손자를 못 봐서 괴로운 마음, 이렇게 풀었습니다

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큰사진보기 ▲길가에 돋아난 쑥산책길에 햇볕을 받으며 자라나는 쑥을 발견했어요. ⓒ 황윤옥 관련사진보기

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큰사진보기 ▲쑥떡과 손편지손자들에게 쓴 손편지와 아들네가 먹을 쑥떡 4개 ⓒ 황윤옥 관련사진보기

'쑥떡이 없으면 그냥 드라이브한 셈 치지, 뭐.'

"사장님, 혹시 쑥떡 있나요?"

"네, 아직 콩고물 떡은 없고 쑥 절편은 있습니다. 방금 나왔어요."

한 개씩 낱개 포장된 쑥떡이 정말 있었다. 반가운 마음에 물었다.

"한 개 얼마에요?"

"개당 2200원입니다. 이 지역에는 아직 쑥이 나오지 않아서 제주도에서 나온 쑥으로 만든 겁니다."

큰사진보기 ▲약밥아들네 집에 보내준 약밥 사진을 찍어 아들이 보내 주었어요. ⓒ 황윤옥 관련사진보기

큰사진보기 ▲쑥떡 봉지현관 고리에 쑥떡과 손편지를 봉지에 담아 걸어두었어요 ⓒ 황윤옥 관련사진보기

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