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교육

26.03.24 17:51최종 업데이트 26.03.24 19:11

'어린이들 죽음'에 화난 교사들, '국군 파병 반대선언' 나선다

교사단체들, 이르면 29일쯤 선언 발표 예정...나라 밖 전쟁에 교사들 입장 표명, 이례적

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이란 언론센터가 2026년 3월 3일 공개한 항공 촬영 사진. 이란 호르모즈간주 미나브의 한 초등학교가 공습을 받아 어린이들이 사망했다. 장례식 도중, 애도객들이 무덤을 파고 있다. 이란 언론은 이 학교를 포함해 수백 명의 이란인 사상자가 발생했다고 보도했으나, AFP 기자들은 사망자 수를 독립적으로 확인하지 못했다. (사진: Iranian Press Center / AFP)
이란 언론센터가 2026년 3월 3일 공개한 항공 촬영 사진. 이란 호르모즈간주 미나브의 한 초등학교가 공습을 받아 어린이들이 사망했다. 장례식 도중, 애도객들이 무덤을 파고 있다. 이란 언론은 이 학교를 포함해 수백 명의 이란인 사상자가 발생했다고 보도했으나, AFP 기자들은 사망자 수를 독립적으로 확인하지 못했다. (사진: Iranian Press Center / AFP) ⓒ 연합뉴스 = AFP

미국 군인의 '이란 어린이 폭격 사망'에 화난 한국 교사들이 전국 규모 '이란 전쟁 반대 / 한국군 파병 반대선언'에 나선다. 퇴직교사들도 기자회견을 열고 파병 반대운동에 힘을 실을 예정이다. 나라 밖에서 벌어진 전쟁에 대해 한국의 전현직 교사들이 교사 선언까지 발표하며 반대운동에 대거 나선 것은 무척 드문 일이다.

24일, 팔레스타인인들과 연대하는 교사들을 비롯한 교사단체에 따르면 전국 교사들은 이르면 오는 29일 '한국군 파병 반대 교사 선언'을 발표할 예정인 것으로 알려졌다.

교사단체는 오는 27일 1차 마감하는 이번 온라인 교사 선언(서명 주소: https://forms.gle/F6RyVRzkuU8f1R9r6) 서명 용지에서 "미국과 이스라엘의 이란 공격 첫날, 미나브 지역 초등학교 폭격으로 학생과 교사 180여 명이 목숨을 잃었다"라면서 "학생들에게 평화와 정의를 가르치는 우리 교사들은 미국과 이스라엘이 벌이는 전쟁과 인종학살에 단호히 반대한다. 이들의 전쟁은 평화를 파괴하고 정의를 훼손하는 반교육적 행위"라고 밝혔다.

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이어 교사단체는 "이재명 정부는 트럼프의 파병 요구를 거부하라. 이 파병 요구는 한국인들의 손에 중동 민중의 피를 묻히라는 것"이라면서 "한국의 젊은 청년들의 목숨과 안전을 부당한 전쟁의 제물로 바치는 것에 우리 교사들은 단연코 반대한다"라고 강조했다. 그러면서 "학교는 전쟁터가 아니다. 아이들을 죽이지 말라"라고 요구했다.

이날 전국교직원노동조합 충남지부도 성명에서 "이란 미나브의 한 초등학교는 폭격을 받아 어린 학생들이 목숨을 잃었다. 학교는 전쟁 속에서도 지켜야 하는 공간이지만 미국의 이란에 대한 공격은 국제법마저 무시했다"라면서 "반인륜적이고 위법적인 침략적 전쟁에 대한민국이 군대를 파병할 이유는 하나도 없다"라고 짚었다. 그러면서 "대한민국 정부는 전쟁에 협력하려는 어떤 조치도 검토하지 말고 평화적 해결을 위한 방안을 마련하라"라고 촉구했다.

전국 퇴직교사들의 모임인 '전국참교육동지회'도 오는 25일 오전 10시 30분, 서울 광화문 세종대왕 동상 앞에서 기자회견을 열고 "대한민국 정부는 전쟁 반대 입장을 발표하라"라고 요구할 예정이다.


#미국침략#한국파병

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오마이뉴스에서 교육기사를 쓰고 있습니다. '살아움직이며실천하는진짜기자'가 꿈입니다. 제보는 bulgom@gmail.com

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