늘 한 번 더 돌아보는, 진양호 목련길을 걸어보세요

큰사진보기 ▲진양호 목련길, 하얀 꽃과 푸른 물빛 사이에서 봄이 익어갔습니다 ⓒ 김종신 관련사진보기

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[진양호 목련길]

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- 경남 진주시 판문동 444번지(진양호 입구 시내버스 정류장 아래)

덧붙이는 글 | 이 기사는 에나 이야기꾼 해찬솔 개인블로그에도 실립니다.

하얀 목련이 필 때면 문득 오래된 노래가 입가를 맴돕니다. 다시 생각나는 사람과 지나간 계절의 기억을 데려오는 노래입니다. 그래서인지 목련은 늘 꽃으로만 보이지 않습니다. 한때의 마음마저 함께 불러오는 꽃처럼 느껴집니다. 진양호 목련길에서도 그랬습니다. 푸른 호수 위로 하얀 꽃이 떠오르자, 봄은 오는 것이 아니라 익어가는 것처럼 보였습니다.매화가 먼저 봄의 문을 엽니다. 조금 더 지나면 벚꽃이 계절의 한가운데를 차지합니다. 목련은 그사이를 조용히 건너옵니다. 소리 없이 피지만 존재는 또렷합니다. 그래서 목련이 필 무렵의 길은 늘 한 번 더 돌아보게 됩니다. 경남 진주 진양호 목련길은 그런 마음으로 걷게 되는 길이었습니다.지난 20일, 진양호공원 입구에 섰을 때 먼저 하늘이 눈에 들어왔습니다. 기와 지붕 아래로 열린 파란 하늘이 봄의 깊이를 먼저 보여주었습니다. 길을 따라 들어가니 목련이 하나둘 시야에 들어왔습니다. 어떤 나무는 봉오리를 단단히 쥐고 있었습니다. 어떤 나무는 이미 꽃잎을 열고 있었습니다.모두 다 핀 풍경보다 '피어나는 중'의 풍경이 더 오래 남을 때가 있습니다. 가지 끝마다 맺힌 봉오리는 조심스러웠고, 먼저 열린 꽃은 햇빛을 받아 환했습니다. 한 나무 안에 망설임과 개화가 함께 있었습니다. 봄도 그렇게 한 번에 오지 않는다고 목련이 가만히 말하는 듯했습니다.진양호 목련길이 좋은 까닭은 꽃만으로 다 설명되지 않습니다. 나무 사이로 푸른 호수가 보이고, 산책길 옆 수면은 햇빛을 받아 잔잔하게 빛납니다. 하얀 목련과 푸른 물빛이 서로를 받아주니 발걸음도 저절로 늦어집니다.꽃을 보려고 멈추고, 물빛을 보려고 다시 섭니다. 아래에서 올려다본 목련은 하늘을 더 깊게 만들었습니다. 멀리서 본 목련은 숲 가장자리에 조용히 번지는 봄 같았습니다. 화려하게 쏟아지지 않아 더 좋았습니다. 목련은 환하게 지나가기보다 오래 남는 꽃에 가까웠습니다.지난 20일, 제가 찾은 날 현장에서 본 진양호 목련길의 목련은 대체로 40~60%쯤 개화한 듯했습니다. 제 눈에는 만개 직전의 가장 설레는 시기처럼 보였습니다. 봄을 놓치기 전에 서둘러 걸어보셔도 좋겠습니다. 한참을 걷고 차를 세워 둔 쪽으로 돌아갈 때 아쉬움은 더 또렷해졌습니다. 떠나야 할 방향은 분명한데 마음은 자꾸 뒤를 돌아보았습니다.마지막 길목에서 본 목련은 처음보다 더 하얗고 하늘은 더 깊어 보였습니다. 진양호 목련길은 봄의 한가운데보다 봄의 문턱과 속살을 보여주는 길에 가까웠습니다. 길을 다 걷고 돌아오는 순간에도 봄은 끝나지 않았습니다. 오히려 차로 돌아가는 길목에서 조금 더 깊어졌습니다.