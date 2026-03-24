김병주 "트럼프의 '5일 유예'는 전형적인 밀당... 하르그섬 점령 위한 시간 벌기 가능성 커"

큰사진보기 ▲김병주 더불어민주당 의원은 24일 오전 오마이TV <박정호의 핫스팟>에 출연했다. ⓒ 오마이TV 관련사진보기

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중동 정세가 급박하게 돌아가는 가운데 김병주 더불어민주당 의원이 도널드 트럼프 미국 대통령의 '이란 폭격 5일 유예' 선언을 "전술적 차원의 시간 벌기"라고 분석하며 냉철한 대응을 주문했다. 24일 오마이TV <박정호의 핫스팟>에 출연한 김 의원은 트럼프 대통령 특유의 강한 압박 후 여지를 남기는 '밀당 전략'이 전쟁터에서도 그대로 재현되고 있다고 짚었다.김 의원은 이번 5일간의 유예 기간 동안 물밑 협상이 진행되겠지만, 실제 종전으로 이어질지에 대해서는 비관적인 전망을 내놓았다. 트럼프 대통령이 제시한 15개 요구 사항에는 핵시설 완전 해체와 우라늄 농축분 회수뿐만 아니라 '호르무즈 해협 공동 관리'라는 파격적인 내용이 포함되어 있기 때문이다. 김 의원은 "이는 이란에 항복 문서를 들이미는 것과 다름없다"며 이란이 이를 수용할 리 만무하다고 분석했다. 또한 현재 이란 지도부 내에서 누가 실권을 쥐고 협상을 이끌어갈지조차 불분명한 상황이라는 점도 협상의 걸림돌로 꼽았다.특히 김 의원은 이번 유예 기간이 미국의 지상 작전 준비를 위한 '기만책'일 수 있다는 점을 경고했다. 그는 "미국이 당초 공중전만으로 정권 교체를 기대했으나, 이란이 호르무즈 해협을 봉쇄하자 지상군의 필요성을 절감했을 것"이라며 "현재 오키나와 해병대와 82공수사단 등 주력 병력이 도착하기까지의 시간을 벌고 있는 것으로 보인다"고 분석했다. 협상이 결렬될 경우, 이란의 경제적 목줄인 하르그섬이나 해협 통제의 요충지인 케슘섬을 기습 점령하여 이란의 항복을 받아내려 할 것이라는 관측이다.트럼프 대통령이 한국을 포함한 7개국에 군함 파견을 요청한 것과 관련해 김 의원은 "현재 파병에 응하는 나라가 없는 상황에서 미국이 우리를 강하게 압박하기는 어려울 것"이라고 내다봤다. "다만 전쟁이 끝나더라도 해상 테러 위협 등으로 인해 호르무즈 해협이 완전히 안정화되기까지는 2~3년이 더 걸릴 것으로 예상하며, 우리 정부가 상황을 면밀히 주시하며 신중하게 대응해야 한다"고 강조했다.마지막으로 김 의원은 "이재명 정부가 이번 중동 사태에 대해 최악의 시나리오를 가정하고 선제적으로 대응하고 있다"고 평가했다. 유가 급등과 원유 수급 불안에 대비해 25조 원 규모의 추경을 계획하는 등 국민 생활에 미칠 악영향을 최소화하기 위해 발 빠르게 움직이고 있다는 점이 지지율 고공행진의 이유라고 덧붙였다.* 자세한 인터뷰 내용은 오마이TV 유튜브에서 확인할 수 있습니다.