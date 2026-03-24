광명시, 인공지능 기술 활용 전통시장 화재 불안 해소

큰사진보기 ▲광명시, 전통시장 화재 징후 AI로 포착…업무협약 ⓒ 광명시 관련사진보기

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광명시가 인공지능(AI) 기술을 활용해 전통시장의 고질적인 화재 불안을 해소하기로 했다.광명시는 24일 오후 시청 영상회의실에서 '스마트도시 규제샌드박스 실증사업' 추진을 위해 사업 수행기관인 ㈜슬레노와 사업 대상지인 광명전통시장과 광명새마을시장의 4자 간 업무협약(MOU)을 체결했다.이 협약에 따라 광명시는 국비 4억 5천만 원을 포함한 총 6억 3천만 원의 예산을 투입하며, ㈜슬레노는 광명전통시장과 광명새마을시장에 인공지능 사물인터넷(AIoT) 네트워크 기반 화재 예방·대응 시스템 인프라를 구축한다.광명시는 지난 2025년 12월 국토교통부와 국토교통과학기술진흥원 주관 '스마트도시 규제샌드박스 실증사업' 공모에 선정, 국비 4억 5천만 원을 확보한 바 있다.이 사업의 핵심은 인공지능 사물인터넷(AIoT)을 활용해 '24시간 똑똑한 화재 감시망'을 구축하는 것이다.점포 내 설치하는 AIoT 복합 단말기 500대는 센서가 수집한 열, 연기, 가스, 공기질 등 화재 관련 데이터를 인공지능이 실시간으로 분석해 화재 발생 가능성까지 사전에 감지한다.기존 전통시장에 설치된 화재감지기가 화재가 발생한 이후 보이는 일정 수치 이상의 열이나 연기가 감지된 후에 통보하는 방식이었다면, 이 시스템은 인공지능이 데이터의 미세한 변화를 포착해 사고 발생 전 이상 징후를 미리 알려주는 것이다.또한 설치되는 감지기는 화재 징후뿐만 아니라 실내 공기질, 시설물 변위까지 복합적으로 감지해 시장 내 안전 상황을 종합적으로 관리한다. 단말기가 이상 상황을 감지하면 재난 대응 서버로 정보를 즉시 전송한다. 전송된 정보는 시 담당자와 시장 관리자, 점포주 등에게 전용 앱(App)으로 실시간 통보돼 비상 상황에 즉시 조치할 수 있도록 돕는다.박승원 광명시장은 "전통시장은 점포가 밀집해 있어 화재 발생 시 대형 사고로 이어질 위험이 큰 만큼, 첨단 기술을 활용해 전통시장의 안전 체계를 근본적으로 바꾸고자 한다"며 "상인들은 안심하고 생업에 종사하고, 시민들은 즐겁게 방문할 수 있는 전국 최고 수준의 안전한 전통시장을 만들겠다"고 밝혔다.광명시는 지난 2025년 12월 국토교통부와 국토교통과학기술진흥원 주관 '스마트도시 규제샌드박스 실증사업' 공모에 선정되며 국비 4억 5천만 원을 확보한 바 있다.