말하기 피곤한 미용실, 네일숍... MZ의 예약법을 알았다면

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

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"아빠 얘기는 왜 했어?'

"물으니깐."

"말하고 싶지 않다고 함 되잖아."

"그게 어디 그러니?..."

"안 가르쳐 드릴 거예요~ 귀엽게 해봐, 그냥 웃고 넘어가지."

"어떤 스타일로 해드릴까요?'

"OO 배우의 머리 아세요?'

"아, 알아요. 그 OO배우 나온 드라마 보셨어요? 난 OO보다 누가 더 좋더라."

"웃기는 자식들이네. 아주머니는 어디셔?"

"말 걸지 말아 주세요."

"I 형 또는 E 형."

큰사진보기 ▲예약시 "말 걸지 말아 주세요" 혹은 "I 형 또는 E 형" 이런 선택사항이 주어진단다. ⓒ awcreativeut on Unsplash 관련사진보기

"여기 올 때는 어떻게 오냐? 버스?"

"그냥 자차로 옵니다."

"자가용을 타고 다니면서 이런 일을 왜 하냐? 돈 안 벌어도 되겠다."

"선 넘으셨어요"

덧붙이는 글 | 이 기사는 브런치에도 실립니다.

얼마 전 피부 마사지를 받았다. 피부톤과 마사지 방식에 대해 잠깐 이야기를 나누고 나면 1시간이 넘도록 손가락과 기계음 외에는 아무것도 들리지 않는다. 말 없이 오직 마사지에 집중하니 너무 좋다 싶었다.그러나 이후 횟수가 거듭될수록 투머치토크에 사적인 질문들이 쏟아졌다. 질문 수위는 가십거리에서 프라이버시로 넘어간다. 일을 하냐 안 하냐, 어떤 일을 하냐, 자녀는 어떻게 되냐, 그들은 뭐하냐, 남편은 몇 살이냐, 은퇴는 언제냐, 은퇴하면 뭐 할 것인가. '저는 쉬러 왔어요'라고 말하고 싶다가도 우리 세대의 정서상 너무 정떨어지게 말하나 싶어 일일이 대답하니 쉬지를 못한다. 피곤하다.아들에게 이 상황을 토로하니 "선 넘었네"란 반응이다.옆에서 듣던 남편은 TMI에 대한 대응책을 알려준다.한 템포만 쉬면 그럴 수 있겠는데 막상 TMI 상황이면 당황스러워 딱 잘라 말하기도 얼버무리기도 애매해지는 게 이런 때다. 비슷한 상황은 미용실에서도 그렇고 택시에서도 그렇다.이렇게 시작된 스몰토크는 미용실을 나올 쯤이면 그 집에 숟가락이 몇 개인지까지 안다. 머리 하면서 잡지나 보고 잠깐 눈 좀 붙이려고 했던 계획은 사라진 대신 피곤함이 몰려온다. 예전엔 택시를 타면 고향이 어디냐부터 자녀 대학, 취직까지 고스란히 알려야야 했다. 기사 분이 틀어놓은 라디오에서 정치뉴스가 나올라치면 가슴이 두근거렸다.백미러로 나를 흠칫 보며 자신과 같은 성향이면 신나하고 아닌 것 같음 욕을 하기도 했다. 어쩌다 자녀 이야기가 나오면 열이면 열 기사 분 자녀는 모두 효자에 대기업을 다닌다고 한다. 자식 자랑을 하고 싶으니 먼저 자녀 이야기가 나왔겠지만.그런데 자녀 세대인 MZ들은 미리 "말 걸지 말아 주세요"라는 의사를 밝힌단다. 그들의 미용실 예약, 네일숍 예약 방식이 장년층에게 신선하고 낯설다.예약시 이런 선택사항이 주어진단다. 네일숍의 경우는 좀 더 진화해서 말이 많은 혹은 말이 없는 심지어 MBTI도 고를 수 있단다. 너무 합리적이다. 장년층이 생각할 수 없었던 아이디어다. 누가 낸 걸까. 배달음식 시킬 때 숟가락 X , 초인종 X , 배달 사진 필수와 같은 주문 조건이 서비스 업종으로까지 이어질 수 있다는 게 신기하다.서비스업종에 근무하는 현장에 붙어있는 "누군가의 소중한 가족입니다"란 이 문구, 진상고객에게 주는 멘트를 나는 '누군가의 소중한 시간입니다, 누군가의 소중한 정보입니다'로 바꿔 말하고싶다.한두 시간 가까운 서비스를 받으며 서로의 지루함과 호기심을 채우기위해 A부터 Z까지 시시콜콜 묻고 답하는 게 이제는 귀찮고 피곤하다.일, 가족은 상대방을 알아가는 첫 번째 단계이기는 하나 어느 순간 그 프라이버시의 '선'이 아슬아슬 넘어간다. 특히 상대방의 직업에 대해 의아스러울만큼 집요하게 캐물을 때 나도 그거 왜 물어보는지 궁금하다. 직업, 가족, 종교, 주소는 사실 개인정보다.호기심만 가득한 질문, 선 넘는 호기심은 비단 서비스업에만 해당되는 건 아니다. 최근 새로운 현장에서 일을 시작한 지인은 황당한 질문에 기분이 상했다고한다.전후상황을 딱 잘라 이 세 줄의 대화만 보면 황당하다못해 어이상실, 예의상실이다. 도대체 어떻게 오는지는 왜 궁금하며 돈 벌어도 되는지 안 되는지는 누가 판단할 사항일까? 똑 부러지게 예스와 노를 말하는 요즘 MZ들은 이런 상황에 어떻게 말할까?누군가의 소중한 정보와 시간이다. 상대방에 대해 많이 알지 않아도(알 이유도 없다) 충분히 대화할 수 있지 않을까? MZ세대들에게 자주 배워야겠다.