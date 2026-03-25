내포-해미 역사탐방로 '8000만 원 조형물' 1년 만에 철거하는 이유

큰사진보기 ▲산수저수지 입구에 설치된 물고기 모양 터널이 뒤틀린 채 파손돼 방치되면서 산책로 입구를 막고 있다. ⓒ 김선영 관련사진보기

큰사진보기 ▲물고기 모양 터널 ⓒ 김선영 관련사진보기

AD

덧붙이는 글 | 이 기사는 서산시대에도 실립니다.

충남 서산시가 추진한 '내포-해미 역사탐방로 명소화사업' 구간 일부가 지난해 집중호우 이후 8개월째 통제되고 있는 것으로 확인됐다. 이 구간에 설치된 8000만 원 규모의 물고기 모양 터널 조형물은 설치 1년 만에 철거 수순을 밟고 있다.본지 취재를 종합하면, 서산시는 산수저수지 입구 일대에 '내포-해미 역사탐방로 명소화사업'의 하나로 물고기 모양 터널 조형물을 설치했다. 해당 사업은 2024년 5월 20일부터 11월 15일까지 야간 경관 조성 사업과 함께 진행됐으며, 조형물 설치 예산은 8000만 원으로 파악됐다.그러나 이 조형물은 지난해 7월 집중호우 이후 뒤틀리고 파손됐고, 이후 현장에 장기간 방치되다가 결국 철거가 결정됐다.현장 통제도 장기화하고 있다. 산수저수지 입구 산책로는 작년 수해 이후 현재까지 8개월째 막힌 상태다. 서산시는 파손 시설 정비를 위해 3억 7000만 원 규모의 재해복구비를 편성하고 지난 3월 12일 복구공사에 착수했다고 밝혔다. 복구공사 완료 시점은 오는 7월로 예정돼 있다.다만 본지가 지난 3월 21일 현장을 확인한 당시에도 산수저수지 입구는 차단된 상태였고, 시민과 순례객들은 산책로를 이용할 수 없었다.시민들은 장기간 이어진 통제로 불편을 호소하고 있다. 한 시민은 "산책로를 이용하려고 가도 계속 막혀 있었다"고 말했다.또 다른 주민은 "설치 공사를 한다며 수개월간 산책로를 이용하지 못하게 하더니, 수해로 시설물이 망가진 뒤에는 8개월째 방치한 채 통행을 막고 있다"며 "이제 또 복구공사를 이유로 수개월 더 막아둘 거라면 애초에 왜 그 조형물을 설치했는지 모르겠다"고 말했다.이어 "시민들이 오지도 못하게 할 거면서 왜 돈을 들여 야간경관 조성을 했는지, 역사탐방로를 조성해 놓고 시민들에게 제대로 알리기는 했는지도 의문"이라며 "예산만 쓰고 관리가 제대로 안 된 것 아니냐"고 말했다.서산시는 행정 절차에 따라 복구가 진행되고 있다는 입장이다. 시 담당자는 "지난해 예산을 세워 올해 복구하는 절차로 진행된 것"이라며 "행정적으로는 문제가 없다"고 설명했다.'내포-해미 역사탐방로 명소화사업'은 해미국제성지와 주변 자원을 연계해 지역 관광 경쟁력을 높이기 위해 추진된 사업이다. 그러나 사업 구간 일부 통제가 장기화하고 설치 1년 만에 철거되는 시설물까지 나오면서, 사업 관리와 예산 집행의 적절성을 둘러싼 점검이 필요하다는 지적이 나온다.