시민사회·사회연대경제·임팩트생태계 등을 출입하며 사회변화를 기록합니다. 대학언론의 위기와 언론자유, 주체적인 죽음 설계, 취약계층 주거권 보장, 시민이 직접 참여하는 문제해결 구조 등 한국 시민사회가 직면한 의제를 탐구하는 활동가이기도 합니다. ‘공익활동가의 자생력’과 ‘당사자언론’ 등을 연구주제로 두고 있습니다.

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