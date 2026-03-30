미국서 인기 있는 한국산 굴·김, 이렇게 만들어지는 거 알까

'계절노동자 제도'는 한국 농어번기의 고질적 인력난을 해결하기 위해 도입된 단기 외국인 고용 제도입니다. 하지만 실제 운영 과정에서 브로커의 불법 개입과 부당이득 행위가 기승을 부리고, 계절노동자들이 인권침해와 임금체불 등으로 고통받는 등 논란이 이어지고 있습니다. <계절노동자 제도, 무엇이 문제인가>기획은 계절노동자 제도의 문제점을 열 편에 걸쳐 심도 있게 다루면서, 실질적인 변화를 이끌어내고자 합니다.

큰사진보기 ▲한인 마트에서는 열 개가 넘는 브랜드의 한국산 김이 판매되고 있었고, 한국산 굴도 두 개 이상의 브랜드로 유통되고 있었다. ⓒ 김종철 관련사진보기

큰사진보기 ▲굴 양식장의 모습 (기사 내용과 관련 없습니다) ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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큰사진보기 ▲농협 강당에서 이주 계절근로자가 교육을 받을 때 브로커가 프로젝터 화면에 자신의 계좌번호를 띄우며 송출 수수료 납부를 위한 자동이체를 종용하였다. ⓒ 호세 리잘(가명) 관련사진보기

덧붙이는 글 | 글쓴이는 김종철 변호사로 공익법센터 어필의 선임연구원입니다.