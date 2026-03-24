김종민 "행정수도 특별법, 더 늦출 수 없다"... 30일 국토위 심사 주목

큰사진보기 ▲김종민 국회의원 ⓒ 뉴스피치 관련사진보기

큰사진보기 ▲24일 김종민 국회의원 페이스북 캡처 ⓒ 뉴스피치 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 세종시 공동체 미디어 '뉴스피치'에도 실립니다.뉴스피치(Newspeach)는 세종시 중장년 여성들이 주축이 되어 창간한 지역 기반 공동체 미디어로, 젠더 관점의 보도를 통해 지역 사회의 다양한 의제를 조명하고 건강한 공동체 형성에 기여하는 새로운 언론을 지향합니다.

오는 30일 국회 국토교통위원회 법안소위가 열린다는 소식이 전해지면서, 세종지역 정가에서는 행정수도 특별법 심사에 대한 기대감이 한층 높아지고 있다.김종민 국회의원(세종시갑)은 24일 자신의 페이스북을 통해 '행정수도특별법, 더 이상 늦추면 안됩니다'라는 메시지를 내고, 법안 심사의 신속한 추진 필요성을 강조했다.김 의원은 현재 국회에 발의된 행정수도 특별법안 5건과 여야 104명의 공동발의자 현황을 소개하며, "여야 정치권 내 큰 틀의 공감대가 이미 충분히 형성돼 있다"며 "더 이상 정치적 이견이 없음에도 부동산 관련 입법 등 여러 쟁점 현안에 밀려 논의가 뒤로 미뤄지고 있다"고 설명했다. 그는 "국회의 주요 법안 중에 이 정도로 방향과 공감대가 확인된 사안도 없다"며, "더 이상 시간을 지체할 이유가 없다"고 덧붙였다.특히 김 의원은 올해 행정수도 관련 예산 집행이 본격화된다는 점을 짚었다. 그는 "대통령실, 국회의사당, 국가상징구역 등 주요 사업에 수조 원의 막대한 예산이 투입되기 시작하지만, 이 도시가 현행 행정중심복합도시 틀에 머물 것인지, 아니면 완전한 행정수도로 나아갈 것인지 법적 틀조차 마련돼 있지 않다"며, "향후 사업 방향이 바뀌면 막대한 예산 낭비와 행정적 혼선이 불가피하다"고 지적했다.이어 "행정수도 문제는 세종시나 충청권만의 현안이 아니라, 한국 정치 신뢰와 직결된 사안"이라고 강조하며, "여야가 선거 때마다 행정수도를 약속했지만, 선거가 끝나면 추진과 보류를 반복해 온 것이 벌써 20년이 넘었다"고 말했다. 그러면서 "이번 심사는 대한민국 국회와 정부가 국민에게 한 약속을 지킬 것인지 가늠하는 리트머스 시험지가 됐다"고 꼬집었다.위헌 논란과 관련해서도 김 의원은 "언제 이뤄질지 모르는 개헌만 기다릴 것이 아니라, 국회가 먼저 법을 통과시키고 헌법재판소 판단을 다시 구하는 것이 보다 책임 있는 접근"이라고 밝혔다. 그는 "여야 모두 행정수도 완성과 국회의사당 전부 이전을 주장하고 있으며, 국가의 중추적 행정기능 역시 이미 세종에 깊이 뿌리내렸다"고 강조했다.세종지역 정가에서는 이번 법안소위가 행정수도 완성의 분수령이 될 것으로 기대하며 국회 논의 결과에 주목하고 있다. 일부 정치권에서는 이번 심사가 무산될 경우, 정치적 신뢰와 지역 발전 모두에 부담으로 작용할 수 있다는 우려도 나온다.김 의원은 법안 처리와 관련해 "국민적 공감대와 헌법적 판단의 재정립이 함께 필요한 사안인 만큼, 반드시 여야 합의로 처리해 20년 동안 반복돼 온 한국 정치의 '양치기 소년' 스토리를 이제는 끝내야 한다"며, "이번만큼은 말이 아니라 입법으로, 약속이 아니라 실행으로 보여주어야 한다"고 역설했다.한편, 국토위에 상정된 5개 행정수도 특별법안은 김종민·황운하·강준현·김태년 의원과 복기왕·엄태영 여야공동 발의안으로, 세부 내용과 명칭은 다르지만 모두 세종시를 행정수도로 확립하고 주요 국가기관 이전과 제도 정비를 목표로 하고 있다.