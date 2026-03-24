여주시, '갑질 행위 근절 조례' 본회의 통과

큰사진보기 ▲경기 여주시는 24일 시의회 본회의에서 ‘여주시 갑질 행위 근절 및 피해자 지원 조례’가 통과됐다고 밝혔다. ⓒ 여주시 관련사진보기

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경기 여주시는 24일 시의회 본회의에서 '여주시 갑질 행위 근절 및 피해자 지원 조례'가 통과됐다고 밝혔다. 시는 이번 조례 제정을 통해 조직 내 갑질 행위 근절을 위한 제도적 기반이 마련됐다고 설명했다.조례에는 갑질 행위에 대한 정의를 비롯해 피해 신고의 접수 및 처리 절차, 행위자에 대한 징계, 피해자 보호 및 지원 등에 관한 사항이 포함됐다. 여주시는 이를 통해 갑질 발생 시 대응 체계를 명확히 하고, 피해자 보호를 위한 근거를 확보하게 됐다고 밝혔다.시는 조례 제정과 함께 관련 대책도 병행 추진하고 있다. 앞서 지난 2월에는 전 직원을 대상으로 '갑질 및 직장 내 괴롭힘 예방 교육'을 실시했다. 해당 교육은 직급별 상황을 고려한 맞춤형 프로그램으로 운영됐다.또한 '2026년 갑질 근절 추진 대책'을 수립해 시행 중이다. 주요 내용은 공무원 행동강령 이행 여부에 대한 상시 점검, 고충 상담 창구 운영 강화, 피해 발생 시 신속 대응 체계 구축 등이다. 시는 이러한 조치가 일회성에 그치지 않도록 지속적으로 관리할 계획이라고 밝혔다.여주시는 이번 조례 시행을 계기로 조직 내 근무 환경 개선과 공직 기강 확립을 동시에 추진한다는 방침이다. 특히 예방 교육과 제도 운영을 병행해 갑질 행위를 사전에 차단하고, 발생 시에는 절차에 따라 처리하는 체계를 구축하겠다는 방침이다.김광덕 부시장은 "조례 제정과 예방 교육을 통해 공직자들이 보다 안정적인 환경에서 근무할 수 있도록 하겠다"며 "관련 제도와 관리 체계를 지속적으로 보완해 나가겠다"고 말했다.여주시는 향후 조례에 따른 운영 상황을 점검하면서 필요 시 제도 개선도 검토할 계획이다.