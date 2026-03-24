경기도, 여름철 자연재난 대비 사전대응 체계 가동

큰사진보기 ▲경기도는 태풍과 호우 등 여름철 자연재난에 대비해 지난 20일부터 ‘2026년 여름철 자연재난 사전대비’에 돌입했다고 밝혔다. 이를 위해 행정1부지사를 단장으로 하는 사전대비 대책반(T/F)을 구성했다. ⓒ 박정훈 관련사진보기

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경기도는 태풍과 호우 등 여름철 자연재난에 대비해 지난 20일부터 '2026년 여름철 자연재난 사전대비'에 돌입했다고 밝혔다. 이를 위해 행정1부지사를 단장으로 하는 사전대비 대책반(T/F)을 구성했다.이번 조치는 겨울철 대책기간 종료(3월 15일)와 대설 재난 위기경보 '관심' 단계 해제 이후 4일 만에 이뤄진 것으로, 여름철 자연재난 대책기간(5월 15일~10월 15일)에 앞서 비상 대응체계를 구축하기 위한 것이다.사전대비 대책반에는 15개 실·국, 38개 부서가 참여한다. 각 부서는 소관 분야별 사전 점검을 실시한 뒤 대비·대응·복구 대책을 마련해 '경기도 여름철 자연재난 종합대책'을 수립·시행할 예정이다.도는 이번 사전대비에 시설별 점검 체계 개선과 대응 역량 강화 방안을 포함했다. 주요 내용은 시설별 맞춤형 점검 및 대책 수립, 경기도형 재난대응 가이드라인 마련, 읍·면·동 중심 현장 대응력 강화, 도민 자발적 대응체계 구축 등이다.시설물 관리의 경우 40여 개 분야를 중요도에 따라 '핵심·관리·지원' 3단계로 구분해 차별화된 대책을 추진한다. 특히 반지하주택, 지하차도, 하천변 등 인명피해 우려가 높은 8개 핵심 분야에 대해서는 별도의 전담 T/F를 구성해 대응을 강화하고 있다. 해당 T/F는 4월 말까지 전문가 합동 점검을 실시하고, 위험시설 중심의 예방사업 계획을 마련할 예정이다.인명피해 우려지역에 대한 관리 체계도 정비된다. 도는 기존 13개 관리 유형을 산사태, 하천재해, 지하공간 침수 등 3대 유형으로 재편하고, 통제 및 주민 대피 기준을 구체화한 재난대응 가이드라인을 마련할 계획이다.현장 대응체계도 강화된다. 기상특보 발효 시 시·군 본청 인력을 읍·면·동 현장에 투입하는 지원체계를 운영하고, 위험지역 예찰과 사전 대피 지원 등 현장 인력의 역할을 구체화한다.이와 함께 도는 5월 중 민방위 경보시설을 활용한 도-시군 합동 대피·통제 훈련을 실시할 예정이다. 기상특보 발효 시 경보시설을 적극 활용해 주민 대피를 유도하는 등 초기 대응 시간을 확보한다는 방침이다.김규식 경기도 안전관리실장은 "여름철 자연재난이 대형화·일상화되는 상황"이라며 "선제적 대응과 사전 대비를 통해 도민의 인명과 재산 피해를 최소화하겠다"고 밝혔다.