한 시대를 통과한 지식인의 뜨거운 사유

어떤 권력이든 어떤 정치세력이든, 절대선도 절대악도 존재하지 않는다는 것이 나의 신조였다.

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가다가 엎어지면 다시 일어서서 계속 가면 된다. 그것이 인생이다.

덧붙이는 글 | 이 기사는 브런치와 개인 블로그에도 실립니다.

정치 관련 기사에는 어김없이 날 선 댓글들이 따라붙는다. 비판을 넘어선 조롱과 혐오, 사실 확인조차 거치지 않은 단정과 분노가 뒤섞인 언어들은 어느새 일상이 되었다. 서로의 말에는 무조건 귀를 막고 적으로 규정하며, 다른 생각을 틀린 것으로 몰아붙이는 풍경 속에서 자문하게 된다. 지금, 대한민국의 민주주의는 건강한 방향으로 가고 있는가.이러한 시대에 유창선 박사의 목소리는 더욱 또렷하게 다가온다. 1세대 정치평론가로 불리며 오랜 시간 공론장에서 활동해 온 그는, 감정의 격랑 속에서도 끝까지 절제와 품위를 잃지 않으려 했던 사람이다. 그는 특정 진영에 서기보다, 민주주의의 원칙과 규칙 위에 서야 한다고 강조했다.어떤 정치 세력도 절대선과 절대악으로 규정될 수도 없다는 그의 시선은, 편 가르기에 익숙해진 오늘의 정치 현실에 중요한 균형점을 제시한다. 정치가 증오의 배출구가 되어서는 안 되며, '우리 편'이 아니라 '우리의 규칙'이 작동해야 한다는 그의 말이 뼈아프게 다가오는 현재이다.2024년 12월 22일, 그는 폐렴으로 갑작스럽게 세상을 떠났다. 생전에 남긴 원고들을 모아 엮은 책 <넘어지면 다시 일어나면 된다>(2026년 3월 출간)는 단순한 추모집을 넘어, 한 시대를 통과한 지식인의 뜨거운 사유와 삶을 고스란히 담고 있다. 이 책에는 정치평론가로서의 날카로운 통찰 뿐 아니라, 한 인간으로서의 고민과 성찰이 함께 녹아 있다.어린 시절 민주주의에 눈을 뜨게 된 계기, 정치와 문화의 경계를 넘나들며 겪은 경험들, 그리고 뇌종양이라는 큰 병과 싸우며 얻은 삶의 깨달음까지 그의 인생은 결코 평탄하지 않았지만, 그만큼 깊어졌다. 유창선 박사의 부재는 너무나 아쉽지만, 그의 문장과 사유는 여전히 살아 있다. 지금 이 시대에 필요한 것은 격하고 큰 목소리가 아니라, 더 낮고 단단한 목소리일지 모른다.특히 괴로웠던 투병의 시간은 그에게 삶의 본질을 다시 묻는 계기가 되었다. 그는 고통과 어둠 속에서도 희망을 포기하지 않았고, 오히려 그 시간을 통해 더 깊은 통찰에 도달했다. 그래서 이 책에 담긴 메시지는 단순한 위로를 넘어선다. "넘어지면 다시 일어나면 된다"는 말은 상투적인 문장이 아니라, 실제로 수없이 넘어지고 다시 일어서려 했던 한 사람의 삶에서 길어 올린 진실이기 때문이다.만약 지금의 자리가 끝이라고 느껴진다면, 이 책은 조용히 말한다. 아직 끝이 아니라고. 넘어졌다면, 다시 일어나면 된다고. 이 단순한 진리야말로, 가장 어렵지만 가장 필요한 용기임을 일깨워준다.